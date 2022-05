Gebakken coquille met beurre noisette bij ’t Zusje

't Zusje, Van Leijenberghlaan 320. Beeld Sophie Saddington

In restaurant ’t Zusje staan met fluweel beklede stoelen en wandbanken rond de tafels, die zijn gedekt met goud bestek. Donkere vazen, brandende kaarsen en flessen rode wijn zijn neergezet in zwarte, open kasten. Openslaande deuren leiden naar een ruim, driehoekige terras, dat grenst aan het water van het Gijsbrecht van Aemstelpark, dat tussen het Amstelpark en het Amsterdamse Bos in ligt.

Eigenaren Monique (48) en Sander Maas (46) runden hiervoor drie locaties van fastfoodketen KFC, en daarvoor een slagerij in Amsterdam en Bilthoven. “Na elf jaar KFC groeide de behoefte om iets anders te beginnen,” zegt Sander Maas. Het echtpaar kwam in contact met de eigenaren van ’t Zusje, de restaurantketen met inmiddels meer dan dertig locaties in Nederland.

“Het tapasconcept sprak ons enorm aan. Daarnaast hebben wij thuis ook drie zusjes rondlopen,” zegt Monique. Oudste dochter Noa (21) neemt de leiding op de vloer, terwijl Max (19) en Tess (17) meelopen in de bediening. Sander staat voornamelijk in de keuken, Monique ontvangt de gasten en springt bij waar het nodig is.

Vanaf 18.00 uur zijn gasten welkom om vijf rondes aan kleine gerechtjes te bestellen (€33,80), zoals een gebakken coquille met beurre noisette en gestoofde prei, of kipsaté met atjar en pindasaus. Per ronde bestel je tot 22.30 uur twee gerechtjes per persoon. Een uitschieter maken met een crème brûlée of cheesecake met bosvruchten mag altijd.

Het samenwerken bevalt het Amsterdamse gezin goed. “Het gelukkigst waren we toen we samen in onze slagerij stonden,” zegt Monique. “Nu mogen we weer zij aan zij een tent leiden.”

