Geboortecoach Catharina Ooijens: ‘Een bevalling is een ervaring die heel dicht bij de dood staat’

Als geboortecoach begeleidde Catharina Ooijens (67) honderden vrouwen tijdens hun bevalling. Vrouwen met nare seksuele ervaringen, met trauma, vrouwen die er alleen voor staan. Nu gaat de enige doula in loondienst van een ziekenhuis in Nederland met pensioen. ‘Je bent een kind aan het ontvangen, dat is iets magisch.’

In een klein kamertje boven in Amsterdam UMC, locatie AMC – haar opvolger noemt het liefkozend ‘onze bezemkast’ – zit Catharina Ooijens (67). Ze heeft net aan een coassistent uitgelegd wat haar werk inhoudt. Een vrouw van begin twintig, een student nog, die met grote ogen zat te kijken. Ooijens is de enige doula, bevallingscoach, in Nederland die op de loonlijst staat van een ziekenhuis. Ze begeleidt zwangere vrouwen die door verloskundigen worden doorverwezen omdat ze extra zorg nodig hebben.

Inmiddels heeft ze er ruim achthonderd bevallingen op zitten. Deze maand gaat ze uit dienst, ze heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar gaat als zzp’er verder onder de naam ‘Mama bevalt goed’. Haar baan bij het AMC draagt ze over aan twee opvolgers, en ze schreef voor de gelegenheid ook een boek over haar twaalf jaar als doula in het AMC, Mijn Stem.

Uit elk jaar van haar loopbaan als doula koos ze één casus die haar is bijgebleven: van een vrouw die beviel terwijl ze wist dat het kind onmiddellijk zou komen te overlijden, van een vrouw met een hartafwijking en van een stel dat eerder een vroeggeboorte had gehad.

U krijgt als doula dus altijd de zware gevallen.

“Het zijn altijd intense verhalen. Bij mij komen de vrouwen met trauma’s, die bang zijn om te bevallen, vrouwen die een kind hebben verloren in een eerdere zwangerschap. Vrouwen met grote sociale problematiek. Ik sla een brug tussen hen en de zorg. Mijn eerste consult duurt twee uur.”

Wat doe je in die tijd?

“Heel veel. In hun dossier staat dan bijvoorbeeld NSE: negatieve seksuele ervaring. Of: traumatische bevalling. Dat is wat je leest. Maar er staat niet: hoe dan, waar zit je pijn? Reageer je vaginistisch, waarbij je vagina als het ware op slot zit? Heb je moeite met een inwendig onderzoek?”

Dat is ook nogal wat, met je benen in die beugels. Veel oneleganter wordt het niet.

“Het is heel pittig. Op een gegeven moment was er een jonge vrouw in het ­ziekenhuis. Haar bevalling moest vanwege haar gezondheid worden ingeleid. Dat gebeurt met een ballonkatheter: die breng je in en vul je dan met water, zodat de baarmoedermond door de druk opengaat. Daarna kunnen pas de vliezen worden gebroken en de medicatie om de weeën op te wekken worden gegeven. Maar de gynaecoloog kon niet naar binnen. De vrouw reageerde zo vaginistisch, dat lukte voor geen meter. Toen ben ik erbij geroepen.”

Wat kunt u op zo’n moment doen?

“Ik ben haar voeten gaan masseren. Een beetje gepraat, van vrouw tot vrouw, hoe is het met je, hoe voel je je. En op een gegeven moment begon ze heel hard te huilen, uit het niets. Snikkend vertelde ze hoe ze opeens het beeld terugvond van zichzelf als dertienjarige, toen een arts haar inwendig had onderzocht met een speculum. Dat was zo diep in haar onderbewustzijn gezonken dat ze het was ver­geten, maar het moet traumatisch voor haar geweest zijn. Daar was nooit iets mee gedaan. En doordat ik haar aanraakte, veilig ver weg, bij haar voeten, kwam er iets boven.”

Was dat voldoende?

“Toen konden we verder. Vragen: we leggen je benen nu in de beugels, hoe voelt dat voor je. Zullen we een handdoekje over je vagina leggen om nog even wat privacy te creëren? We zijn hier met drie vrouwen in de kamer, ben je oké? Kunnen we het handdoekje weghalen, is dat oké? Wil je de pols van de gynaecoloog vasthouden als ze het speculum naar binnen brengt en dat we, als je in haar pols knijpt, meteen stoppen? Als je op zo’n manier een inleiding kunt voorbereiden, is dat excellente zorg.”

Heeft een gynaecoloog hier wel het geduld voor?

