Gastouder van Ajaxspelers schrijft boek voor jonge topsporters en hun ouders: ‘Zie je kind niet alleen als atleet’

U heeft jonge topsporters in huis wonen.

“Al zo’n tien jaar. Toen ik mijn vrouw leerde kennen zorgde ik er snel voor dat zij net zo gek werd van Ajax als ik. Ooit heb ik tegen haar gezegd dat ik best gastouder zou willen zijn voor jong talent dat ver van huis traint, en jaren later had mijn vrouw een verrassing: ze had ons aangemeld.”

Hoe was dat voor uw gezin?

“Dat heeft natuurlijk wel impact op je gezin, maar wij hebben het altijd leuk gevonden. Onze zoon was net het huis uit en onze dochter, toen 15, wist wel haar mannetje te staan. Zij heeft altijd een fijne, relativerende invloed gehad op onze gasten.”

Uw Handboek voor jonge sporters, topsporters en topsportouders gaat overwegend over de mentale uitdagingen van topsport.

“Aan techniek, fysiek en tactiek wordt in de topsport al veel aandacht besteed. Maar wat ik opmerkte in mijn nauwe contact met die jeugd, is hoezeer je innerlijke dialoog een rol speelt bij topprestaties. Als een speler aan zichzelf twijfelt, afgeleid is, of heel veel druk ervaart, beïnvloedt dat ook zijn prestaties. En ik zag hoe belangrijk het is dat ouders hun topsportkind ook gewoon als kind blijven beschouwen en niet alleen als atleet gaan zien. Vandaar de verschillende perspectieven in het boek.”

Kwam u tijdens het schrijven ook tot inzichten over uw eigen presteren?

“Ja, dat ik één ding tegelijk moet doen en dus soms iets moet afslaan. En ik zag ook weer opnieuw in dat als je bovenaan de trap wil eindigen, je eerst een heleboel kleine stapjes moet zetten. Nederlanders zijn best bang om iets fout te doen. Ik zou wel willen dat mensen gewoon durfden fouten te maken, want van het reflecteren daarop leer je het meest.”