Geen cent te veel naar de belasting: 12 tips voor je aangifte

Hoogste tijd voor de aangifte over 2020. Die kun je tot 8 mei online invullen. Om het leed iets te verzachten: een overzicht van de twaalf belangrijkste veranderingen en aftrekposten.

1. Twee belastingschijven

De belangrijkste verandering in ­belastingjaar 2020 is dat er in plaats van vier nog maar twee ­belastingschijven zijn: een basistarief van 37,35 procent en een toptarief van 49,5 procent. Het toptarief geldt voor inkomen boven de 68.507 euro.

Doordat tegelijkertijd de arbeidskorting en algemene heffingskorting omhooggaan, betaalt iedereen in principe iets minder belasting. Wie 25.000 euro per jaar verdient, gaat er 375 euro op vooruit. Met een jaarinkomen van 45.000 euro is dat 640 euro en met een inkomen van 65.000 euro scheelt dat 680 euro.

2. Doe altijd aangifte

Vul altijd de belastingaangifte in, ook als je geen brief van de belastingdienst hebt gekregen waarin staat dat je aangifte moet doen. Mogelijk kun je veel geld besparen. Doe ook altijd aangifte samen met je fiscale partner, want door onderling met aftrekposten te schuiven kun je belasting ­besparen.

Aftrekposten trek je af van het belastbare inkomen in box 1. Hoeveel je terugkrijgt, hangt af van de belastingschijf waarin je valt. De aftrek in de hoogste belastingschijf van 49,5 procent is beperkt tot 46 procent. Van ­elke 100 euro aan aftrekbare kosten krijg je dus maximaal 46 euro terug.

3. Vermogen en groen ­beleggen

In 2021 gaat het belastingvrije deel van je vermogen flink omhoog, naar 50.000 euro. Maar daar hebben we nu nog even niks aan. Bij je aangifte van 2020 betaal je geen belasting over de eerste 30.846 euro van je vermogen, zoals spaargeld en beleggingen. De peildatum voor je vermogen is 1 januari 2020. Samen met je fiscale partner mag je het dubbele (61.692 euro) heffingsvrij bezitten.

Voor spaargeld boven deze grens gaat de belasting uit van een fictief rendement dat daarmee behaald kan zijn. Over dat bedrag betaal je belasting (vermogensrendementsheffing). Het maakt de belastingdienst niet uit of je in de praktijk meer of minder dan het fictieve rendement hebt verdiend op je spaargeld.

Voor groene beleggingen die als ­zodanig door de belastingdienst zijn goedgekeurd, geldt een gedeeltelijke vrijstelling. Helaas zijn al deze groene spaarrekeningen op dit moment gesloten voor nieuwe spaarders. De vraag overtreft simpelweg het aanbod van groene projecten.

4. Vraag om middeling als je ­inkomen schommelt

Ben je afgelopen jaar door corona veel minder gaan verdienen, of schommelt je inkomen in drie opeenvolgende jaren? Dan betaal je mogelijk meer belasting dan wanneer het in al die jaren gelijk zou zijn. Dat komt doordat je in een jaar waarin je veel verdient wellicht in de hoogste schijf komt, wat niet het geval zou zijn als je het ­inkomen van drie jaar middelt.

Dit verschil kun je terugkrijgen. Daarvoor stuur je een brief aan je belastingkantoor met het verzoek om middeling toe te passen. Op berekenhet.nl kun je nagaan of het verzoek je inderdaad wat oplevert.

5. Aankoopkosten en hypotheekrente eigen woning

Heb je afgelopen jaar een huis ­gekocht? Niet alleen de hypotheekrente is dan aftrekbaar van de belasting, ook de notariskosten voor de hypotheekakte en kadasterkosten zijn aftrekbaar. Net als de bemiddelingskosten van een hypotheekadviseur, de afsluitkosten en de eventuele taxatiekosten van het huis.

De notariskosten voor de koopakte van het huis en de transportkosten zijn niet aftrekbaar. Ook voor courtage van de makelaar kun je niet bij de belastingdienst aankloppen.

