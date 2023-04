Frietpatat zoals vroeger: een snackbar als Emmanuel moeten we koesteren, zeker in het TikToktijdperk

Eke Bosman kent elke frituur in de stad. Hij deelt zijn krokantste ontdekkingen.

Geloof me, het vinden van een écht goede snackbar in het uitgaansgebied van onze hoofdstad is nog moeilijker dan het vinden van een nieuwe technisch directeur voor Ajax, al lukt zoiets uiteindelijk dan gelukkig toch. En zodoende dus ook hier, want vlak bij het Rembrandtplein zit een van de weinige snackbars die zelfs na een aantal shotjes het bezoeken waard is: Emmanuel.

Midden in de drukte van de bruisende stad, schuin tegenover Club Air, zit deze snackbar, die tenminste nog ouderwets frikandellen, pikanto’s, frietpatat en kaassoufflés serveert alsof het de cafetaria van om de hoek van vroeger is. De verlegen maar sympathieke eigenaar heeft helaas geen speciale snacks op het menu staan, maar dat hoeft niet altijd. Meestal wil je je vaste bestelling – iedereen heeft er een, of je nu in Blokzijl naar de snackbar gaat of in Heerlen – en niets meer.

De snacks zijn goed gefrituurd en hebben niet de fabrieks­smaak die je meestal tegenkomt bij de toeristische frietzaken elders in Amsterdam. Ook wordt er royaal gespoten met saus – pardon my language, maar het is wel mijn love language. Een snackbar die rechttoe rechtaan is: die moeten we koesteren. Ga vooral geen beelden van Emmanuel Snackbar op TikTok ­zetten, al weet ik bijna zeker dat niemand op het sociale medium dit interessant gaat vinden. En dat is maar goed ook.

Snackbar Emmanuel. Beeld Mariet Dingemans

Emmanuel Snackbar

Amstelstraat 47

ma-zo 6.00-22.00 uur