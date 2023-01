Gastrondleider laat je met andere ogen naar de werken in het Amsterdam Museum kijken

Beeld Amsterdam Museum

Uw rondleiding is onderdeel van het New Narratives-programma, wat houdt dat in?

“Met de serie wordt er een ander licht geschenen op de verhalen die de culturele instituten presenteren over onze gedeelde geschiedenis. Het Amsterdam Museum nodigt gasten uit om persoonlijke verhalen te delen en prikkelende vragen te stellen bij wat er getoond wordt.”

Uw tour gaat langs een aantal objecten uit de tentoonstelling Panorama Amsterdam. Wat kunnen we verwachten?

“Bij een 17de-eeuws groepsportret van rijke witte kooplieden vertel ik het verhaal over de zwarte mensen uit Amsterdam die nauwelijks op schilderijen werden afgebeeld, maar wel degelijk in de stad leefden. Rondom het Waterlooplein woonden onder meer zwarte kooplieden en vrijgemaakte slaven.”

“Bij een van de globes uit die tijd draag ik een van mijn gedichten voor: On the map, our lands erased. Over hoe het kolonialisme zijn stempel drukte op de wereldkaart, inheemse namen van landen werden gewist en nieuwe namen werden bedacht. Bij een schilderij van Batavia vertel ik over hoe mannen die op VOC-schepen seks met elkaar hadden gestraft werden; met zweepslagen of door ze overboord te gooien.”

Wat wilt u deelnemers aan de rondleiding meegeven?

“Dat ze ontdekken dat er zoveel meer verhalen achter kunstwerken en objecten zitten, die je normaal niet snel zult horen. Zelf kreeg ik door deze kennis meer compassie voor levens die ik niet ken. Ik hoop dat ik met deze rondleiding een zaadje bij bezoekers kan planten.”

New Narratives Tour, zondag 29 januari, 11.30-12.30 uur, reserveren via: www.amsterdammuseum.nl.