Galeriehouder Annet Gelink: ‘Kunst leert mij hoe het leven in elkaar zit’

In de rubriek ‘De galerie van…’ laten we een keur aan Amsterdamse galeriehouders aan het woord: hoe zijn ze in de kunstwereld terechtgekomen, wat is het profiel van hun galerie, wat verzamelen ze zelf, en wat is de impact van corona? In dit laatste deel Annet Gelink (58) van Annet Gelink Gallery.

Wat betekent kunst voor u?

“I Believe in Miracles was een tekstwerk van Douglas Gordon dat ik van hem in 1999 mocht gebruiken als uitnodiging voor mijn huwelijksaankondiging. Deze spreuk – die hij in een brief aan mensen stuurde en later in musea als tekstwerk op de muur werd geschreven – is de leidraad in mijn leven geworden. Ik ben ongelooflijk blij dit mooie beroep te kunnen uitoefenen. Je elke dag omringen met werk van kunstenaars en hun prachtige gedachten; dat jij dat hebt ontdekt en dan aan de wereld kan tonen, is een groot geschenk. Het heeft mij zo veel geleerd over hoe het leven in elkaar zit en hoe het te leven.”

Heeft u kunst van huis uit meegekregen?

“Een klein beetje. Mijn moeder komt uit een cultureel gezin uit Amsterdam waar veel klassieke muziek werd geluisterd en gespeeld. Met mijn grootvader bezocht ik concerten en met mijn ouders bezochten we op vakantie in Zuid-Frankrijk altijd wel musea, zoals de Fondation Maeght, het Picasso Museum en de kapel van Matisse.”

“Mijn vader keek altijd nieuwsgierig naar de wereld en kon pakkende vragen stellen over kunst: hij was bijvoorbeeld een enorme fan van Anselm Kiefer. Hij had daar een bepaald gevoel bij, dan ging hij diep in op diens werk, dat is gemaakt tegen de achtergrond van de oorlog. Hij kocht ook Rita Ackermann bij een bevriende galerie, dat werk vond hij geweldig.”

“Maar door mijn oom Jan en tante Jet raakte ik echt betoverd door kunst. Zij waren verzamelaars; zij kochten onder meer veel Cobra. Oom Jan was notaris in Amsterdam en verzamelde met zijn vrouw Jet, die in de politiek zat, kunst. Hij zat in het bestuur van het Cobra Museum, en zag als notaris veel inboedels. Hij verzamelde ook heel fanatiek vazen van Brantjes.”

Annet Gelink en Yael Bartana, Art Basel, 2012.

Hoe bent u in aanraking gekomen met de kunstwereld?

“Ik was nieuwsgierig geworden naar de kunstwereld en bezocht in 1982 – met mijn moeder en een middelbare schoolvriendin – documenta 7, waar Rudi Fuchs artistiek directeur van was. Daar zag ik het 7000 eikenbomen project van Joseph Beuys (7000 Eichen), schilderijen van Gerhard Richter, installaties van Joan Jonas en Donald Judd, foto’s van Cindy Sherman.”

“Je kunt het niet geloven als je de lijst met kunstenaars ziet – een totaaloverzicht van alle grote namen. Ik was totaal verpletterd en dacht: ik wil gaan begrijpen wat deze mensen te zeggen hebben. Ik begreep er niets van, waarom die man die bomen liet planten. Ik had geen idee. Voor mij is kunst dat ook altijd: er is iets wat ik niet begrijp en ik wil daar meer van weten.”

Wat was uw eerste betrekking in een galerie? Of bent u gelijk zelf een galerie gestart?

“Ik heb tijdens mijn studie stage gelopen bij Maria Chailloux. Ze had een impresariaat voor kunstenaars. Dat was erg leerzaam. Daarna kwam ik via studenten van de Rijksakademie die in Düsseldorf woonden te werken voor een kunsteditie-uitgeverij waarvoor ik de naam heb verzonnen: Chaos editions. We maakten edities met Walter Dahn, Franz Erhard Walther, Jörg Immendorff et cetera. In 1991 ontmoette ik Diana Stigter, en in 1992 hebben wij samen Bloom Gallery opgericht.”

