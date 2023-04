Gabber is terug! Deze oude ‘hakker’ ging er vroeger al vol gas voor: ‘Je verliest je makkelijk in de high van het moment’

Als vijftienjarige maakte Jeroen Kinsbergen (45) deel uit van de gabberscene. Ieder weekend stond hij te hakken op hardcore feesten. Hij schreef er een roman over, Always Hardcore – Het dagboek van een gabber, en bezoekt met ons een van de nieuwe gabberfeestjes, in het Westelijk Havengebied. ‘Achter elke gabber zit een persoonlijk verhaal.’

Op een industrieterrein ergens achter het Sloterdijkstation, bij H7 Warehouse, staan op een zaterdagavond jongeren in de rij, gekleed in Aussie-trainingspakken, op sneakers, sommigen met een kaalgeschoren hoofd, anderen met een matje en een snor, de meisjes met croptops en trackpants, piercings en opgeschoren kapsels. Het feest waar ze vanavond allemaal voor zijn gekomen: Cynergize, van de organisatie achter legendarische hardcore party’s als Pandemonium en Reng Deng Deng. Early hardcore of gabber, de snelle en snoeiharde muziekstijl met gemiddeld 160 tot 200 beats per minuut, maakt momenteel een comeback in Nederland, met een nieuwe lichting dj’s, underground feesten en een schare jonge fans.

Jeroen Kinsbergen is met zijn 45 jaar een van de oudste bezoekers. In de hoogtijdagen, dertig jaar geleden, stond hij wekelijks op dit soort feestjes, samen met zijn gabbervrienden. Hij schreef er de roman Always Hardcore – Het dagboek van een gabber over, gebaseerd op zijn ervaringen in die tijd.

Gabber van het eerste uur Jeroen Kinsbergen, met rechts zijn vrouw Brenda. Beeld Amaury Miller

Drie Aussie-jasjes over elkaar

Rond elf uur stroomt de kille loods langzaam vol met vriendengroepjes. Wanneer dj’s The Resonant Squad rond middernacht achter de draaitafels plaatsnemen, barst het feest flink los. De sfeer is vrolijk en uitgelaten en er wordt vol overgave ‘gehakt’, de typerende dansstijl van gabbers, met razendsnel voetenwerk op het ritme van de bassdrum. Kinsbergen drinkt rustig een biertje backstage, achter de dj-booth.

Even twijfelde Kinsbergen of hij vanavond zijn Aussie weer eens aan moest trekken: “Ik had ooit zes pakken, maar heb er nu nog eentje in de kast hangen. Destijds kostte een Aussie gemiddeld vierhonderd gulden, maar we kochten ze in een loods voor honderd gulden, waarschijnlijk gestolen. We droegen altijd drie jasjes over elkaar, hoe meer hoe beter: een jasje dicht, eentje los eroverheen, daarover een bomberjack met een Amsterdamembleem.”

In zijn roman beschrijft hij zijn leven als gabber. “Er waren al wel boeken geschreven door enkele dj’s, en partyorganisaties, maar ik vond dat het tijd was om de jongens en meiden uit de scene, de gabbers van de straat, een gezicht te geven. Zij waren uiteindelijk de drijvende kracht en zorgden ervoor dat gabber zo groot werd.” Met zijn boek wil hij ook het stigma wegnemen dat alle gabbers uitsluitend ‘drugsgebruikende malloten’ waren. “Achter elke gabber zit een persoonlijk verhaal en dat wilde ik vertellen.”

Bezoekers van het hardcore gabberfeest in H7 Warehouse in Amsterdam. Beeld Amaury Miller

Drugs als lifestyle

Zelf komt Kinsbergen als vijftienjarige, in 1993, voor het eerst met de gabberscene in aanraking. Hij wordt geboren in de Bijlmer en groeit op in Purmerend. Zijn moeder is thuis en zijn vader werkt zes dagen per week als taxichauffeur in Amsterdam. In het boek beschrijft hij het wekelijkse uitje als gezin, op zaterdag samen naar de Dappermarkt in Oost.

