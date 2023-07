Galerie Intussen in Nieuw-West wil podium zijn voor beginnende internationale kunstenaars

Bij Galerie Intussen heeft de eerste expositie als thema Latijns-Amerika. Beeld Koosje Koolbergen

Bij de culturele broedplaats De 1800 Roeden in Nieuw-West openende afgelopen week Galerie Intussen. Elke twee maanden worden hier kunstwerken van internationale kunstenaars tentoongesteld. De eerste expositie is nu te zien met als thema: Latijns-Amerika.

Eigenaren zijn de Peruaanse Maria Élena Bautista en haar Nederlandse partner Henk Willem Spruit (60).

De galerie ligt verscholen tussen het groen met aan de overkant een camping en aan de achterkant de snelweg. Op twee verdiepingen staan en hangen schilderijen, beeldhouwwerken, foto’s en andere soorten kunst: een kleurrijke selectie van kunstenaars uit onder andere Brazilië, Mexico, Peru, Bolivia en Argentinië. Spruit: “Je ziet in de kunst vooral de kleuren van het Andesgebied terug. Hyperheftige kleuren waar dan de felle zon op schijnt.”

Dagelijks zoeken de twee naar kunstenaars die op dit moment in Nederland zijn. “We zoeken vooral bij de Rijksakademie en de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, de Royal Academy in Den Haag en de Jan van Eyck Academie in Maastricht,” zegt Bautista.

Ze willen een podium bieden aan beginnende kunstenaars met zoveel mogelijk nationaliteiten. “Beginnende kunstenaars zijn vaak nog niet volledig commercieel,” zegt Spruit. Daardoor hangen bij de meeste werken geen prijskaartjes. “Ze staan nog open voor onderhandeling en zijn nog niet verbonden aan grotere galerieën.” Ook vormen Spruit en Bautista een platform voor het organiseren van workshops, symposia en lezingen.

Elke expositie heeft een ander werelddeel als thema. Bautista: “Zodat kunstenaars van over de hele wereld kunnen worden samengebracht en van elkaar kunnen leren.”