“Het waren interessante jaren waarin veel gebeurde en alles nog erg onschuldig was. In 2000 is de Annet Gelink Gallery gestart, in het pand waar we nog steeds zitten – een fantastische ruimte waar we alweer 133 shows hebben gemaakt. Van groot belang is mijn team: mijn gallery director Floor Wullems, die al 20 jaar bij mij werkt is mijn grote steun en toeverlaat. Ook Nadine, Estelle, Boyd, Giovanni, Koen en Wouter zijn onmisbaar om de kunstenaars die we vertegenwoordigen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun carrière. Verder heb ik al jaren een mentor: Marc Blondeau, een legende in de internationale kunstwereld.”

Team Annet Gelink Gallery tijdens Art Rotterdam, 2021.

Hoe zou u het profiel van uw galerie willen omschrijven?

“Sinds de oprichting in 2000 richt de galerie zich op het werk van grensverleggende kunstenaars in een verscheidenheid van media. Het primaire doel van de galerie is het tonen van nieuwe tendensen en jong talent, gericht op zowel Nederlandse als internationale kunst. De projectruimte van de galerie, The Bakery, dient als springplank voor jonge en opkomende kunstenaars.”

Wat vindt u het mooiste aspect van het vak galeriehouder?

“Vooral de ontwikkeling van de kunstenaars met wie we al jaren werken en die wij voor het eerst hebben tentoongesteld – zoals Yael Bartana. Ryan Gander, David Maljkovic, Meiro Koizumi, Sarah van Sonsbeeck, Antonis Pittas en Sarah Pichlkostner. Het maakt me erg blij en trots dat ik dit alles met hen mag doormaken. Maar ook het vertegenwoordigen van de nalatenschap van Ed van der Elsken en Robby Müller is een groot geschenk.”

“Ik was ontroerd bij de overzichtstentoonstelling van Yael Bartana in Berlijn, waar ik werken zag over een periode van twintig jaar waar ik ook bij betrokken was. Bij Wiels moest ik daarentegen juist weer lachen, om de overzichtstentoonstelling van Erik van Lieshout. Met Van der Elsken hou ik me al 25 jaar bezig, al tijdens Bloom Gallery. Ik was vooral trots bij het grote overzicht in het Stedelijk Museum in 2017 en onlangs nog, in het Rijks.”

Annet Gelink en Diana Stigter in New York, 1993.

Wat/wie verzamelt u zelf?

“Ik koop altijd aan het begin van de carrière van kunstenaars, anders kan ik het niet meer betalen! En ik heb veel werk van mijn eigen kunstenaars gekocht, en veel videowerk. Verder: John Bock, Diane Arbus, Douglas Gordon, Steve McQueen, Harmony Korine, Rita Ackermann, Thomas Bayrle, Rineke Dijkstra, Jon Pylypchuk, David Shrigley, Josh Smith...”

Heeft corona uw denken over de kunstwereld beïnvloed?

“Ja, we hebben veel tijd gehad om na te denken of we de dingen ook anders kunnen doen. Dat vele reizen was totaal ongezond. We investeren nu in onze online platforms en in uitwisselingen met buitenlandse galeries. Door de rust die er was ontstaan, hebben we weer meer ruimte om terug te gaan naar de inhoud. En hebben we onze contacten met onze kunstenaars en verzamelaars weten te verdiepen.”

Erik van Lieshout @ Museum Kranenburgh, onderdeel van de tentoonstelling Roaring Twenties, t/m 3 april 2022. Beeld Michel Claus

Kunt u zich een leven zonder kunst voorstellen?

“Nee, ik zou niet zonder kunnen.”