Gedegen Turks aardewerk en koffie bij DU&MU

Bij DU&MU (Durable & Mud) kunnen klanten een eigen serviesset samenstellen. Beeld Jakob van Vliet

“Van Turkse bodem naar Nederlandse klei.” Neslihan Graumans-Kayan (40) raakte in haar geboorteland geïnspireerd door de kwaliteit van het Turkse aardewerk. Met DU&MU (Durable & Mud) haalt ze het Turkse vakmanschap naar Nederland met porseleinen servies en andere woon- en keukenaccessoires die lang meegaan.

Graumans-Kayan was storemanager bij Sissy-Boy op de KNSM-Laan. “Ik had al zes jaar de droom om een zaak te openen, maar ik wilde in deze straat blijven werken.” In het blok zitten veel woonwinkels, waarmee ze nauw contact heeft. “Ondernemers hier helpen elkaar en verwijzen winkeliers naar de geschikte zaken voor hun zoekopdracht.” Toen een paar deuren verderop een pand, waar tot dan een boekwinkel en yogastudio zaten, leeg kwam te staan, waagde ze de overstap.

De gemoedelijkheid in de buurt neemt Graumans-Kayan mee in haar aanpak. Ze wil graag dat klanten ook komen voor gezelligheid en geeft persoonlijk advies over het ‘mixen en matchen’ van servies. “Veel mensen willen wit als basis, maar combineren het met ‘wildere’ producten.” Zo verkoopt ze meerkleurige kopjes (€21), schalen met patronen (€27) en bestek met gouden details (€7). Per stuk, zodat klanten een eigen serviesset kunnen samenstellen. Naast zelfontworpen producten verkoopt Kayan ook artikelen van merken als Porland, Batta en Esma Dereboy.

De zaak heeft twee verdiepingen; boven is een hoge open ruimte, waar de producten in stellingkasten staan. Beneden is er een koffiebar, waar mensen na het winkelen kunnen blijven hangen. Graumans-Kayan is van plan hier binnenkort ook lunch te serveren – uiteraard op porseleinen servies, zodat klanten dat meteen kunnen uittesten.