Zijn vader is liefdevol, maar ook streng. “Mijn thuissituatie was complex en met mijn rode haar werd ik als jochie op school gepest. Als tiener was ik een meeloper, ik zocht naar acceptatie en bevestiging. Sociale status ging in die tijd niet over het aantal likes en volgers dat je had op social media, het werd gemeten op straat en op de pleintjes – de vrienden die je daar had en de avonturen en de feesten die je samen meemaakte. Gabber maakte dat voor mij allemaal mogelijk. Ik was bereid om mijn uiterlijk er compleet voor te veranderen, ik schoor mijn hoofd kaal, droeg een Aussie en een paar Maxxies (Nike Air Max, red.), en op een feest hoorde ik er zomaar bij. Ik kon opgaan in de massa en werd een van hen.”

De gabberperiode had hij voor geen goud willen missen: “De feesten, de vriendschap en het rebelse, het doen wat je zelf wilde ongeacht wat je ouders of de maatschappij daarvan vonden, het voelde allemaal geweldig, als een groot warm bad. In de muziek kon ik al mijn zorgen loslaten en leefde in het moment. Uiteindelijk was ik ook maar een gewone tiener, op zoek naar een eigen identiteit.

Ieder weekend gingen we ergens in Nederland naar een feest, ik bezocht er zo’n vijftig per jaar, zoals Hellraiser, Megarave en Masters of Hardcore. Soms zaten we met wel honderd gabbers in de trein, het saamhorigheidsgevoel was groot. Dat zie ik ook weer bij de jongeren op dit feest.”

In zijn boek komt het allemaal aan bod, ook de valkuilen schuwt hij niet. Zo raakt de hoofdpersoon per ongeluk betrokken bij een uit de hand gelopen drugsdeal. “Dat gedeelte is fictie, maar het zijn dingen die ik wel heb zien gebeuren. Ik was zelf ook zeker niet heiliger dan de paus, ook ik heb alles gedaan wat Onze Lieve Heer liever niet had gezien. Ik ging er vol gas voor, maar gelukkig ben ik nooit het verkeerde pad op gegaan.”

Want er was ook een keerzijde aan het leventje, vertelt hij: “De scheidslijn tussen recreatief drugsgebruik of van drugs een lifestyle maken, is heel dun. Het is makkelijk om je te verliezen in de high van het moment. In die tijd was er nauwelijks voorlichting over de gevaren van drugsgebruik, een sociaal vangnet voor jongeren was er niet. We deden alles gewoon door het te ervaren, met vallen en opstaan.”

De gabbercultuur leeft weer onder jongeren. Jeroen Kinsbergen: ‘De tijden zijn wel veranderd, alles is nu netjes binnen de lijntjes.’ Beeld Amaury Miller

Keurig voorbereid

Kinsbergen besluit na vier jaar feestvieren dat het tijd is om iets van zijn leven te gaan maken. “Ik liet me na de koksschool omscholen tot timmerman en daarna deed ik nog de MTS. Op mijn negentiende kreeg ik een baan aangeboden en werd mijn leven een stuk serieuzer. Ik maakte bewust de keuze om gabber op een zijspoor te zetten.”

Kinsbergens echtgenote Brenda is inmiddels ook gearriveerd in de loods. De twee leerden elkaar ooit kennen op de werkvloer maar de vonk sloeg pas echt over op een van de vele feestjes. “Samen gingen we nog een tijdje raves af door heel Europa, dat was een mooie tijd. Nu gaan we alleen af en toe nog eens naar een feestje.” Kinsbergen werkt momenteel als planologisch adviseur en het stel heeft twee kinderen van 8 en 12 jaar. “Mijn kinderen mogen alles weten van mijn tijd als gabber, ik hoop niet dat ze zo diep gaan als ik, maar ik ben wel blij dat ik er open met ze over kan praten als zij straks willen uitgaan.”

Hij vindt het mooi om te zien dat de gabbercultuur en de muziek weer leeft onder jongeren. “Nou klink ik natuurlijk als een ouwe lul, maar de tijden zijn wel veranderd. Dj’s dossen zich tegenwoordig uit als supersterren en ze bereiden hun sets keurig voor. Alles is netjes binnen de lijntjes. Vroeger sprong de naald nog weleens over de plaat; juist dan wist je dat de dj zich keihard in het zweet werkte om het publiek mee te nemen in zijn verhaal.”

Gabber, hardcore en feesten hebben hem gevormd tot de persoon die hij vandaag is: “Je leert alleen als je fouten maakt en zo nu en dan eens goed op je bek gaat. Dus geniet elke keer als je gaat feesten vol overgave, als je een beetje blijft nadenken over de keuzes die je maakt, komt het uiteindelijk allemaal goed.”