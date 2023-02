Galeriehouder Madé van Krimpen (30): ‘Het leukst vind ik het als jongeren hier hun eerste kunst kopen’

Als kind voetbalde ze tussen de kunstwerken van haar ouders, nu exposeert Madé van Krimpen (30) de kunstenaars die ze toen leerde kennen én nieuw talent. Met haar galerie wil ze kunst net zo toegankelijk maken als het voor haar was. ‘Aanvankelijk had ik mijn bedenkingen, nu omarm ik mijn achternaam maar.’

Op een maandagochtend zit Madé van Krimpen aan een ronde tafel in haar galerie aan de Prinsengracht achter haar opengeklapte laptop. Erop zit een knalgroene sticker met haar naam. Toen ze de galerie in 2020 opende, heette heette die nog Mutiplemadé. ‘Great art, small series’ was het motto; Van Krimpen produceerde betaalbare edities, vooral in samenwerking met beginnende en aanstormende kunstenaars. Openingen waren steevast feestjes, bezocht door grote groepen jonge mensen, die niet alleen op de gratis drank afkwamen, maar ook kunst kochten – ­dikwijls voor de allereerste keer.

Inmiddels draagt de galerie haar eigen naam en organiseert ze ook ‘normale’ ­tentoonstellingen. Maar op een tafeltje in een hoek van de galerie ligt een stapeltje Lowlands Naaktkalenders van de Amsterdamse kunstenaar Lara Verheijden.

Aan de muur hangen posters van Hans Eijkelboom, een kunstenaar die al meer dan veertig jaar furore maakt met foto-­series van mensen in dezelfde kleren en andere overeenkomsten in winkelstraten van wereldsteden.

“Hans ken ik al mijn hele leven; als kind vond ik hem al een fascinerende kunstenaar. Ik had deze serie online zien voorbijkomen in Fantastic Man, het modemagazine annex über-glossy van Gert Jonkers en Jop van Bennekom. Het is voor het eerst dat hij zo’n serie in opdracht heeft gemaakt, samen met Imruh Asha, een Nederlandse stylist die nu in Parijs aan de weg timmert. Voor hem was dit een uitstapje; normaal struint Hans de straten af op zoek naar overeenkomsten. Deze serie is gecast, van top tot teen gestyled en op één dag geschoten op het Haarlemmerplein – 12 sets, 144 looks. Toen ik die serie zag, dacht ik: oeh, dit vind ik interessant, hier wil ik iets mee doen.”

Samen zijn ze uitgekomen op een ­posterprint in een oplage van 25, genummerd en gesigneerd. “Dus het is toch een uniek kunstwerk. En dat voor maar 125 euro! Het werk van Hans heeft in allerlei musea gehangen, maar ik vind het dan leuk om het bij jongeren te krijgen die zijn werk niet kennen of het wel kennen maar het nooit zouden kunnen betalen.”

Bij de opening was het heel druk, ­vervolgt Van Krimpen. “Hans zei dat hij nog nooit zo veel jonge mensen op een opening had gezien. En er is best wat ­verkocht, aan mensen tussen de 20 en 30. Dat vind ik het leukst; als jongeren hier hun eerste kunstwerk kopen. Of dat je in ieder geval beseft dat het binnen je mogelijkheden ligt om kunst te kopen.”

Bij Madé van Krimpen was kunst van jongs af aan alomtegenwoordig. Haar moeder Carin van de Poppe had jarenlang een galerie die was gespecialiseerd in sieraden en keramiek: Carin Delcourt van Krimpen. Haar vader Wim van Krimpen was in 1982 de initiator van de KunstRai (hij begon op exact dezelfde plek waar Madé nu zit), van 1988 tot 2000 (interim)directeur van de Kunsthal in Rotterdam en van 2001 tot 2009 directeur van het Gemeentemuseum Den Haag (tegenwoordig Kunstmuseum Den Haag). Daarna had hij nog een tijdje een galerie in de Hazenstraat.