6. Trek boeterente in één keer of jaarlijks af

Boeterente die je afgelopen jaar over je hypotheek hebt betaald, is aftrekbaar van de belasting. Dat geldt als je een extra aflossing hebt gedaan op je hypotheek, als je de hypotheek hebt overgesloten naar een andere aanbieder, of als je tussentijds het rentepercentage hebt aangepast.

Als je de boeterente niet ineens ­betaalt, maar gedurende de looptijd van de hypotheek, kun je jaarlijks de hogere rente aftrekken. Als je de hypotheek verhoogt om de boeterente te kunnen betalen, mag je de boeterente wel aftrekken, maar de hypotheekrente over de verhoging niet.

7. Zelf betaalde zorgkosten

Sommige zorgkosten kun je aftrekken, zoals medicijnen, behandelingen en hulpmiddelen die je zelf hebt aangeschaft. Ook vervoer naar een ziekenhuis of reiskosten voor ziekenbezoek zijn aftrekbaar. Het zijn soms kosten waar je niet zo snel aan denkt, zoals kleding of extra beddengoed bij ziekte, kosten van een dieet of inentingen voor een reis.

Kosten die onder het eigen risico vallen, of waarvoor je al een vergoeding krijgt, mag je niet aftrekken. Daarnaast mag je alleen de zorgkosten aftrekken die boven het drempelbedrag uitkomen. De hoogte van dat drempelbedrag hangt af van je inkomen en dat van je fiscale partner.

8. Wie veel schenkt, kan ook wat terugkrijgen

Giften aan een goed doel zijn aftrekbaar van de belasting als ze aan een paar voorwaarden voldoen. Als eerste kun je alleen een aftrekbare gift doen aan een Algemeen Nut ­Beogende Instelling (Anbi). Dat kan een goed doel zijn, maar ook een culturele of wetenschappelijke instelling. Je kunt alleen het bedrag aan giften aftrekken dat boven de 1 procent van je drempelinkomen (het totaal van inkomsten in boxen 1, 2 en 3) komt. En het moet dan minstens om 60 euro gaan. Je kunt tot maximaal 10 procent van je drempelinkomen aan giften aftrekken.

Als je niet eenmalig maar periodiek schenkt aan een instelling, geldt de drempel niet en is de gift zelfs volledig aftrekbaar. Je moet de schenking dan wel vastleggen in een (meerjarige) overeenkomst.

9. Vraag geld van je opleiding terug

Uitgaven aan een opleiding kun je eveneens van de belasting aftrekken. Het moet een opleiding zijn waarmee je je vakkennis op peil houdt of die opleidt tot een nieuw beroep. De niet-aftrekbare drempel is 250 euro.

Je mag alleen de noodzakelijke kosten aftrekken, zoals cursus-, college- en examengeld. Daarnaast zijn studiemiddelen die je nodig hebt aftrekbaar. Het gaat dan om bijvoorbeeld boeken of software. Een computer of laptop valt daar niet onder, die komen volledig voor eigen rekening.

10. Trek studieschuld van je vermogen af

Als je eigen vermogen hebt, mag je daar studieschuld van aftrekken als je die nog hebt. Die moet dan wel hoger zijn dan 3100 euro. Rente die je over je studieschuld betaalt, is niet aftrekbaar.

11. Student met bijbaan? Kans op teruggave

Als je student bent en je hebt een kleine bijbaan, dan heeft je werkgever belasting ingehouden. Omdat je net als iedereen recht hebt op heffingskorting en arbeidskorting, is de kans groot dat je die ingehouden belasting (deels) kunt terugkrijgen.

Dat is het geval als je een bijbaan of vakantiebaan hebt gehad, als je stage hebt gelopen, en als je reiskosten hebt gemaakt die niet helemaal zijn vergoed.

12. Vergoeding ov-kosten

Of je student bent of niet: als je meer dan 10 kilometer met het openbaar vervoer naar je werk reist zonder dat je de kosten volledig vergoed krijgt, kun je geld terugvragen. Hoeveel je mag aftrekken hangt af van het aantal dagen dat je reist en de afstand tot het werk. De maximale aftrek is 2150 euro. Hiervoor is wel een ov- of reisverklaring van je werkgever nodig.