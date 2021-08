Galeriehouder Roger Katwijk: ‘Het is fijn om tijdens atelierbezoek met kunstenaars over hun werk te praten’

Roger Katwijk bij de opening van John O'Carroll, 2012.

Heeft u kunst van huis uit meegekregen?

“Jazeker, want hoewel er bij ons thuis niet werd verzameld, was cultuur wel heel belangrijk. Nu ben ik geboren en getogen op Curaçao, waar mijn vader mede-eigenaar was van een krant, een eiland waar kunst maar beperkt aanwezig is, maar als wij naar Europa gingen, werd ik wel van de ene kerk na de andere meegesleept. Dat geldt ook voor musea. Verder ben ik natuurlijk wel met andere culturen in aanraking gekomen, doordat ik als kind al in ­landen kwam in bijvoorbeeld Midden- en Zuid-Amerika. Vanuit Curaçao is dat uiteraard wat makkelijker bereikbaar.”

Hoe bent u in aanraking gekomen met de kunstwereld?

“Tijdens mijn studie heb ik een tijdlang op de Paulus Potterstraat gewoond, schuin tegenover het Stedelijk Museum. Daardoor kwam ik zeer frequent in het Stedelijk. In de jaren tachtig heb ik bijna alle exposities daar gezien. Tijdens mijn studie was ik ‘zomersteward’ bij de KLM, en later kwam ik in vaste dienst. Dat bood mij de gelegenheid om in het buitenland naar musea te gaan. Ik ben pas later galeries gaan bezoeken, zo rond midden jaren negentig. In eerste instantie natuurlijk om wat te zoeken en te kopen voor aan de wand.”

Wat was uw eerste betrekking in een galerie? Of bent u gelijk zelf een galerie begonnen?

“Ik was al jaren klant bij Nanky de Vreeze, en op een bepaald moment – in 2002 – gaf zij aan dat zij er mee wilde stoppen in verband met haar vertrek naar Frankrijk. Zij heeft mij toen gepolst of ik interesse had om samen met Marina Krijger haar galerie over te nemen. Ik had geen ervaring in het galeriewezen, maar het leek mij wel heel interessant. Ik ben er eind 2002 ingestapt, samen met Marina, die vanuit Londen kwam en daar lang voor Christie’s had gewerkt.”

Met Nelleke Beltjens en Alexandra Roozen, 2017.

“Het voordeel was dat wij met een bestaande galerie ­verdergingen; met een fraaie stal aan kunstenaars en een klantenkring. Hoewel het in begin allemaal nieuw en spannend voor me was, vond ik al snel mijn weg in de galerie- en kunstwereld.”

Hoe zou u het profiel van uw galerie willen omschrijven?

“Aanvankelijk was de galerie vooral op abstract werk gericht, met zowel monochroom schilderwerk als meer abstract ruimtelijk werk. Door de jaren heen is het profiel van de galerie wat breder en diverser geworden, en heeft ook fotografie van zowel Tessa Verder als Willem van den Hoed een plaats gevonden. Daarnaast is er ook ruimte gekomen voor meer figuratief werk, zoals recent Lara de Moor. Ik denk dat je smaak door de tijd heen ook evolueert; wel met een duidelijke lijn, zeker volgens de meeste klanten althans. Maar ik werk met de meeste kunstenaars al heel lang.”

Wat vindt u het mooiste aspect van het vak galeriehouder?

“Veel aspecten zijn leuk en interessant. Zo vind ik atelierbezoeken waardevol en is het fijn om met kunstenaars over hun werk te praten. Verder de opbouw van een nieuwe tentoonstelling, waarbij het altijd weer spannend is of je de juiste werken hebt uitgezocht en of die een goede relatie met elkaar aangaan. En natuurlijk daarna de reacties van je klanten. En of je wat kan betekenen voor zowel kunstenaars als klanten. Het is heel fijn als je het werk van je kunstenaars onder kan brengen in goede collecties.”

Met welke galeries voelt u zich nationaal en internationaal verwant?

“Lastige vraag, want ik voel mij met weinig galeries verwant, omdat ik altijd erg mijn eigen gang ben gegaan. Het gaat er toch om waar je achter staat en je je goed bij voelt. Dat geldt voor zowel de kunstenaars als hun kunst. Uiteraard heb ik met sommige collega’s wat meer contact, maar ik heb uiteindelijk altijd mijn eigen koers gevaren.”

Art Rotterdam met Tim Ayres (links), 2018.

In een ideale wereld: welke kunstenaar zou u het allerliefst vertegenwoordigen?

“Ik sta achter alle kunstenaars die ik nu vertegenwoordig, maar als ik mag dromen, dan Gert & Uwe Tobias, William Kentridge en Gerhard Richter, om er een paar te noemen.”

Wat is er veranderd in de kunstwereld sinds u uw eerste stappen zette?

“Veel. Helaas heb ik het galeriebezoek in de afgelopen jaren zien verminderen. Dit heeft zich verplaatst naar beurzen, want die zijn veel belangrijker geworden. Ik snap dat ook wel; ze zijn toegankelijker voor het publiek en je hebt meteen alles bij elkaar.”

“Verder natuurlijk het internet. Mensen kunnen zich breder en dieper oriënteren op wat er te zien is. En helemaal met sociale media zoals Instagram, waar het uitsluitend nog lijkt te gaan om plaatjes van kunstwerken.”

Wat/wie verzamelt u zelf?

“Uiteraard heb ik werk van zo’n beetje van iedereen die ik vertegenwoordig en die ik heb laten zien in de afgelopen jaren, zoals Niek Hendrix, Dan Bodner, Dirk Salz, Willem van den Hoed en Jae Ko. Maar daarnaast koop ik ook geregeld werk bij collega’s.”

Heeft corona uw denken over de kunstwereld beïnvloed?

“De ratrace van beurs naar beurs en van tentoonstelling naar tentoonstelling is even gestopt, wat ik niet onprettig vond. In het begin miste ik de beurzen – en daarbij het zien en ontmoeten van veel mensen – maar al snel merkte ik dat deze periode ook een moment van reflectie is om na te denken over de vraag waar wij mee bezig zijn.”

Met Jae Ko in 2020.

“Verder is natuurlijk het online gebeuren steeds belangrijker geworden, al geloof ik nog altijd heel erg in het fysiek beleven van kunst, dat het zien van kunst het allerbelangrijkste is, en dat kan het beste in galeries. Ik heb gemerkt dat mensen het ontzettend fijn vinden om de galerie even helemaal voor zichzelf te hebben, en daar alles rustig te kunnen bekijken.”

Een langere versie lezen of zelf kunst kopen? galleryviewer.com