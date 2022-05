Gallery 100 toont ‘goede’ kunst: ‘Waar je twee uur later in een café nog steeds aan denkt’

Beeld Sophie Saddington

Sinds 14 mei zit er een nieuwe kunstgalerie op de Haarlemmerstraat. Gallery 100 is een smalle ruimte met zwarte spots die vanaf het plafond de hedendaagse werken belichten. Komende weken hangt er kunst van de Duitse kunstenaars Manfred Heller en Sebastian Lübeck. Oprichter Sissy Brett (60) is de galerie begonnen van haar spaargeld: “Je kunt daar je hypotheek van afbetalen, maar je kunt ook een kunstgalerie beginnen. Het is maar net wat je hart wil.”

Ze wil geen chique galerie met alleen grote namen, commercieel werk en tien bemiddelaars, maar ‘goede’ hedendaagse kunst, met een directe relatie tot de maker. Onder goede kunst verstaat ze werk dat tot denken aanzet. “Kunst is pas geslaagd als je er twee uur later in een café nog steeds aan denkt.” Het zal volgens Brett dan ook niet kunst zijn die iedereen graag in zijn woonkamer heeft hangen. “Je moet er wel van houden en zeggen: dat is voor mij, ik zie dat.”

Voor de meeste kunstenaars is het moeilijk een galerie binnen te komen. Brett wil ze een kans geven, de mogelijkheid om acht weken in de binnenstad te hangen. “Ik creëer een podium, en de kunstenaar mag erop dansen.”

Lübeck maakt levensgroot figuratief werk van ijzer dat zich richt op de anatomie van het menselijk lichaam. Hij vindt de nieuwe galerie een prachtige plek: “In een atmosfeer als deze ademt je kunst.” De volgende expositie is al gepland: werk van de twee jaar geleden overleden schilder Max G. Kaminski.

Gallery 100 Haarlemmerstraat 100

