Froukje bestormt de Nederlandse podia: ‘Ik verbaas me heel vaak over mijn eigen leven’

Froukje Veenstra (20) is een van de grootste talenten van de Nederlandse pop, met maatschappelijk betrokken liedteksten en haar eerste Edison op zak. Dit weekend staat ze op Lowlands. Fotograaf Sophie Saddington volgde haar tijdens haar eerste eigen clubtournee. ‘Het gaat steeds beter om gewoon als mezelf te praten.’

“Ik heb het ook gemerkt: er is een golf van jonge artiesten die in het Nederlands zingen op gang gekomen. Veel meiden: Meau, S10, Bente, Maan zijn supergoed. En bij de jongens heb je Antoon, Flemming en Remme. Maar hoe het komt? Het gaat gewoon zo. Nederpop met een beetje elektrogeluid scoort nu toevallig, zoals er een aantal jaar geleden een stroming van Nederlandse hiphop was. Blijkbaar ben ik precies op het juiste moment op de juiste plek aangekomen. Ik verbaas me heel vaak over mijn eigen leven. Zoveel mensen bij mijn concerten, grote festivals. Wat overkomt me allemaal? Maar ik ben niet veranderd om bij de trend aan te haken, hoor. Ik maakte deze muziek ook al toen de hype nog moest beginnen. Intussen is het een heel gezellige groep met al die meiden. We gunnen elkaar alles.”

Beeld Sophie Saddington

“Wat onze generatie ook typeert: we hebben door corona een flink gat in ervaring met concerten en optredens. In 2021 heb ik vaker zonder publiek voor een livestream opgetreden dan in een echte zaal met mensen. Grote festivals vond ik in het begin best spannend. De eerste keer, afgelopen april op Paaspop, ging ook helemaal niet zo goed. Na maanden stilte stonden we in een tent met achtduizend man. Overweldigend vond ik het. Nu zou ik dat wel aandurven, maar een paar maanden geleden was dat veel te groot voor me. Ik had het niet onder controle, maakte foutjes, kwam te vroeg op, moest een paar keer opnieuw instarten. Ik werd er onzeker van, wilde weg, maar besefte: dat kan niet, je moet nog een uur! Toch was die show wel goed voor me, want ik zag dat je je toch kunt herpakken. De shows op Best Kept Secret, Parkpop en Pinkpop gingen stukken beter.”

Podiumswitch

“De clubtour was veel relaxter. Ik voel me comfortabeler op het podium. In het begin zette ik als ik een liedje wilde aankondigen een soort entertainmentstem op, alsof ik op de kermis bij de botsautootjes stond. Maar het gaat steeds beter om gewoon als mezelf te praten. Ik vind de overgang van het gewone leven naar dat op het podium best heftig, die switch moet je bewust maken. Op het podium zie je Froukje de artiest, dat is een deel acteren. Geen alter ego, maar iemand anders dan hier nu voor je zit aan de eettafel. Omdat de teksten van mijn liedjes zo dicht bij me staan, vind ik het steeds prettiger een duidelijke scheidslijn met mijn privéleven aan te houden. Van de artiest Froukje mag iedereen een stukje, maar wie wat van de mens mag hebben, bepaal ik.”

Backstage in Hedon in Zwolle. Beeld Sophie Saddington

“Ik heb ook wel moeite gehad met het contrast tussen optredens en het gewone leven. Die shows bezorgen je zo’n adrenalinekick dat de rest van je leven vanzelf een beetje vlak wordt. Tenminste, zo voelde ik dat een paar maanden terug. Ik zat toen niet zo goed in mijn vel, het was net uit met mijn vriend en ik vond het allemaal een beetje grijs. Inmiddels heb ik geleerd dat je niet moet denken dat je die high van het podium ook in het dagelijks leven kunt vinden. Een podium voor zo’n massa mensen is zo’n aparte plek in de wereld. Van die rush moet je simpelweg even afkicken. Toch zie ik dat sommige andere artiesten die rush proberen te verlengen met bijvoorbeeld drugs. Dan ligt verslaving natuurlijk op de loer.”

Backstage feesten

“Met de band zijn we dus helemaal niet rock-’n-roll, meer een gezellige familie op een uitstapje. Natuurlijk hebben we veel lol rondom shows, maar we zijn best professioneel bezig, niemand drinkt te veel. Ik kom weleens bij andere bands in de backstage. Dan zie ik veel mensen die mee zijn gekomen om te feesten, veel drugsgebruik. Moeten ze zelf weten, maar voor ons zou dat niet werken. Zelf was ik de afgelopen tournee vooral vrolijk en rustig. Als de band bezig was met klaarmaken van instrumenten en apparatuur had ik backstage tijd om te lezen. Veel Nederlandse literatuur. De nieuwe van Dimitri Verhulst en van Milou Deelen, lekker in mijn eentje op de bank. Je zit op zo’n dag al snel uren op je telefoon, dat wilde ik voorkomen.”

In de Keizersgrachtkerk. Make-up en haar Mara Pestel, styling Revan Diktas. Beeld Sophie Saddington

“Als het moment dat we het podium op moeten nadert, verandert de gemoedelijke stemming niet. We doen met de band een korte yogasessie. Hoewel, het is eigenlijk meer rekken en strekken. Het begon als een grapje, maar het is eigenlijk best chill: even met z’n allen, een beetje bewegen en het is een teken dat we bijna gaan beginnen. Dan hebben we een yell. ‘Yes, yes, yes. God bless!’ En dan springen we vijf keer op en neer. Eigenlijk slaat de tekst nergens op. We geloven geen van allen in God. Maar het voelt goed als we het zo ­uitspreken. Even de energie samenballen. Het laatste minuutje wil ik graag voor mezelf. Ik zonder me dan even af, even ­zitten en aan niets denken, de focus opzoeken.”

Beeld Sophie Saddington

“Met mij gaat het gelukkig nu veel beter. Deze zomer is mijn leven één groot feest. Ik ben heel erg aan het genieten. Moet er zelfs een beetje op letten dat het niet te veel wordt. Nu ik sinds een jaartje, samen met onze bassiste Pieteke, een huisje heb in Amsterdam, is er altijd wat te doen. Overal zijn prikkels. Zeker met een vriendengroep als die van ons, waarin ook S10 en Bente zitten.

De toekomst? Ik ben voor mijn gevoel net begonnen, ben een paar weken geleden afgestudeerd aan het Rotterdams Conservatorium, maar heb nog steeds veel te leren. Het zou fantastisch zijn als mijn publiek van nu met me meegroeit. Dat ze over twintig jaar ook kaartjes kopen voor mijn theatertournee, dat is een mooi doel.”

Froukje is zondag te zien op Lowlands. Op 15 oktober speelt ze haar grootste eigen show tot nu toe in de Afas Live

Alternatief engagement Froukje Veenstra (20), geboren in het Zuid-Hollandse Nieuwkoop, brak in 2020 door met de single Groter dan ik over klimaatproblematiek. Haar eveneens maatschappelijk betrokken Ik wil dansen werd in 2021 door muziekwebsite 3voor12 uitgeroepen tot Song van het Jaar. Dit jaar won ze een Edison in de categorie Alternative en staat ze op diverse festivals.