“We woonden aan de Eendrachtsweg in Rotterdam, in een huis dat boordevol kunst stond. Maar mijn zus en ik hebben ons altijd heel vrij kunnen bewegen tussen die kunst. Dan waren we binnen aan het voetballen en sneuvelde er een vaas. Dat mocht natuurlijk niet nog een keer gebeuren; we kregen wel mee dat kunst een bepaalde waarde vertegenwoordigde, maar het ­betekende niet dat we niet meer tussen de kunst mochten spelen.”

“Kunst was de wereld waarin we leefden; ik ben altijd omringd geweest door kunstenaars. Mijn zus en ik gingen altijd mee naar van alles – naar openingen in musea en galeries, op atelierbezoek bij kunstenaars. Of je nu wil of niet, je krijgt daar natuurlijk wel iets van mee en ontwikkelt een bepaalde kijk.”

Vond je het altijd leuk om mee te gaan?

“Niet altijd, maar meestal wel. We woonden op loopafstand van de Kunsthal, Witte de With – wat nu Melly heet – en Boijmans. Daar gingen we heel vaak naartoe. We kenden ook alle suppoosten. Dan was er een tentoonstelling over Escher in de Kunsthal en mochten we stiekem via de achterdeur naar binnen. Het was een groot avontuur. Zo heb ik veel musea leren kennen; niet via de hoofdingang, maar via de achterdeur. Dat is precies wat ik met mijn galerie wil; dat iedereen zich net zo vrij voelt als ik me toen voelde. Iedereen moet zich hier op zijn gemak voelen. Ik heb daar niet een bepaalde formule voor, het gaat vanzelf. Misschien helpt mijn horeca-ervaring daar ook wel bij, ik heb een tijdje bij De Goudfazant in de bediening gewerkt. Dan leer je het vanzelf; tegen sommige mensen moet je vooral geen grapje tegen maken, anderen vinden dat juist leuk.”

Je hebt na de middelbare school een tijdje als model gewerkt. Hoe kwam dat zo?

“Ik werd in Amsterdam aangesproken op straat, vervolgens heb ik een aantal shoots gedaan en kwam van het een en ander en ben ik naar Parijs gegaan, want daar gebeurde het allemaal. Ik had goede bureaus, ik heb in bladen gestaan en het verdiende best goed, maar ik merkte al snel dat het niks voor mij was.”

Waarom niet?

“Ik was nog heel jong en ik vond het een heel eenzaam bestaan. Dan moest je naar zo’n casting en dan was ik er eindelijk – meestal te laat – en had ik twee verschillende hakken bij me. Je moest voldoen aan iets waar ik voortdurend tegenaan liep; zwarte broek, witte top – dat paste helemaal niet bij mij.”

Spijt?

“Nee, dat wist ik eigenlijk al vanaf het begin, maar ik ga nu eenmaal graag het avontuur aan – dat zit wel in mij.”

Je foto’s en maten staan nog online…

“Staan mijn maten online?!”

‘Height: 175, bust: 78, waist: 60, hips: 89, shoes: 40, hair: brown, eyes: blue.’

Ze lacht. “Oh my god. Nou, dat is niet meer zo. Maar nee, geen spijt. Ik heb ervan geleerd dat het ook een optie is om ervoor te kiezen dat je iets niet wilt.”

Terug in Amsterdam ging je naar de Junior Academie voor Art Direction.

“Ik wilde iets nieuws en ik wilde sowieso naar Amsterdam. Die school bestaat niet meer, maar het was heel leuk. Alleen interesseerde reclame me nooit zo. Ik was er ook niet zo goed in. Ik vond het wel leuk om over concepten na te denken, en je leerde er alles van a tot z zelf te doen, dus ook de fotografie en de vormgeving. Dat kan ik nog steeds goed gebruiken.”

Alle baantjes die je ernaast had, bij De Goudfazant, Eye en Sexyland, lijken een soort voorbereiding op je eigen galerie; was dat ook zo?