“Natuurlijk. Zij vraagt mij erbij. Maar ze heeft niet altijd tijd, dus wat ik doe, is vragen of ze nu tijd heeft, of dat ze eerst nog een andere patiënt moet zien. Het is een moeilijke tijd: weinig personeel, veel patiënten, covid heeft het nog extra lastig gemaakt. Dus als de gynaecoloog nu geen tijd heeft, zorg ik dat ik de patiënt comfortabel hou tot er later tijd is. Dat vergt een hoop communicatie en organisatie.”

Wat is het verschil met wat een verloskundige doet?

“Wij verrichten geen medische ingrepen. Wat wij doen, is de zorg voor de ­moeder centraal stellen. Moederen over de moeder. De term doula is in de jaren zeventig bedacht, naar het oud-Grieks voor een tot slaaf gemaakte vrouw die zorgde voor de vrouw des huizes. Het is een vrouwen dienend vak. Een doula ondersteunt, zorgt dat een vrouw weet wat ze kan verwachten, dat ze een goed bevalplan heeft, dat ze regie kan nemen tijdens een bevalling.”

Waarom doet de verloskundige dat niet?

“De vroedvrouw dééd dat ook. Die bleef bij de bevalling, die ging niet meer weg. In sommige praktijken gebeurt dat ook nog. De klinisch verloskundige, zeker in een druk bezet ziekenhuis, heeft een hoge werkdruk en meer vrouwen om naar om te kijken. Dat vraagt om een heel andere benadering. Die stelt zich eerst voor, die heeft dienst, jij hebt haar misschien nog nooit gezien. Na acht uur zit haar dienst erop, gaat ze weg en komt er weer een nieuw iemand. Op de gang houden artsen op monitoren in de gaten wat er gebeurt, de verpleegkundige komt af en toe binnen, maar die begeleidt niet, die coacht bijna niet meer.”

Is dat dan altijd nodig?

“Je hebt iemand nodig naast je die misschien niet per se de hele tijd iets doet, maar die wel de hele tijd aanwezig is. Het is een ervaring die heel dicht bij de dood staat. Je hoort veel vrouwen zeggen tijdens de bevalling: ik ga dood.”

Omdat het zo’n pijn doet?

“Niet alleen dat, ook omdat het een ervaring is die je eerder niet kende. Het is een enorme transformatie, er gebeurt iets in je lichaam. Een kind baren doet ten eerste pijn, maar er zit ook euforie in.”

Dat ben ik even kwijt.

“Ik weet niet hoe jouw bevalling was. Hoe was je relatie, was je partner sensitief?”

Jawel hoor. Al vroeg die wel na een paar uur: mag ik nu de krant gaan lezen?

“Als doula probeer je de mannen erbij te houden. Ik vraag ze: wat weet je eigenlijk van bevallen, hoe het vanbinnen werkt, hoe lang weeën duren? Als de vrouw gaat persen, denken mannen: nog vijf minuten en dan hebben we een kind. Nee, dat duurt nog twee uur, ze moet waanzinnig hard werken, dan ga je niet de hele tijd op je telefoon kijken.”

Hoe bent u doula geworden?

“In 2008 werkte ik hier als secretaresse op de afdeling verloskunde. Ik had een achtergrond als massagetherapeut en was docent gynaecologisch onderzoek, maar dit was voor het eerst dat ik van zo dichtbij zag hoe de bevalzorg werkte. Ik tikte de ontslagbrieven uit, en steeds zag ik voorbijkomen: ‘niet-vorderende ontsluiting’, ‘niet-vorderende uitdrijving’. Wat is dat toch, dacht ik. Er moet iets zijn met die vrouwen! Toen besloot ik: ik ga hier de doula introduceren. Mijn handen jeukten.”

Beeld Nosh Neneh

Ooijens meldde zich met een aanvraag voor een onderzoek naar het nut van een bevallingscoach. Die aanvraag haalde het in eerste instantie niet, waarop ze besloot zelf een opleiding tot doula te gaan volgen. Haar stages mocht ze doen in het Amsterdam UMC.

“Op een gegeven moment werd ik gevraagd bij een Turks gezin. De vrouw was aan het dissociëren, die was helemaal van de wereld. En helemaal in een hoekje zat haar man, ver van haar bed. Hij had geen idee wat hij moest doen. Ik liep naar de vrouw, aaide haar over haar gezicht en zei: ik blijf bij je, ik kom je helpen. Toen heb ik haar op handen en knieën gezet en precies op dat moment kwam het hoofd van de afdeling, hoogleraar Joris van der Post, binnen. Die vroeg of ze zich op haar rug wilde draaien. ‘Die vrouw,’ zei de Turkse man tegen hem, ‘die had vanaf het begin bij mijn vrouw moeten zijn!’”

