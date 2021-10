Gary’s Deli: enorme porties, maar wel wat zouteloos

Waar bestellen we?

Alweer 22 jaar geleden begon Gary Feingold zijn ontbijt- en lunchrestaurant in de Kinkerstraat. Zijn bagels werden wereldberoemd in Amsterdam. Eind 2017 moest Gary’s Deli vanwege een grootschalige verbouwing sluiten, maar begin dit jaar keerde de zaak, tot grote vreugde van buurtbewoners, terug op de hoek van de Hallenpassage.

Op de menukaart vieren de bagels nog altijd hoogtij en ze worden vergezeld door een breed scala aan veelal Amerikaanse gerechten. Denk: de Philly cheesesteak, BLT sandwiches en blueberry pancakes. Zelfs een full English breakfast behoort tot de mogelijkheden – eventueel ook in veganvariant. Tof!

Mocht je trouwens een brunch organiseren voor een groep vrienden en niet zo’n held in de keuken zijn: check de Bagel Deli to Share eens. Voor 25 euro krijg je een selectie van bagels met allerhande beleg.

Tijd om wat lekkers te kiezen.

Voor een restaurant dat ontbijt serveert, opent Gary’s aan de late kant – 11 uur. Ik bestel zodra het kan – uiteindelijk belt de bezorger om 12.15 aan. Gulzig en met knorrende buik open ik de vele bakjes die in karton, aluminiumfolie en plastic zijn gestoken.

Eggs Benedict: perfect gepocheerde eitjes op een subtiel getoaste bagel.

Allereerst val ik aan op de Eggs Benedict (€9,95), die als een doe-het-zelfpakketje wordt geleverd. Slim. Ik leg de twee perfect gepocheerde eitjes op de opengesneden helften van een subtiel getoaste bagel, die al is belegd met vettige prosciutto. Ik drapeer de hollandaisesaus erover: mooie substantie, al had ie gezouten mogen worden. Een zeer compleet maal, voor deze prijs. Zeker doordat er ook nog eens een portie ‘truffelfriet’ bij komt. Dat blijken gewoon gebakken aardappeltjes – waar ik overigens geen truffel in proef. Maar ze smaken prima.

Klinkt goed!

Terwijl ik van een aangename ijskoffie nip (€3,95) construeer ik de Chicken and Waffles (€11,95). Een kolossale hoeveelheid: twee schuiten van wafels met gigantische kipschnitzels. De zoete siroop en de pittige hot sauce fungeren als respectievelijk een engeltje en een duiveltje. Kritische kanttekening: de kip had écht gekruid moeten worden. De malse filet zit in een knapperig jasje, maar heeft in feite nul smaak. Ik pak weer mijn peper-en-zoutstel erbij.

Tot slot: er moest nog wat gezonds bij. Iets met compensatiedrang. De Buttered Nuts (€12,50) bevat lekkere geroosterde pompoen, maar is verder helaas een tamelijk fantasieloze salade met lollo verde, stukjes tomaat, komkommer en een enorme waaier avocado. Dat kan beter.

Met de porties zit het bij Gary’s absoluut snor, en de Benedict zou ik een volgende keer beslist weer kiezen. Met het zoutvaatje binnen handbereik, dat wel.

