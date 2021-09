Frans Schiereck (77) ontdekte valsspelend echtpaar bij zijn bridgevereniging

Beeld Shutterstock

Hoe kwam u daarachter?

“Ze eindigden telkens in de top-3 van hun divisie. Er ontstond reuring in het dorp. In de Albert Heijn kwam iemand naar me toe die zei: dit kan helemaal niet. Hij vertelde over een merkwaardige zet. Toen ben ik gaan speuren.”

Wat vond u?

“Ik bekeek een paar wedstrijden en al snel wist ik: ze kijken naar elkaars kaarten. Waarschijnlijk zitten ze naast elkaar aan de keukentafel. Dat is een enorm voordeel. Je kunt dan altijd de meest voordelige kaart neerleggen. Toen ben ik een onderzoek gestart. Het mooie van online bridge is dat alle gespeelde spellen worden bewaard in een database. Ik ben daarin gaan koekeloeren en vond minstens zestig verdachte cases.”

Wat spannend.

“Er wordt veel valsgespeeld in de bridgewereld. Het regent klachten. Maar normaal is dat nauwelijks te bewijzen. Nu had ik hard bewijs. Ik had het erg intelligent gedaan, als ik zo vrij mag zijn. In het kort: er bestaat altijd een risico dat je een hoge kaart speelt die achteraf niet nodig was geweest. Soms gok je goed, soms had je een lagere kaart kunnen spelen. Maar dit echtpaar zat nooit fout. Dat kan niet. Behalve als je elkaars kaarten weet.”

Hebt u ze aangegeven?

“Ik meldde mijn bevindingen bij de wedstrijdcommissie van Stepbridge, een grote bridgevereniging verderop die de online bridgecompetitie faciliteert. Na drie weken kwam het bericht dat het bewijs onomstotelijk was. Het echtpaar werd voor een jaar geschorst. Dat doen ze niet zomaar. Ik verwachtte een lintje van het bestuur van onze bridgeclub. Helaas voor mij zat het echtpaar in het bestuur. Er werd geoordeeld dat ze niet vals hadden gespeeld. En ik werd geroyeerd.”

Wat erg.

“Ik vind het best. Ik ben lid van nog twee andere clubs. Ik speel gewoon door. Het is ook wel lollig, ik heb weer wat te doen. Ik ben 77, ik verveelde me nog weleens, nou, dat is nu niet meer nodig.”

U neemt het sportief op.

“Het gaat nog verder. Ze proberen me nu zelfs te laten schorsen bij de Nederlandse Bridge Bond. Soms denk ik, wanneer ik een biertje op heb, ik laat een vliegtuigje boven het dorp vliegen met een spandoek: ‘Valsspelers, word nu lid van de bridgeclub’.”

U heeft ook een boekje gemaakt.

“Ik probeer er nog wat geld aan te verdienen. Ik heb meerdere boeken over bridge geschreven. En nu ben ik bezig om alle zestig cases te bundelen, voorzien van licht sardonisch commentaar waarin ik per geval bespreek hoe er werd valsgespeeld. Laat dat maar aan Ome Frans over.”