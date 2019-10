Full Moon Garden: het centrum is een goede dimsumzaak rijker (7,5)

Full Moon Garden, Leidsestraat 95. Beeld Marc Driessen

Stelt u zich een open deur voor, tegen het einde van de Leidsestraat. Een twintigtal treden omhoog die de u vanuit het shopgeweld leiden naar een ruime eetzaal waar het straat­lawaai van u af valt. Uit een bizar ruime kaart maakt u uw keus, om een paar minuten later uit te zien over een tafel afgeladen met schaaltjes en dampende stoommandjes.

Dat restaurant bestaat, heet Full Moon Garden, en is een oase in een woestijn van kledingwinkels en patatboeren.

Zachte stoelen

Full Moon Garden heeft al een vestiging in Den Haag, waar alles huisgemaakt wordt van ingrediënten die een tandje beter zijn dan bij veel soortgelijke zaken. Ze werden bekend om hun dimsumkaart – kleine gebakken of gestoomde gerechtjes – en voor dit bezoek aan de Amsterdamse vestiging richten we ons daar dan ook op, met twee uitstapjes naar het menu met Kantonese specialiteiten.

Het restaurant is netjes, warm ingericht met rood tapijt en zachte stoelen. We krijgen een tafeltje met uitzicht op de straat, wat een heerlijk gevoel geeft, alsof we boven de winkelende drommen zweven, zo nu en dan wakkergeschud door een passerende tram.

Uiteraard drinken we jasmijnthee, die wordt gebracht door de correcte bediening, en niet op de rekening verschijnt. Dit was vroeger gangbaar in Chinese zaken, maar ik zie het niet zo vaak meer.

Mooi evenwicht

Als eerste proeven we gehakt van garnaal en varkensvlees, gefrituurd tussen dunne laagjes tofu (€6,25). Verslavend van smaak door de fijne mix die garnaal en varken nu eenmaal samen zijn, maar we missen krokantheid in de tofulaagjes, als contrast met de vulling; de meegekomen zwarte azijndip is al het tegenwicht dat we krijgen.

In de eendentongen (€9,95) zit het botje nog, dat moet je even weten. Ze zitten in een kruidig korstje waarin we five spice proeven, rode peper, azijn en bosui: donkere en heldere smaken in mooi evenwicht. Een erg fijn gerecht.

Best

De gestoomde witte bolletjes gevuld met vloeiende custard van gezouten eidooier zijn perfect en onweerstaanbaar. Minder

De hartige daikoncake mist smaakmakers en pakt daarom nogal wee uit. Opvallend

Full Moon Garden is de eerste Amsterdamse vestiging van een bedrijf dat naam maakte in Den Haag.

Tegenvaller van de avond is de hartige daikoncake (€4,50) waarbij we echt een hoop smaak missen. Voor dit gerecht meng je geraspte daikon (denk: rettich) met rijstebloem en smaakmakers als gedroogde garnalen, varken en paddenstoelen. Je perst er een plak van, stoomt die en bakt hem daarna bruin. Een in potentie heerlijk gerecht, maar wanneer er zoals hier weinig van die smaakmakers in zitten, pakt het nogal wee uit.

De gestoomde garnalendumplings (€5,50) zijn erg goed, met een fijn veerkrachtig velletje en grote stukken garnaal. De dumplings met varkensgehakt en garnaal (€4,95) komen lomp over, alsof ze in grote haast gemaakt zijn.

Een van mijn persoonlijke favorieten is normaliter cheung fan: glimmend en zijdezacht gestoomd rijstdeeg gevuld met bijvoorbeeld varken, garnalen of (zoals vandaag) rundergehakt. Die van Full Moon Garden (€5,50) is een van de minder fijne die ik ooit at, en dat heeft vooral te maken met de nogal flauwe vulling.

We bestellen kippentenen met zwarte bonensaus (€4,50) en treffen het: ze zijn zacht, maar niet té, met de heerlijke hartigheid van gefermenteerde sojabonen. Als u deze moeilijke horde ooit wilt nemen, uzelf als eter wilt uitdagen tot een face-to-face met de kippenteen, doe het dan bij Full Moon Garden.

Waar is de krab?

De soft shell krab (€8,95) die ik nooit kan nalaten te bestellen, is in schone olie gefrituurd en heeft zich niet volgezogen met vet (wat vaak misgaat), maar is ver te zoeken onder een mix van zwarte bonen, sjalot, bosui, pepers en azijn. Al met al een grover gerechtje dan je zou willen.

Van de non-dimsumkaart bestellen we een kleipot met vissenkop, tofu, buikspek en paddenstoelen die uitstekend is: alle smaakjes en gaarheden op hun plek, rijk zonder log te worden (€17,50). De gebakken waterspinazie met gezouten eigeel en duizendjarig ei blijkt een onooglijk bordje vol onweerstaanbare hartigheid: guttegut, wat lekker (€15,50).

Laatst en best

Als laatste en beste van de avond eten we gestoomde witte broodbolletjes gevuld met vloeiende custard van gezouten eidooier: zalvend, zoet en hartig tegelijk. Perfect uitgevoerd, je zou er al je kippentenen bij opeten.

Zijn de Hagenezen van Full Moon Garden een aanwinst voor onze stad? Ik ben geneigd te zeggen dat de toekomst het zal uitwijzen, maar u verwacht natuurlijk van mij dat ík dat doe. De kwaliteit van het gebodene schommelt, ik krijg het gevoel dat ze hun zaken nog niet helemaal op orde hebben, wat onderbemand zijn in de keuken. Hoe dan ook is er een goede dimsumzaak bijgekomen in een hoek van het centrum die wel wat extra liefde verdient.

Full Moon Garden Leidsestraat 95, 1017 NZ, Amsterdam

Dimsumkeuken: 12.00-23.00 uur

Hoofdkeuken: 12.00-00.30 uur 020 2382546

fullmoongarden.nl



