Garage Le Mécano is geboren uit liefde voor Franse automobielen: ‘Die Eendjes zitten technisch zo goed in elkaar’

Klassieke muziek, goede gesprekken en een voorliefde voor oudere Franse auto’s. Hein Verdam (62) is met zijn garage Le Mécano nabij station Sloterdijk een vreemde eend in de bijt van de autoherstelbedrijven.

In de hoek van het kantoortje staat een saxofoon. Aan het eind van de dag, als Hein Verdam wel een beetje klaar is met sleutelen aan auto’s, vindt hij het fijn om in de garage een stukje te spelen op het instrument. “We oefenen hier ook regelmatig met mijn band. Dan zetten we de tafels in het midden en eten we eerst samen, daarna maken we muziek.”

Alles aan Verdam verschilt van het ­stereotiepe beeld dat je zou kunnen hebben van een garagehouder. Als hij spreekt, is het vooral zacht en bedachtzaam. Zijn stemgeluid en de manier waarop hij praat, verraden dat hij een lidmaatschap van het studentencorps op zijn cv zou kunnen zetten, als het schrijven van cv’s iets zou zijn waarmee hij zich bezighoudt.

Eenpitter

Dat laatste is nadrukkelijk niet het geval, Verdam heeft al een baan: hij is de trotse eigenaar van Garage Le Mécano in de Elementenstraat bij station Sloterdijk. Een eenpitter: het is hij en zijn garage. En dat bevalt hem prima. “Geen personeel geeft enorm veel vrijheid.”

De garage zelf is alles wat je verwacht aan te treffen als je met een kapotte auto net dat kleine dorpje in de binnenlanden van de Ardèche zou weten te bereiken, op zoek naar de enige garage in de wijde omtrek. Le Mécano ademt Frankrijk en vooral Franse auto’s. Op de brug staat een Peugeot 403 uit 1961. Ernaast een camperbusje van hetzelfde merk, een J7 uit 1974. Aan de muur afbeeldingen van het summum van de Franse automobilistiek: de Citroën 2CV, oftewel de Eend – volgens sommigen het Lelijke Eendje. Het is de auto waaraan Verdam zijn hart heeft verpand, waarmee de liefde voor het voertuig begon.

Over die garage: vanbuiten lijkt er nog niets aan de hand. Een industrieel gemetseld muurtje met golfplaten erboven. Temidden van de non-descriptie bevindt zich een roldeur in bedrijventerreinblauw. De eerste aanwijzing dat hier niet een dertien-in-een-dozijn autoherstelbedrijf zit, is het gekozen helderrode lettertype voor de bedrijfsnaam: stijlvol, klassiek, nostalgisch. Le Mécano staat er, ook al een naam die getuigt van een on-­garageachtige speelsheid.

Beeld Jonathan Herman

De liefde voor de auto komt je tegemoet als je over de drempel van Le Mécano stapt. Onderdelen staan tegen de muur, het vlierinkje is volgestouwd met eventueel nog bruikbare banden. Er heerst rust – klanten laten weten er rustiger vandaan te komen dan dat ze er naar binnen ­gingen.

Deze ochtend klinkt er nog nauwelijks geluid – Verdam komt graag rustig op gang – maar het kan zomaar zijn dat er klassieke muziek of jazz door de werkruimte klinkt. Op woensdagen wordt de garagist regelmatig op vrijwillige basis bijgestaan door een gepensioneerde longarts die Verdams liefde voor sleutelen deelt.

De Franse automobiel

Voor alle duidelijkheid: dat zijn niet alleen klassieke Franse modellen. Verdam is eigenaar van een gewoon garagebedrijf: wie zich meldt met een Japanner, een hulpbehoevende Duitse auto of welk merk dan ook, wordt net zo gastvrij ontvangen. “Ik probeer alles te repareren, maar heb een voorliefde voor de Franse auto­­mobiel.”

Iedereen is er dus welkom, maar het is duidelijk: Le Mécano is geen doorsneegarage en Verdam is in het cowboywereldje van de autoherstellers, de goeden uiteraard niet te na gesproken, een vreemde eend in de bijt. Hij ondersteunt met liefde verdwaasde Amsterdammers, de dolende zielen die met hun haperende automobielen soms veroordeeld zijn tot schimmige garagebedrijven. Met reparaties die je, dat gevoel is regelmatig onmiskenbaar, worden aangesmeerd om de zakken van de eigenaar te vullen.

Verdam kan er niets over zeggen. Hij weet alleen hoe hij zelf in de wedstrijd zit. “Ik hou van autotechniek, dat in de eerste plaats. Maar ik vind het vooral fijn om mensen te helpen. Het is een kwestie van laten zien: dit is er aan de hand, om die en die reden werkt de motor niet goed. Als mensen ervoor openstaan, leg ik het graag uit allemaal. Zo hoop ik de klanten het gevoel te geven dat ze niet belazerd worden.” En later: “Ik heb natuurlijk ook gewoon veel heel erg leuke klanten.”

Beeld Jonathan Herman

Aan het begin van de ochtend meldt zich zo’n automobilist met een probleem. Alexander Ribbink, een oude studievriend van Verdam, staat met zijn Porsche voor de deur. Er branden allemaal lampjes op zijn dashboard, het zou weleens een kwestie van op hol geslagen sensoren kunnen zijn, vermoedt hij. “Want ik heb de banden onlangs nog opgepompt.”

