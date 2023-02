Franse inslag op de Prinsengracht bij Café Restaurant Verlan

Beeld Jennifer Gijrath

Op het eerste oog lijkt Prinsengracht 381 hetzelfde als veel andere kleinere grachtenpanden: charmant, maar ietwat aan de krappe kant. Loop echter binnen en dan blijkt Verlan een restaurant van serieuze proporties, dat door de combinatie van veel glas, blauwstaal en geel licht zeer kosmopolitisch oogt.

“Hier zat tot afgelopen zomer restaurant Envy, een zaak die het lang heel goed deed. Qua indeling klopte bijna alles al. We hebben de lichten, de marmeren bar en een paar kleinere aspecten van het interieur veranderd en hopen er zo dat Europees-kosmopolitische leven in te blazen,” vertelt mede-eigenaar Tijn Nieuwenhuizen (27).

Hij runt Verlan samen met Dirk Mooren (39), die de leiding heeft over de keuken, Sander Ravesloot (40) en Daan Bonsen (40). Nieuwenhuizen: “Ik heb de hogere hotelschool in Amsterdam afgerond en heb de afgelopen acht jaar gewerkt voor Daan, onder andere bij Panache en Helling 7, waar Dirk Mooren in de keuken stond. We wilden graag samen iets openen en toen er een pand vrijkwam aan de Prinsengracht, zijn we er gelijk voor gegaan.”

Verlan blinkt volgens Nieuwenhuizen vooral uit in het bereiden van vlees- en visgerechten op Franse wijze. De gebakken coquille (€16), zeebaars van de grill (€45) en côte de boeuf van 600 gram (€65) springen vooral in het oog, maar ook de knolselderij met portobello (€18) raadt hij aan.

“Ik hoop dat we een goede balans kunnen vinden tussen toeristen en Amsterdammers. We werken fijn samen met omliggende hotels als het Pulitzer en Waldorf, maar we hebben 95 zitplekken en willen daarvan het grootste deel wel beschikbaar houden voor omwonenden,” aldus Nieuwenhuizen.

Café Restaurant Verlan Prinsengracht 381, Centrum Menu Verlan heeft 75 wijnen op het menu en daar komen er waarschijnlijk nog meer bij. Reserveringen Zitplaatsen aan de bar kun je niet reserveren. Zo hopen de eigenaren dat mensen ook makkelijker binnenlopen om te borrelen. Weekend Op vrijdag- en zaterdagavond is Verlan open tot 3.00 uur ’s nachts. Op zaterdag en zondag kun je er ook lunchen. Doordeweeks open van 17.00 tot 01.00 uur.