Waarom vroeg die hoogleraar dat?

“In die tijd, het was 2009, werd misschien gedacht dat dat een bevalling op de rug het beste was. Maar ik zei: laat haar lekker zo, ze zit zo goed. En Van der Post dacht: laten we het dan maar even aankijken. Uiteindelijk is ze prachtig bevallen, op handen en knieën. Ik had haar man voor haar gezet, ze klemde hem vast, terwijl ik intussen haar billen masseerde. Ik zag Van der Post kijken: wat doet ze toch allemaal? Het zag er nogal intens uit. Maar toen we later uit de verloskamer kwamen, zei hij: ga jij dat onderzoek maar doen. Ik heb 81 vrouwen betrokken in het onderzoek, 89 procent van hen gaf aan opnieuw gebruik te willen maken van een bevallingscoach. Zo heb ik uiteindelijk mijn eigen nut bewezen.”

Bent u niet gesloopt na zo’n bevalling?

“Zelden. Als je een vrouw in haar diepste dierlijkheid, in haar meest krachtige stuk ziet komen, wanneer ze volledig zichzelf is – ik vind dat prachtig. Je bent een kind aan het ontvangen, dat is iets magisch.”

U raakt geëmotioneerd.

“Ik vind het zo bijzonder. Het is zo’n eer om bij een vrouw te mogen zijn die geen schaamte meer heeft en die een kind aan het baren is. Het is een sacraal moment waar ik grote bewondering voor heb. En als dan dat koppie staat, in zo’n vagina. Met die oogjes die opengaan. Ik kan daar zo vijftien uur naast zitten.”

U bent zelf nooit moeder geworden.

“Nee. Ik heb twee miskramen gehad: een als tienerzwangerschap en een op mijn zevenentwintigste. Mijn veertigste voelde als een enorm pijnlijk moment: het is nu of nooit. Maar ik ben nooit meer zwanger geworden, het is nooit meer gelukt. Misschien heb ik chlamydia gehad zonder dat ik het wist, dat kan vruchtbaardheidsproblemen opleveren. En mijn eerste miskraam, op mijn vijftiende, is operationeel verwijderd, met een curettage. We weten inmiddels dat zo’n ingreep meerdere miskramen kan veroorzaken.”

Dat lijkt me barbaars, een curettage op je vijftiende.

“Het heeft me veel geleerd over hoe je met vrouwen moet omgaan. Er stond een hele groep artsen om mijn bed, ze gingen allemaal even voelen, en aan mij werd niets gevraagd. Er was geen informed consent, geen ‘vind je het goed als ik je aanraak’.”

Het lijkt me dat je sowieso geen hele stoet mensen voorbij laat trekken bij een kind van vijftien.

“Dat mag ik hopen van niet, nee. Maar toen deden ze dat gewoon, het was begin jaren zeventig. Na mijn curettage werd ik op de kraamafdeling gelegd om uit te slapen – tussen de vrouwen die net een kind hadden gekregen dus. Dat was verschrikkelijk. Ik was weliswaar pas vijftien, maar ik was wel in verwachting geweest. Wat het me heeft opgeleverd, is de sensitiviteit: wat doet dit met je als er over je hoofd over je besloten wordt?”

Waar waren uw ouders?

“Die hadden een moeilijke tijd met elkaar. De schuld was helemaal op mijn schouders gelegd, terwijl mijn moeder nooit aan seksuele voorlichting had gedaan. Toen ik voor het eerst ongesteld was geworden, zei ze: ‘Zo, en nu ben je een groot meisje.’ Oké, en dan? Geen flauw idee wat het betekende. Mijn vader kon er niet over praten. Die dacht alleen maar: o jee, die mooie dochter van mij. Hij vond het doodeng.”

Was het een gewenst kind?

“Voor mij wel, voor mijn vriendje niet per se. Die was zich het apezuur geschrokken. Zijn ouders hadden contact opgenomen met mijn ouders en zij vonden het beter dat wij elkaar niet meer zagen. Het was een enorm trauma. Mijn vriendje was dus ook niet bij de curettage en mijn ouders waren met vakantie om hun hu­­welijk te redden, dus alleen zijn ouders kwamen op bezoek. Ik heb vooral veel chocola gekregen.”

Ze begint te lachen. “Het waren schatten. Heel betrokken, lieve mensen.”

U bent behoorlijk in de steek gelaten.

