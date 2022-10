Frikandellentekort? Zo knutsel je zelf een veganpoederfrikandel

Beeld Shutterstock

Schrok u ook zo, of was de nationale frikandellencrisis voor u manna uit de hemel?

“Er waren eigenlijk twee frikandellencrises: de eerste doordat je nooit wist wat er in een frikadel zat, en of je een frikandel wel moest eten. De tweede inderdaad vanwege het personeelstekort in de frikandellenfabriek. Nou, toen was voor ons één plus één wel drie.”

Want uw frikandel is gemaakt van zonnebloempitten?

“Ja, hij is 100 procent plantaardig; er zijn alleen kruiden aan toegevoegd, geen soja, geen conserveermiddelen. Daarbij maak je ’m thuis in je keuken: water erbij, even opstijven in de koelkast, rollen en frituren of bakken maar.”

Waarom dat doe-het-zelven? Een frikandel haal je toch bij de snackbar?

“Veel van dit soort producten, ook de plantaardige, liggen bij de supermarkt in de koeling. Wij hebben een paar stappen uit het proces gehaald omdat we zo duurzaam mogelijk willen zijn, zo besparen we energie. Daarbij speelt het in op de trend om zelf te knutselen in de keuken. Onze frikandellen zijn prachtig, zowel interessant als relevant.”

Eerlijk zeggen hoor, waarin hapt u liever: een veganpoederfrikandel uit de pan of een dampend hete, gefrituurde vleesstaaf?

“Onze frikandel is verbluffend goed gelukt, vind ik. We hebben er hard aan gewerkt en ’m tijdens de ontwikkeling vaak geproefd. Ons bedrijf maakte al een Duitse frikandel, zo’n platgeslagen gehaktbal, maar de Nederlandse frikandel is echt specifiek Nederlands. De Duitse wordt gemaakt van erwten, de Nederlandse dus van zonnebloempitten. Om uw vraag te beantwoorden: ik ben vegetariër, dus dat maakt de keuze makkelijk.”

https://nl.greenforce.com/