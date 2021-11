Frisse mond, fris geweten – ons beroemdste pepermuntje is nu vegan

Het Wilhelminapepermuntje: wereldberoemd in Nederland.

Het Friese bedrijf Fortuin, ‘de mintspecialist’, liet onlangs weten dat het Wilhelminapepermuntje niet alleen een duurzamer verpakking heeft, maar nu ook vegan is. De dikke pepermunt met daarop de afbeelding van Wilhelmina, ontwikkeld in 1892 als eerbetoon aan de toen twaalfjarige koningin, moest eraan geloven. Ook in Dokkum voelden ze de druk het beter te doen voor dier en klimaat en het snoepje eetbaar te maken voor iedereen. Frisse mond, fris geweten. Zoiets.

Net als in winegums en drop zit in pepermunt vaak iets dierlijks: gelatine, een bindmiddel gemaakt van botten en huiden. ‘Een vegetarische instinker,’ zoals de Vegetariërsbond het noemt.

“Consumenten willen weten wat er in producten zit en we zien een trend naar meer voeding zonder dierlijke ingrediënten. Daar wilden we in meegaan,” zegt ­Berber Akkerman van pepermunt­hofleverancier Fortuin. Zo begon een zoektocht naar een gelatinevervanger in de Wilhelminapepermunt, waar er in Nederland jaarlijks zo’n 200 miljoen van worden gegeten. “We zijn zeker een jaar bezig geweest met de ontwikkeling van een nieuwe receptuur voor een vegan pepermuntje dat de kwaliteit, de structuur en het mondgevoel heeft van die met gelatine.”

De oplossing: het plantaardige sorbitol, dat wordt verkregen uit glucose. Deze suikervervanger is geen bindmiddel, maar in de juiste samenstelling met andere ingrediënten is het effect hetzelfde.

Die samenstelling luistert nauw, zegt Akkerman. Daarom is het niet mogelijk dit recept zomaar toe te passen op de andere snoepjes die het bedrijf produceert. Elk mintje heeft een eigen bereiding en recept, en dus een eigen innovatieproces. Daar wordt nu dan ook aan gewerkt. “Uiteindelijk is het de bedoeling dat al onze pepermuntjes gelatinevrij zijn.”

Overigens is meer zoetigheid naar Wilhelmina vernoemd: het toetje Fraises Wilhelmine. Zonder gelatine, met aardbeien en slagroom.