“Ja. Ik ben er ook sterker van geworden, maar ik heb wel een zware tijd gehad. Ik ben ook op mijn zeventiende het huis uit gegaan. Jongens, ik ga nu. Ik heb lange tijd moeilijk contact gehad met mijn ouders. Maar ja, ik ben óók geboren hè. Dat zegt ook iets over hoe ik in het leven sta.”

Hoe bedoelt u?

“Ik was een stuitbevalling. Dat wist mijn moeder niet, de huisarts in Zeeland had nog nooit haar buik aangeraakt. Ze ging bevallen en het duurde maar en het duurde maar. Toen ze erachter kwamen dat ik in een stuit lag, met mijn billen naar beneden, is de veearts erbij gekomen. Die heeft me teruggeduwd en me aan mijn benen eruit getrokken. Mijn moeder heeft zo’n pijn gehad. En ze was alleen hè, mijn vader was aan het werk. Ze was alleen met die arts, en met de veearts.”

Dat was een moeizame start tussen jullie.

“Zoiets werkt een heel leven door. Met mijn vader had ik een betere band, mijn moeder heeft de pijn gehad.”

Dat kun je een kind toch niet verwijten?

“Dat gebeurt wel. Ergens heeft dat kind dat toch óók gedaan. Het trekt bij, maar als je echt een moeilijke bevalling hebt gehad en je komt in een postnatale depressie, kun je de noden van je kind niet goed lezen. Dat zijn moeders die hun kind misschien net te lang laten huilen, die net niet de intimiteit geven die het nodig heeft. Volgens mij heeft mijn moeder me, onbewust, ook afgewezen. Ze hield wel van me, maar we hebben altijd tegenover elkaar gestaan.”

Hebben jullie het erover kunnen hebben?

“Gelukkig wel. De laatste vijftien jaar van haar leven hebben we meer begrip voor elkaar gekregen. Mijn moeder had óók trauma. Dat nemen we nu steeds vaker mee: het trauma dat je doorgeeft.”

Heeft ze nog kinderen gekregen na u?

“Vier. Het waren de jaren vijftig, ik geloof niet dat mijn moeder anticonceptie gebruikte. Een half jaar na mijn geboorte werd ze zwanger van mijn zusje. Mijn moeder heeft die hele zwangerschap gigaveel cortisol aangemaakt, ze was zo bang voor de bevalling. We weten nu dat stress een grote impact heeft op de breinontwikkeling van de foetus. Mijn zusje heeft daar veel last van gehad, die is nog steeds overgevoelig voor stress. Pas bij het derde kind is het goed gegaan.”

Denkt u dat een doula dit soort complicaties kan voorkomen?

“Dat vind ik moeilijk te zeggen. Je werkt samen. Ik heb na achthonderd bevallingen wel gezien wat mijn rol in het geboorteteam is. Het belang van communicatie, het vormen van een goed team. We moeten blijven nadenken over de toegevoegde waarde van de doula, want als je vanaf het begin kunt werken aan een gezonde start van een jong gezin, scheelt dat later zó veel kosten.”

U werkt in Amsterdam-Zuidoost. Krijgt u veel vrouwen uit de buurt?

“Zeker. Ik heb met heel veel verschillende culturen gewerkt. In de Nederlandse cultuur bevallen vrouwen heel klein, alleen met hun partner, en eventueel een doula. De Marokkaanse mama’s hebben de tantes, de zussen, en de doula’s erbij. Soms zijn er mannen, soms gaan die ook weer weg. Het is een heel feestje, met veel rituelen. Ik zet dan vaak een recitatie op uit de Koran. Na de bevalling komen ze met hele dienbladen vol eten aan. Ook in de Surinaamse gemeenschap zijn er altijd veel vrouwen bij.”

Hebben zij dan wel een doula nodig?

“Jawel. Ze weten ook niet altijd wat ze moeten doen. Soms zeg ik dan: zullen we nu allemaal de telefoon opbergen en een kring maken rond jullie dochter, zus of nicht? Als jij dan haar voeten gaat masseren, doe ik haar nek, haal jij dan een teiltje met water?”

Willen deze vrouwen wel een witte doula?

“Ik kan me voorstellen dat je liever een vrouw uit je eigen cultuur vraagt. Die zijn er ook. De vrouwen die ik zie, zijn naar mij doorverwezen. Die kunnen wat extra zorg gebruiken en staan er vaak alleen voor. Veel Surinaamse of ­Hindoestaanse vrouwen. Ik zeg tegen elke vrouw: je mag mij hebben bij je ­bevalling, maar het hoeft niet. Maar meestal zeggen ze ja.”