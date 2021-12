Fow Pyng Hu bundelde zijn Smulpaap-columns: ‘Door corona werden mijn stukjes onbedoeld een stuk zwaarder’

Fow Pyng Hu: 'Ik wilde leuke anekdotes uit mijn restaurants en de filmwereld opschrijven, maar alles ging op slot.' Beeld Jakob van Vliet

“Eten definieert wie je bent,” zegt Fow Pyng Hu. “Hoe je met eten omgaat en welke gerechten herinneringen naar boven halen: dat zegt iets fundamenteels over je identiteit. Als je nu iets proeft dat je moeder vroeger altijd voor je maakte, roept dat emoties op. Dat heeft overigens niets te maken met lekker, vies, gezond of ongezond. Daar zou ik nooit over oordelen.”

Eten in een context plaatsen, of dat nou een herinnering of gebeurtenis is, dat is precies wat Fow Pyng Hu in 2020 in zijn Smulpaap-columns in Het Parool deed. Hij bundelde die verhalen en recepten en vroeg Mio Fujimaki, voormalig werknemer in zijn restaurant Fou Fow Ramen, om bijpassende illustraties te maken.

“Het boekje is vooral gemaakt voor mijn personeel, daarom heb ik het ook in het Engels laten vertalen. Ik heb ontzettend veel van ze geleerd: hoe mensen met elkaar bewegen, hoe ze samenwerken, wat ze willen in het leven.” Hu’s drie zaken – twee ramenrestaurants in de Jordaan en De Pijp en een udonrestaurant in de Jordaan – speelden ook een belangrijke rol in zijn receptencolumns. Hij schreef over zijn Japanse chef, over Franse bediening en over afhaalsoep in papieren tasjes, want het jaar van zijn columns werd het eerste jaar van de pandemie.

“Toen ik begon met Smulpapen was ik van plan leuke anekdotes op te schrijven uit mijn zaken en de filmwereld,” zegt Hu. “Maar die maakte ik niet meer mee, omdat alles op slot ging. Mijn stukjes werden onbedoeld een stuk zwaarder.” Ze gaan over Hu’s Chinese familiegeschiedenis, zijn jeugd in Eindhoven, zijn ervaringen en reizen als filmmaker en alle moeilijkheden als ondernemer in coronatijd.

Aardappels gemist

Ondernemer, schrijver, kok, filmmaker: Hu is een man van vele talenten. Dat kun je ook als iets negatiefs zien, zegt hij. “Het lijkt of ik de hele tijd op de vlucht ben. Er is te veel onrust in me om me op één ding te kunnen richten. Misschien dat het te maken heeft met mijn gemengde, Chinees-Nederlandse achtergrond. Het liefst word ik niet gekenmerkt door één groep. Bij Chinezen voel ik me een Nederlander, bij Nederlanders een Chinees. Dat is wellicht doorgeslagen in alles wat ik doe, ook in mijn beroep. Ik wil niet in een hokje geduwd worden. Een interessant thema om over te schrijven, dat wel.”

Mio Fujimaki, die in restaurant Fou Fow Ramen werkte, maakte de illustraties bij de recepten. Beeld Mio Fujimaki

Hu schrijft over aardappels, die hij tot zijn verrassing miste toen hij in Japan woonde, en de Chinese noedelsoep die zijn moeder maakte als hij terugkwam uit school. Zijn ouders hadden een restaurant. De smaak van gefrituurde garnalen die zijn vader op speciale gelegenheden maakte, vormt een belangrijk deel van zijn identiteit. “Dat waren echt heel lekkere garnalen. Zo vind je ze niet meer. Zulke grote garnalen worden nu en masse gekweekt in Zuidoost-Azië en hebben een raar bijsmaakje. Mijn dochter van dertien heeft ze dus nooit geproefd en zal dat nooit meer doen. Heel jammer dat ik dit stukje van mezelf niet aan haar kan doorgeven.”

Hu’s dochter woont in Japan, net als zijn Japanse vrouw. “Ik heb er vijf, zes jaar gewoond, maar dat liep niet goed voor mij. Nu ga ik op en neer en dat werkt heel goed.” Al is deze constructie in pandemietijden uiteraard behoorlijk ingewikkeld. Ook dat lees je terug in Hu’s columns: toen het nog nét kon, reisde hij naar zijn gezin. Hij verbleef een halfjaar in Japan, een aantal maanden illegaal. Veel recepten die hij kookte en opschreef, zijn Japans.

Uren maken in de keuken

In Tokio kwam de filmmaker op het idee de noedelsoep ramen naar Amsterdam te brengen, aangemoedigd door zijn vriend Bas Bont, chef en eigenaar van restaurant Beulings. Eerdere ondernemingen, zoals het introduceren van scoubidou-touwtjes in Japan, waren geen succes geweest. Zijn ramenpop-uprestaurant bovenin de Chinese supermarkt Dun Yong in 2011 werd dat na verloop van tijd wel. Hu opende zijn eerste eigen zaak drie jaar later op de Elandsgracht.

“Toen ik jong was, wilde ik al een restaurant beginnen. Toen ik rondliep in het restaurant van mijn ouders zat ik al vol ideeën: dit kan veel beter, dat zou meer mensen aanspreken. Moderne Aziatische restaurants bestonden nog niet. In Japan bedacht ik: ik kan er wel altijd over blijven dromen, maar als ik niets doe blijft het een droom.”

Beeld Mio Fujimaki

Het duurde een tijd voordat Hu de ramenbouillon goed in de vingers had. “Het gaat vooral om veel oefenen en veel uren maken. Je moet er gevoel voor krijgen, dat leer ik de koks in mijn restaurants ook. Neem er de tijd voor.” In zijn verzamelde columns staat daarom geen recept voor deze noedelsoep. “Door de complexiteit leent die zich niet goed voor een recept. Met alleen varkensbotten en zout kun je al een heel smaakvolle bouillon maken, maar dat is heel lastig op te schrijven. Je kunt beter een filmpje op internet kijken.” Maar, zo belooft hij, in zijn boek staat nog genoeg ander lekkers en interessants.

Fou Fow’s verhalen en recepten van Fow Pyng Hu (Fou Fow Studio, €14,95) is te koop in de Fou Fow-restaurants, op foufow.nl en bij onder meer Athenaeum Boekhandel, Mevrouw Hamersma Kookboekwinkel en De Kookboekhandel.