Geconcentreerder werken na een microdosering truffels

Beeld Shutterstock

Ik snapte eerst helemaal niet waarop ik me kon abonneren, maar het zijn paddo’s per post?

“Soort van. Het zijn psilocybine truffels die in de grond groeien, terwijl paddenstoelen bovengronds groeien. Een klein verschil, maar volgens de Nederlandse wet mogen we wel de truffels verkopen, maar geen paddo’s.”

En microdosing staat voor?

“Dat je een heel lage dosering psychedelica gebruikt. Het is niet de bedoeling dat je gaat trippen, want dan kun je niet meer functioneren, je voelt hooguit wat lichte effecten: je wordt creatiever, zit lekkerder in je vel, werkt geconcentreerder, bent meer gefocust...”

Hoe begint iemand een microdoserend hallucinerende-truffelpostorderbedrijf?

“Ik was marketeer, net als een vriend van me, Gino Taselaar. Tijdens corona hadden we niet veel meer omhanden. Ik dacht: laat ik iets doen wat dicht bij me staat. Dat werd dit, want dit mocht, en kon. We denken dat dit soort psychedelica de komende tien jaar heel groot gaat worden.”

Gebruikt u de truffels zelf ook?

“Al een aantal jaar, en dan een keer of drie, vier per jaar een maandje lang. Om me beter te kunnen concentreren en wat creatiever te zijn.”

U biedt nu een abonnement aan op uw psychedelische truffels, wilt u dat mensen ze elke dag gaan gebruiken?

“Nee, juist niet. Een dag wel, twee dagen niet, en na maximaal twee maanden stop je er weer een tijdje mee. We bieden de abonnementen juist aan zodat je heel precies kunt doseren. Precies naar je eigen wensen, volgens jouw schema, wanneer jij het nodig hebt.”