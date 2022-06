Gay Men’s Chorus Manoeuvre viert zijn 30-jarig bestaan: ‘We willen letterlijk onze stem laten horen’

Gay Men’s Chorus Manoeuvre.

Symphonica in Roze meets Sensation White?

“We zijn al dertig jaar een hobbykoor en hebben normaal gesproken een vrij licht repertoire, maar drie jaar geleden zijn we begonnen met klassieke muziek uit te proberen. Dat hoor je terug bij Symphonica in Roze: een mooie mix tussen klassiek en hits.”

Zoals?

“Van gay classics als Dancing Queen en kleinkunst tot Broadwayhits als This is Me uit The Greatest Showman. Dat is standaard kippenvel: je voelt de energie door de zaal.”

Klassiek vraagt soms om een sopraan. Kunnen de mannen zo hoog?

“We hebben hoge tenoren, maar voor het klassieke werk moest een professionele zangeres ingevlogen worden. Waar wij mannen lang op de Italiaanse teksten zitten te repeteren zingt zij het hup, in één keer.”

Dertig jaar geleden heetten jullie nog een mannenkoor, is het geen tijd voor een lhbtq-koor?

“Iedereen is welkom. Maar we zijn wel een mannenkoor en, daar zijn we misschien geen koploper in, een gaykoor. We vinden het belangrijk om naar buiten te treden en zichtbaar te zijn in de stad. Zo zei een van onze leden ooit: uit de kast komen is een ding, uit de kast blijven is ook belangrijk. Met dit koor willen we letterlijk onze stem laten horen. Je gaat niet naar een groep 8-musical, maar naar vijftig gay mannen die elkaar in het zingen gevonden hebben.”

Ik kan me voorstellen dat er bij zoveel gelijkgestemden er ook weleens wat broeit.

“Er zijn door de jaren heen best wat stelletjes en flirts ontstaan. Maar de gemiddelde leeftijd is op dit moment 57, het is wat rustiger en zoveel spannends gebeurt er niet meer.”

De voorstelling is op 19 juni in Move Amsterdam. Er zijn nog kaarten beschikbaar via manoeuvre.nl.