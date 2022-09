Frida & Daniël: ‘Ik heb nooit papa tegen iemand gezegd, maar ik had twee boeiende vaderfiguren’

Zijn vader was een kunstenaar, zijn moeder Frida Badoux (77) heeft een eigen atelier en maakte vroeger sieraden. Zelf gaat Daniël Badoux (44) steeds meer richting modeaccessoires. ‘Ik ben letterlijk tussen de kralen opgegroeid.’

Frida Badoux (77)

“Ik vind het heerlijk om drie dagen per week in de galerie van Daniël te werken. Thuis heb ik een prachtig atelier waar ik eigen werk maak, maar daar zit ik in mijn eentje, in de galerie ben ik onder de mensen. Deze tijd is verschrikkelijk, als je ’s avonds naar het journaal kijkt, is je hele avond bedorven. Daarom moet je zelf voor plezier zorgen. Ik maak graag grapjes. Het gebeurt regelmatig dat een vrouw vraagt of ze een foto van een lamp mag maken om aan haar man te laten zien. Natuurlijk, zeg ik dan, want als uw man de lamp niet mooi vindt, neemt u toch een andere man.

Vintage is Daniël op het lijf geschreven. Wij delen een liefde voor mooie spullen. Op zijn derde nam ik hem al mee naar het Waterlooplein. Ik houd van oude dingen, daar zit een verhaal aan. Tijdens corona stortte zijn handel in en wat ik zo sterk vind is dat hij zichzelf opnieuw uitvindt en een klusbedrijf begint.

In Daniëls jonge jaren woonden we in Barcelona. Ik had een paar modewinkels en verdiende giga veel geld, maar ik moest hard werken en Daniël deels aan anderen overlaten. Hannes van Es, zijn vader, was fascinerend, maar ook een womanizer. Dat trok ik niet. Op een dag heb ik mijn peuter op mijn arm genomen, heb de bus gepakt en ben teruggegaan naar Amsterdam.

Hannes bleef in Spanje en Daniël ging elk jaar in de vakantie naar hem toe. Later ben ik met Ted Badoux getrouwd, dat is een hele serieuze man. Hij heeft Daniël zijn achternaam gegeven. Ted en ik zijn inmiddels gescheiden, we hebben samen wel een dochter. Ik zie in mijn beide kinderen hun vaders terug: Daniël is een avonturier en Nina een intellectueel.

Daniël heeft op de Platoschool gezeten, die was gelieerd aan de School voor Filosofie. Voor hem was het een goeie ervaring, maar later is er veel gedoe geweest over de school en moest hij sluiten. Daniël zat in de klas bij de oprichter van de school, daar had hij een hele goeie band mee.

Een aantal jaar geleden heb ik een beroerte gehad. Op mijn hersenscan is een wit plekje te zien, dat zal wel zijn waar mijn geheugen zit, want ik ben een aantal herinneringen kwijt.

Mijn dochter Nina heeft lang in Mexico gewoond, Daniël overweegt om misschien met zijn gezin naar Spanje te gaan. Dat vind ik prima. Als je kinderen maar gelukkig zijn, dat is het belangrijkste. Als dat in een ander land is, moet dat maar. Ik zorg voor mijn eigen geluk.”

Daniël Badoux (44)

“Ik heb nooit tegen iemand papa gezegd, maar ik had wel twee boeiende vaderfiguren. Hannes, mijn echte vader, was een kunstenaar en Ted – de tweede man van mijn moeder – is advocaat. Hannes zag ik maximaal twee keer per jaar. Dat vond ik toen gewoon, maar nu ik zelf zoons heb, kan ik me niet voorstellen dat je je kind zo weinig ziet.

Hannes was een excentrieke figuur, hij drong direct tot de kern door, dat zie je ook in zijn werk. Ik keek ontzettend tegen hem op. Hij woonde in Mallorca in een gigantische villa met een zwembad. Hij maakte contact met zwervers maar ook met prinsessen. Elke zomer leefde ik een paar weken in zijn wereld.

Met Frida heb ik een geweldige band, ik ben wel een beetje een moederskindje. Zij is een lieve warme vrouw, die altijd iedereen verwelkomt en te eten vraagt. Frida kwam als apothekersassistente uit Roermond naar Amsterdam, en omdat ze zelf van die opvallende kleren droeg, is ze ontdekt door de modescene. Later heeft ze als adviseur voor Fair Trade gewerkt en de wereld over gevlogen. Haar kracht is dat ze kan zien wat er komen gaat, ze voelt de tijdgeest aan.

Toen Ted mijn moeder leerde kennen, was ik nogal wild. Hij dacht dat de Platoschool een goeie plek zou zijn om mij in het gareel te krijgen. Het was een bijzondere basisschool, we mediteerden elke dag, leerden filosofie en Sanskriet en deden veel aan sport, daar was ik het beste in. Ik had er een fijne tijd. Daarna ging ik naar het Fons Vitae Lyceum. Van een soort kostschool, waar de kinderen opstaan als de leraar binnenkwam, belandde ik in het regulier onderwijs. Ik vond het niets. Op mijn zeventiende ben ik gaan reizen en werken.

In mijn jeugd was er weinig sturing. Frida zegt altijd: als je maar gelukkig bent. Ik had geen idee wat ik wilde. Tot ik in een trein in India iemand ontmoette die vertegenwoordiger was. Op dat moment realiseerde ik me dat je geld kunt verdienen met reizen.

Terug in Nederland ben ik vertegenwoordiger geworden van een aantal internationale sieradencollecties. Vier jaar geleden ben ik een galerie begonnen, daar komt alles samen wat ik ooit heb gedaan. Ik ga steeds meer richting modeaccessoires. Kennelijk zitten sieraden in mijn bloed. Frida had altijd een atelier aan huis. Toen ik jong was maakte ze sieraden, ik ben letterlijk tussen de kralen opgegroeid. Zowel Hannes als Frida vroegen vaak mijn mening over hun werk, daardoor heb ik een goed oog ontwikkeld.”