Fromagerie Kef organiseert de kaasproeverijen nu online

Beeld Anouk Hulsebosch

Wat betekent de gedeeltelijke lockdown voor uw zaak?

“Het is behoorlijk ingrijpend. Ons proeflokaal is noodgedwongen dicht. En normaal leveren wij kazen aan zo’n tachtig restaurants, maar dat is weggevallen. Omdat mensen niet uit eten kunnen, merken we wel dat het drukker is in onze winkels.”

Hoe gaat de komende tijd eruitzien?

“We zijn de verbouwing van ons proeflokaal aan het afronden; de ruimte is beter ingedeeld en opnieuw ingericht. Ook informeren we klanten over het vermijden van drukte. We waarschuwen voor rijen, met een briefje. Daarop staat: ‘Vermijd de rij, bestel online en kom eerder. Kaas is geen vis’.”

Nog creatieve inzichten gekregen door de situatie?

“Normaal konden mensen een proeverij met bijpassende wijnen in ons proeflokaal reserveren, waarbij we van alles uitlegden. Tijdens de eerste lockdown riepen we de online thuisproeverij in het leven. We hebben alles doorvertaald naar de thuissituatie. Een handleiding met achtergrondinformatie leidt je langs de verschillende kazen. En met QR-codes krijg je filmpjes met informatie over een paar kaasjes. Zo kunnen we blijven doen wat we het liefste doen: vertellen over kazen.”

Hoe houdt u de moed erin?

“Het allerbelangrijkste is dat ik mijn mensen aan het werk kan houden en de kaas van onze makers kan verkopen. Wat we normaal live doen in de proeverij, doen we nu op afstand. Opvallend is hoe fijn klanten het vinden. Qua beoordelingen krijgen we alleen maar negens en tienen. Het is dus niet iets wat we alleen bedacht hebben, het komt ook echt aan.”

Wat is het eerste wat u gaat doen als de boel weer wordt versoepeld?

“Een feestje geven omdat het proef­lokaal is verbouwd. Ik hoop dan gewoon weer mensen te kunnen ontvangen op de manier waarop we dat het liefste doen, met uitleg over de kazen door ons aan tafel. Je beseft echt wat je mist als er een crisis als deze gaande is.”