“Nee, daar was ik helemaal niet mee bezig. Voor Eye deed ik de randprogrammering, vaak met kunst en muziek, om meer jongeren naar hun tentoonstellingen te krijgen. Voor Sexyland ben ik gevraagd door Aukje Dekker. Auk komt ook uit Rotterdam. Zij zei: ik ga nu iets beginnen, dat is helemaal iets voor jou. Ik runde er twee keer per week een avond en het was altijd feest. Ik had altijd zin om te werken, want het was iedere keer anders – de ene keer bejaardendisco, dan weer een harpist met geiten. Ik ben ook redacteur geweest bij De blauwe hond, een kunstprogramma voor kinderen. Daar ben ik voor gevraagd door Jasper Krabbé. Die had ik een keer ontmoet, een week later belde hij of ik wilde meewerken. Zo heb ik ook weer nieuwe kunstenaars ontmoet; Quentley Barbara bijvoorbeeld. Hij maakt heel mooie portretten van karton en ducttape; ik werk nog steeds met hem samen.”

Zou je zelf kunstenaar willen zijn?

“Ik denk niet dat ik goed genoeg zou zijn. Ik ben wel creatief, maar op een andere manier. Ik vind het leuk om samen dingen te bedenken.”

Wat is er zo mooi aan kunst?

Van Krimpen denkt heel lang na, zucht dan.

Wat gek dat je daar zo lang over moet nadenken.

“Ik vind het eeeh… Jeetje. Ik denk dat het komt omdat kunst zo vanzelfsprekend voor me is.” Na nog een lange stilte. “Kunst zorgt ervoor dat je anders naar de wereld kijkt; door kunst ga je op andere manieren over dingen nadenken. Het prikkelt de geest, in ieder geval de mijne. Ik vind het fascinerend hoe bepaalde dingen uit iemand kunnen komen. Dat je iets vanuit het niks kunt creëren.”

Toen je vader in 2014 stopte met zijn galerie, zei hij dat hij het niet meer trok, ‘de hele dag wachten op niemand’. Stonden je ouders te juichen toen je je eigen galerie opende?

“Ze zijn heel supportive. En het zijn geweldige klankborden; ik kan alles aan ze vragen. Maar omdat ze weten wat het inhoudt, vinden ze het ook spannend of het gaat lukken. Maar de tijden zijn veranderd. Toen mijn vader begon, in de jaren tachtig, kwamen er honderden mensen naar de openingen, gewoon, door het rondsturen van een kaartje. Nu gaat het heel anders. Ik stuur niet alleen kaartjes, ik zet alle sociale media in en bereik zo veel meer mensen.”

Maar het gaat niet alleen om bereik, toch; je moet ook verkopen.

“Zeker, maar ik wil het wel met een zo groot mogelijke vrijheid doen. Daarom doe ik er af en toe dingen naast, zoals programma’s maken – vorig jaar heb ik samen met Aukje en regisseur Noël Loozen Moonriders gemaakt, een VPRO-kunstprogramma voor kinderen.”

Ze wijst op de kunst aan de muren. “Van dit project kon ik me goed voorstellen dat het interessant zou zijn voor een jonge doelgroep. Dat blijkt te kloppen, maar je moet heel veel printjes verkopen om net zo veel te verdienen als je met één schilderij doet.”

Was dat de reden dat je de formule van je galerie hebt veranderd, en niet alleen nog maar werk in oplage verkoopt?

“Nee, ik vond het gewoon te beperkt. Ik wilde bijvoorbeeld graag iets doen met Klaas Rommelaere, een fantastische Belgische kunstenaar. Hij borduurt poppen, maar dat slaat natuurlijk nergens op, een multiple borduren. Schilderijen konden ook niet, dat vond ik ook jammer. Mijn volgende tentoonstelling is met de Syrische schilder Raafat Ballan. Hij woont in Utrecht en heeft al geëxposeerd in het Centraal Museum. Mijn zus heeft een werkje van hem – gekregen van mijn vader, die het van hem had gekocht. Ik dacht meteen: Oef! Dit is echt heel goed.”