Geef iedereen een vriend die veel van auto’s weet: Verdam duikt zo ongeveer in de auto, een zaklampje in de aanslag. Ribbink vertelt intussen dat ze elkaar al jaren kennen. “Het is altijd fijn om even langs te rijden, Hein weet zo ontzettend veel van auto’s. En bij hem weet je tenminste zeker dat hij je geen poot probeert uit te draaien.” Verdam, vanuit het vooronder van de Porsche: “Dat weet je niet.” Ribbink reageert: “Als je me wel een poot probeert uit te draaien, dan ben je er kennelijk niet zo goed in.” Vanonder de auto klinkt een luide lach.

Andere tak van sport

Even later in het kantoortje zegt Verdam dat het hebben van een garagebedrijf een heel andere tak van sport is dan gewoon heel veel verstand hebben van auto’s. “Ik ben Le Mécano in 2008 begonnen omdat sleutelen aan auto’s mijn passie is. Maar een eigen bedrijf vergt veel meer. Als ik niet goed plan, verspeel ik uren die ik vervolgens niet betaald krijg. Hoewel ik dat inmiddels behoorlijk onder de knie heb, blijft het soms best lastig.”

Een eigen garage: wie met Verdam spreekt, proeft een zekere onvermijde­lijkheid in het feit dat hij hier en nu zijn werk heeft gemaakt van sleutelen. Het moest zo zijn en wie hem hier op 62-jarige leeftijd door zijn eigen bedrijf ziet rond­rommelen, zou kunnen vermoeden dat het nooit anders is geweest. Maar hoewel de liefde voor autotechniek er van jongs af aan in heeft gezeten, waren er in zijn leven vele momenten waarop het zomaar anders gelopen had kunnen zijn.

PSW garage MecanoHein Verdam Beeld Jonathan Herman

Uit Haarlem komt hij, Verdam woonde erna in onder meer Amstelveen, Den Haag en Bloemendaal. Hij kon goed leren, deed gymnasium met allerhande oude talen, was een alfakind, zegt hij zelf. Maar knutselen had zijn voorliefde: eerst Lego, daarna wat serieuzer. Toen een overbuurman regelmatig onder zijn Eend lag in zijn voortuin, was Verdams interesse gewekt. Het duurde niet lang voordat ze samen de 2CV uit elkaar haalden en vervolgens weer in elkaar zetten. In vakanties werkte hij in een Citroëngarage.

Na de middelbare school ging hij stu­deren, want de lts was geen optie. Eerst Nederlands (‘geen succes, dat was nogal marxistisch in die tijd’), later rechten (‘daar heb je altijd wat aan’). Verdam werd lid van het corps en bleef gedurende zijn hele studietijd als bijbaantje in garages werken, onder meer in de beroemde Cit­roëngarage die destijds bij het Olympisch Stadion zat. De laatste van zijn in totaal tien studiejaren werden onderbroken voor het vervullen van de militaire dienstplicht: Verdam was in Duitsland pelotonscommandant van een eenheid bestaande uit vier Leopard 2-tanks. “Een mooie tijd, zo’n tank is natuurlijk ook een en al techniek.”

De Beaujolais

Na zijn afzwaaien besloot hij dat het tijd was om ‘wat effectiever’ te gaan studeren, een project dat al snel leidde tot het behalen van zijn bul. “Het was mijn eer te na om het niet af te maken.” De vraag was vervolgens: wat nu? Achter een bureau zag hij zichzelf niet zitten, dus toen zich de mogelijkheid voordeed om het zojuist aangekochte huisje van zijn ouders in de Beaujolais stevig te kunnen verbouwen, aarzelde hij geen moment: de volgende twee jaar bracht Verdam door als klusser in Frankrijk.

Beeld Jonathan Herman

De constante in zijn leven, hij zegt het zelf: de zaken komen Verdam vaak nogal aanwaaien. Na het verbouwen van huisjes in Frankrijk werkte hij als technisch ­redacteur bij verschillende bladen. Zijn laatste betrekking: Autoweek, waar hij ­verantwoordelijk was voor de occasions. “Op een geven moment ging het kriebelen. Ik dacht: ik schrijf over auto’s, maar het voelt een beetje alsof ik de hele tijd maar toeschouwer ben. Ik wilde zelf iets doen en droomde al mijn hele leven lang van een eigen garage.”

Zo kwam er een einde aan het levenslange hinken op twee gedachten: in 2008 dus begon Verdam op de Elementenstraat. Als gezegd met een voorkeur voor de wat oudere Franse auto, maar uiteindelijk vooral als een garage voor iedereen. “Ik krijg hier veel mensen die wel een auto hebben, maar hem niet dagelijks gebruiken. Ze zijn op zoek naar iemand die een probleem kan oplossen waar ze zelf geen verstand van hebben.”

Klassieke Franse auto’s ziet hij nog regelmatig, hoewel langzaamaan steeds minder. “De onderdelen drogen een beetje op. Maar met name campers heb ik hier nog steeds veel, en foodtrucks die opgeknapt of gerepareerd moeten worden. ­Hetzelfde geldt voor de Eendjes: dat loopt terug. Wel jammer, want ze zitten technisch zo goed in elkaar. Ik kan verder niet helemaal plaatsen waar die voorliefde voor Franse auto’s precies vandaan komt. Eén ding weet ik zeker: Franse auto’s hebben karakter, maar uiteindelijk speelt nostalgie vast ook wel mee.”

Is het zo gelopen als hij het wilde? ­Verdam vindt van wel. “Het is gegaan zoals het is gegaan, ik heb nergens spijt van. En ik heb mijn hart gevolgd, ik heb nu een eigen garage. Het was soms zoeken, maar op deze manier heb ik een excuus om de hele dag te mogen sleutelen. En het intellectuele heb ik zeker niet per se vaarwel gezegd, want ik heb hier de hele tijd leuke klanten over de vloer met wie ik over heel uiteenlopende onderwerpen kan praten.”