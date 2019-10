Freek Vonk en een hoop krioelend spul

Hans van der Beek doet elke dag verslag van feesten, presentaties en andere belangrijke bijeenkomsten in Amsterdam. Vandaag: Shoeby x Freek Vonk.

Aan de kade van ’t IJ probeert een vader zijn jengelende dochtertje uit haar dalletje te krijgen, tevergeefs. Een zoontje, buiten beeld: “Papaaaaa! Kom jeeeee?”

Dochtertje: “Sto-hoooooop!!!”

Het is woensdagmiddag.

Het miezert.

Ik passeer hem, samen met een andere moeder. Haar zoon zingt een liedje over dieren. “Red de tijger/geef de tijger een toekomst.” Moeder zingt mee.

De ene woensdagmiddag is de andere niet.

We zijn op weg naar Hangar, waar Freek Vonk een kledingcollectie voor kinderen presenteert – ook hij. Het is een jongenscollectie, voor rangers met een attitude.

De hemel zij geloofd en geprezen dat ik geen kinderen meer heb in deze leeftijd.

In Hangar worden ze ledig gehouden met kleurplaten en snoep. Er is een welkomstdrankje voor de grote mensen.

Het woord is aan marketing­manager Janneke Schoenmakers. Bij Shoeby kregen ze geregeld de vraag: waar is de kleding speciaal voor jongens? Met die feedback zijn ze aan de slag te gaan.

Als ik het goed heb verstaan tenminste, want er schreeuwen nogal wat kinderen doorheen.

Eerder had Shoeby al een dames- en meisjescollectie met Fred van Leer en Nicolette van Dam, in die volgorde, en dat is zo goed bevallen dat ze in zee gaan met de held van deze middag, dr. Freek Vonk.

“Hoe gaat het met jullie?” wil hij graag weten.

“Goed,” roepen de kinderen, maar dat kan natuurlijk een stuk beter.

Geschreeuw in Hangar.

Verder heeft Freek zijn allerbeste vriend mee genomen. Weten de kinderen wie dat is?

Natuurlijk weten ze dat, dat weet ik zelfs. Het is Johan, de varaan. Freek en Johan wonen al tien jaar samen.

Vonk: “Hij doet vooral dutjes.”

Goed, dat wist ik dan weer niet.

Freek heeft nog een ander probleem. Willen de kinderen weten wat dat is? Nou, Freek heeft veel dezelfde kleding. In Costa Rica draagt hij elke dag een vers setje, maar in Nederland kun je natuurlijk niet in safarikleding lopen. Dan moet iets lekker zitten én er ook cool uitzien.

Die kleding is er nu.

Elk dier heeft zijn eigen verhaal natuurlijk. Zo kan de mestkever 4000 keer zijn eigen lichaams­gewicht vooruitduwen, maar in deze collectie staan twee andere dieren centraal: de neushoorn en de krokodil. Dat zijn ook nog eens heel gevaarlijke dieren! Hebben de kinderen zin in een modeshow?

Langs de catwalk worden ­bamboestokken gelegd. Ik vind dat slecht nieuws. Er komt toch niet een hoop krioelend spul mee, mag ik hopen.

Paniek om niks.

Even later lopen zes jongetjes op en neer in truien en jassen met beesten erop. Ze lopen wel allemaal op bergschoenen.

Die snap ik.