Je hebt bij je koerswijziging ook de naam van de galerie veranderd, van Multiplemadé in Madé van Krimpen.

“Toen ik begon, wilde ik sowieso geen ‘Van Krimpen’ op de deur; ik had ruimte nodig om me vrij te voelen. Maar op gegeven moment klopte Multiplemadé niet meer bij wat ik deed en toen werd het Madé van Krimpen. Er komen best vaak mensen die vragen of ik familie ben, en ze reageren altijd positief, maar ik had aanvankelijk wel bedenkingen, want Van Krimpen is toch een naam in de kunstwereld. Nu omarm ik het maar. Het netwerk van mijn ouders is heel waardevol; ik ken zoveel kunstenaars omdat zij met ze hebben gewerkt. Paul Kooiker ken ik al van kleins af aan; vorig jaar heeft hij meegedaan aan een groepstentoonstelling. Helena van der Kraan ken ik ook al mijn hele leven. Net voordat ze in 2020 overleed, heb ik met haar nog een editie uitgebracht, toen ze tegelijkertijd een grote tentoonstelling had in Fotomuseum Den Haag, maar bij mij komt dan een heel andere doelgroep.”

Je zus is vernoemd naar de Duitse kunstenaar Isa Genzken, waar komt jouw voornaam vandaan?

“Het is Balinees. Mijn ouders hebben veel gereisd; toen mijn zus een jaar oud was, zijn ze naar Bali geweest en hoorden ze dat alle tweede kinderen daar ‘Madé’ heten. Toen mijn moeder kort daarna zwanger werd van mij, stelde mijn vader voor om me Madé te noemen. Het is een naam die je niet vaak hoort. Als kind was dat wel lastig. Als ik zei hoe ik heette, vroegen mensen altijd: Wat? Hoe heet je? Op een gegeven moment wist ik ook niet meer hoe ik het precies moest uitspreken. Dan zei ik ‘Made?’, met een vraagteken erachter. Zo van: zeg ik het goed?”

Hebben je ouders weleens kunst bij je gekocht?

“Ja, die kopen weleens wat.”

Om jou te ondersteunen?

“Zeker, maar vooral omdat ze het goed vinden. Alleen als ze het mooi vinden. Honderd procent.”

Heb je zelf veel kunst?

“Ja, ik heb veel kunst. Voor een deel gekregen van kunstenaars, deels van mijn ouders en voor een deel zelf gekocht. Het eerst werk dat ik ooit kocht was volgens mij een tentoonstellingsposter van Esther de Graaf bij W139. Het laatste werk dat ik kocht, is van Heidi Ukkonen, een kunstenaar met wie ik zelf ook werk. Mijn laatste aankoop van een kunstenaar met wie ik niet werk, was van zelfportret van Lise Sore, twee jaar geleden op de beurs Big Art. Ik ben er een paar keer langs gelopen, toen wist ik dat ik het wilde kopen. Het is ook een editie, het kostte minder dan 1000 euro.”

Twee jaar geleden alweer, dan valt het toch best mee hoeveel je koopt?

“Je moet een kunstwerk ook de tijd geven. Je moet de tijd nemen om ervan te genieten, anders is het niet bijzonder.”

Van Krimpen slaat haar hand voor haar mond. “Ho, stop. Ik snij mezelf in de vingers; dat is niet commercieel om te zeggen. Je moet gewoon heel vaak heel veel kunst kopen.”

Ben je zakelijk?

“Ik zou wel iets zakelijker kunnen zijn, maar ik vind het ook belangrijk om bijzondere shows te maken. Ik vind alle tentoonstellingen die ik hier heb gemaakt goed, maar dat is geen garantie dat het ook verkoopt. Je weet het gewoon niet. Het moet groeien. Mensen moeten je galerie leren kennen, je moet een netwerk ­opbouwen…”

Ben je meer Rotterdammer of Amsterdammer?

