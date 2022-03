Fotograaf Karlijn van Diepen maakte een dromerige fotoserie over Weesp, dat nu bij Amsterdam hoort

Fotograaf Karlijn van Diepen (44) kijkt met een dromerige blik naar Weesp, haar woonplaats die vanaf donderdag officieel bij Amsterdam hoort. ‘De mensen die ik spreek zijn bang dat er iets verloren gaat.’

Weesp heeft een prachtige historische ­binnenstad met eeuwenoude gebouwen en grachten, maar daar gaat de belang­stelling van fotograaf Karlijn van Diepen niet echt naar uit. Ze houdt ervan door de stad te struinen, een gebied af te bakenen en op die plek op zoek te gaan naar bijzondere beelden. Dat gebeurt in hoge mate intuïtief. Ze komt nooit thuis met een foto van een hele boom, wel van een blaadje in de wind. “Ik maak graag foto’s van details zonder de hele context weer te geven,” zegt Van Diepen daar zelf over. “Het gaat om de combinatie van beeld en sfeer.”

Beeld Karlijn van Diepen

En sfeervol zijn ze, de beelden die de fotograaf in de afgelopen weken maakte in haar woonplaats Weesp. Dromerige foto’s van een stad die zich opmaakt voor een historische verandering. Aanstaande woensdag houdt Weesp na 667 jaar op te bestaan als zelfstandige gemeente. Om middernacht, als de klokken van de Grote Kerk hebben geslagen, maakt de stad deel uit van de gemeente Amsterdam. “Het leeft enorm,” zegt Van Diepen. “De mensen die ik op straat spreek, zijn er niet echt blij mee. Ze zijn toch bang dat er iets verloren gaat.”

Beeld Karlijn van Diepen

Tijdens een referendum in 2018 sprak weliswaar een meerderheid zich uit vóór een samengaan met Amsterdam, er wordt in Weesp met de nodige argwaan gekeken naar de hoofdstad. Zal Amsterdam écht geen nieuwe woonwijken bouwen in de polders, zoals het stadsbestuur ze keer op keer heeft ­verzekerd?

Van Diepen vertelt over het geknarsetand dat in Weesp hoorbaar opklinkt als de scanauto van parkeerbeheer, met Amsterdams logo, zijn dagelijkse ronde langs de grachten maakt. “Dat is tot nog toe het meest zichtbare resultaat van de fusie.”

Beeld Karlijn van Diepen

Kokospalmsuiker

De steden hebben eeuwenoude banden die onder meer betrekking hebben op de levering van schoon drinkwater, jenever en chocolademelk van Weesp aan Amsterdam. In de afgelopen jaren streken veel Amsterdamse gezinnen neer in de nieuwe wijk Weespersluis en ook dat zal gevolgen hebben voor het karakter van de stad. In de horeca zijn de eerste potjes kokospalm­suiker al gesignaleerd, vertelt Van Diepen lachend. “Ik hoorde een Amsterdamse moeder vertellen dat het snot van haar kinderen weer doorzichtig is in plaats van grijs.”

Beeld Karlijn van Diepen

De bestuurlijke fusie maakt ook van de fotograaf weer een Amsterdammer, net als ze vroeger was. In 2015 maakte ze met haar gezin de oversteek van een woning in de buurt van het Hoofddorpplein naar een huis in de binnenstad van Weesp. Het overbrengen van de meubels en de dozen was snel gepiept, het humeur bleef nog een tijdje achter in de hoofdstad. “Weesp is een fijne stad om te wonen, maar ik kan Amsterdam nog steeds missen. Vooral het gekke en het gruizige, en die bijzondere mix van heel verschillende mensen. Dat vind je nergens anders.”

Beeld Karlijn van Diepen

Gigantische doos

Het verlangen naar een ouderwetse rafelrand brengt de fotograaf geregeld naar het industrieterrein van Weesp aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Een prachtige plek om foto’s te maken, zegt ze. “Ik vind het leuk om met onbevangen ogen rond te kijken. Zonder oordeel over wat nu precies mooi is of lelijk. Er is langs de provinciale weg net zo’n gigantische doos neergezet voor de opslag van spulletjes door parti­culieren. Dat zal waarschijnlijk nooit een architectuurprijs krijgen, maar als de opgaande zon op zo’n enorme gevel weerkaatst, levert dat een prachtig beeld op.”

Beeld Karlijn van Diepen

Op dezelfde manier maakte Van Diepen in 2018 en 2019 een uitgebreide serie straatbeelden en portretten in Amsterdam Nieuw-West, later met teksten van eigen hand afgedrukt in het in eigen beheer uitgegeven Town Country. “Ook voor Nieuw-West geldt dat veel mensen een tamelijk vaststaand beeld hebben van hoe het leven er daar uitziet,” zegt Van Diepen. “Als je er de tijd voor neemt, zie je dat het een heel gevarieerd stadsdeel is, vol verrassingen en onverwachte ontmoetingen. Zo kijk ik ook naar Weesp. Ik laat me graag verrassen.”