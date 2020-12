Fotograaf Philippe Vogelenzang: ‘Amsterdam is de meest sexy stad ter wereld’

‘Diva Mayday’. Beeld Phillipe Vogelenzang

Als modefotograaf reist Philippe Vogelenzang veel, en vaak wordt hem gevraagd waar hij vandaan komt. Het antwoord, Amsterdam, levert steevast enthousiaste zo niet lyrische reacties op. “Toen ik dat in New York voor de vijfde keer op één dag meemaakte, vroeg ik de jongen tegenover me: maar wat maakt Amsterdam dan zo geweldig? Hij keek me aan alsof ik een grap maakte en zei toen: het zijn die drie kruizen in het stadswapen, XXX, het symbool voor seks. Amsterdam is de meest sexy stad ter wereld.”

Daarmee was het zaadje geplant voor I,XXX, wat Vogelenzangs manier is om ‘I, Amsterdam’ te schrijven. Het fotoboek is een ode aan de stad die hij ‘mijn grootste inspiratiebron’ noemt en gaat over seksualiteit, vrijheid en identiteit. “Al eeuwenlang is Amsterdam een liberale koploper. Het eerste homohuwelijk ter wereld, de eerste nachtburgemeester, het drugsbeleid, de eerste genderpoli – allemaal in Amsterdam. Misschien is de stad iets van die gidsrol kwijtgeraakt, maar de mentaliteit zit er nog. Ook in mij en in mijn fotografie.”

Vogelenzang staat vooral bekend als mode- en portretfotograaf. Mensen zijn een belangrijk bestanddeel van I,XXX. Maar de eerste foto die hij voor het boek schoot, was een stilleven. Op de zolder van fetisjspecialist Mr B, toen nog aan de Warmoesstraat, maakte hij dagenlang composities met seksspeeltjes, die in het boek makkelijk kunnen worden aangezien voor modernistische sculpturen. Zoals wietlolly’s van een naburige smartshop in close-up nog het meeste lijken op smaragden.

‘Transparent (XXX-attributen)’. Beeld Philippe Vogelezang

“Ik heb ook veel groente, fruit en andere etenswaar gebruikt,” vertelt de fotograaf. “Een vacuüm verpakte kaas kan in het juiste licht ook heel sexy zijn. En een zoete aardappel in latex werd in mijn set een soort Rubensvrouw. Ik wil van iets heel normaals iets heel bijzonders maken.”

De stillevens ontstaan spelenderwijs. Vogelenzang volgt zijn intuïtie. “Als een beeld mij raakt, dan kan het ook iemand anders raken. Dan weet ik dat ik op de juiste weg zit.” De precieze bestemming van die weg vindt hij moeilijker te benoemen, maar het moet wel altijd esthetisch en modisch zijn.

Mode was ook zijn eerste keuze na de middelbare school. “Maar na een paar maanden modeopleiding kwam ik er al achter dat het mij helemaal niet ging om kleding ontwerpen. Het beeld van mode, dat intrigeert me. Dus deed ik toelatingsexamen voor de Fotoacademie, maar ik werd afgewezen. Toen ben ik heel boos kunstgeschiedenis gaan studeren, maar ook daar was snel duidelijk: ik wil zelf dat beeld neerzetten in plaats van praten over andermans beelden. Bij een tweede poging werd ik wel toegelaten tot de Fotoacademie, maar na een jaar stopte ik toch. Wat ik wilde, kon ik niet leren op een school.”

‘Joost van Bellen, dj’. Beeld Phillipe Vogelenzang

Vogelenzang nam een baantje bij een studio en ging meters maken. “Amsterdam is een fijne plek om jezelf artistiek te ontwikkelen,” vindt hij. “Het is een stad maar ook een dorp waar iedereen elkaar kent. Van de ene opdracht komt de andere.”

Inmiddels is Vogelenzang een veelgevraagd fotograaf en werkt hij voor onder andere Vogue, Numéro, Beauty Paper en V Magazine. Mede door zijn soms overkokende agenda heeft het maken van I,XXX zeker vier jaar geduurd. Maar die lange productietijd heeft ook te maken met zijn perfectionisme. “Een mooie foto is niet goed genoeg. Super powerful – daar mik ik op.”

“Ik ga nooit blanco een shoot in, ik maak altijd een plan vooraf en zorg dat ik een sterk beginpunt heb. Bij Joost van Bellen heb ik een smiley op zijn gezicht laten schilderen, het symbool van de acid house waar hij als dj bekend mee is geworden. Voor Mayday wilde ik echt een tof idee bedenken, want zij is de bekendste dragqueen van de stad. Maar toen dacht ik: zij strijdt voor lhbti-rechten, daar moet ik iets mee. Dus huurde ik een ridderpak en liet haar dat aantrekken. Het leverde een iconische foto op.”

‘Lyle XOX, make-upartiest’. Beeld Phillipe Vogelenzang

“Soms werkt een idee niet. Dan is het tijd voor een reset: alles loslaten, opnieuw kijken naar wie er voor me staat en dan bouwen we het stapje voor stapje weer op. Fotografie is geen onemanshow. Ik werk nauw samen met de stylist, maar natuurlijk ook met de persoon voor de camera. Al mijn sensoren staan aan en ik anticipeer op wat er gebeurt. Soms, om iemand te ontwapenen, vraag ik om een flirt met de camera. Want uiteindelijk ben ik in een portret op zoek naar een echt gevoel en achter een oprechte flirt zit iets moois en integers. Ik moedig het aan met een knipoog of een opgetrokken wenkbrauw. Die fonkeling is goud waard.”

Philippe Vogelenzang: I,XXX. Mendo, €50.

‘Shanti, model’. Beeld Phillipe Vogelenzang

‘Boezem-bloemkool in latex’. Beeld Phillipe Vogelenzang

‘Coen, trainer-model’. Beeld Phillipe Vogelenzang