“Ik ben ondernemend, ik probeer dingen uit – dat is Rotterdams, denk ik. Nu ik hier woon vind ik het leuk om te zeggen dat ik Rotterdams ben, maar ik voel me hier intussen erg thuis.”

Vorig jaar had je voor het eerst een stand op Art Rotterdam, de belangrijkste kunstbeurs voor hedendaagse kunst in Nederland. Was dat een succes?

“Ehm, de verkoop was zozo, en een beurs is nu eenmaal een succes als je veel verkoopt. Maar mijn foto stond in de krant. Ik had mijn stand een dag van tevoren groen geschilderd, dus dat viel wel op. Misschien had ik meer verkocht als mijn stand wit was geweest, maar dan had ik het toch minder leuk gevonden.”

Waarom groen?

“Dat heb ik samen bedacht met Jurgen Maelfeyt, een Belgische designer en kunstboekenuitgever met wie ik vaak samenwerk. Groen is mijn lievelingskleur. Mijn huisstijl is groen en de voordeur van de galerie is ook groen. En ik heb mijn eigen ‘Green Room’, een groene ruimte op de eerste verdieping van Frozen Fountain, de designwinkel hiernaast – ik ken de eigenaren ook al mijn hele leven. Het was een soort opslag, ze vonden het wel tof als daar iets nieuws kwam. Voor mij is het ook interessant; het is zes dagen per week open en er komt een ander publiek dan hier. Volgend weekeinde is er weer een opening, een samenwerking met 1646, een experimental art space in Den Haag die ook veel edities uitbrengt.”

Welke kleur heeft je Art Rotterdam-stand dit jaar?

“Lichtgrijs. Ik heb een solotentoonstelling van Klaas Rommelaere. Nee, geen multiples. Hij heeft poppen geborduurd van zijn familie, vrienden en iedereen om hem heen. Het maken van sommige werken kost wel een jaar. Zijn oma hielp hem, maar toen hij steeds meer opdrachten kreeg, heeft hij een oproepje geplaatst: ‘Wie wil Klaas helpen met zijn project?’. Sindsdien werkt hij iedere dinsdag samen met een groep madammekes. Dat is hartstikke gezellig; zij hebben een nieuw doel in hun leven en hij kan beter aan de vraag voldoen.”

Heb je bepaalde plannen voor het komende jaar? Zet je doelen op papier?

“Dat heb ik vorig jaar wel gedaan. Met Nieuwjaar ging ik daar eens naar kijken en toen vond ik het best teleurstellend wat ervan is terechtgekomen. Dus ik ga het dit jaar anders aanpakken; mijn lijstje doelstellingen is iets kleiner.”

Noem eens een doelstelling.

“Vorig jaar heb ik de tentoonstelling Superfan georganiseerd, met werk van gevestigde én opkomende kunstenaars zoals Duran Lantink, Paul Kooiker, Iris Kensmil, Folkert de Jong, Emo Verkerk en Quentley Barbara, die hun idool hebben afgebeeld. Zoiets zou ik graag eens in een groot museum doen, met meer kunstenaars en randprogrammering met muziek erbij. Dat lijkt me cool, maar het hoeft niet per se binnen een jaar.

Ga je dit werk nog lang doen?

“Heel lang en heel goed. Ik wil dit heel goed doen. Samen met kunstenaars iets opbouwen. Meer dan alleen maar hun kunst laten zien, maar hen echt helpen op goede plekken te krijgen en spannende projecten doen.”

Dus je bent niet bang dat als je straks net zo oud bent als je va…

“Dat is heel oud, hè.”

…vader, dat je dan teleurgesteld zegt: ik stop ermee, ik heb geen zin om de hele dag te wachten op niemand.

“Nee, ik zal ervoor zorgen dat ik het voor mezelf interessant houd.”

Beeld privéarchief