Fotograaf Jonathan Herman ziet schoonheid in de schaduw van de Ring

Verlaten parkeerplekken, bekladde geluidswallen: in de schaduw van de ringweg A10 huist een even gevarieerd als genegeerd landschap. Fotograaf Jonathan Herman vond schoonheid op wat velen de lelijkste plekken van de stad vinden.

De Ring is de langste snelweg van Nederland, want hij houdt nooit op. Iets meer dan 32 kilometer in lengte, maar er is geen begin of eind: je kan net zo lang op de A10 blijven rijden tot je zonder brandstof komt te zitten – om te tanken of op te laden moet je een van de afritten nemen.

Oeverloos rondjes rijden over Rijksweg 10 is oeverloos Amsterdam zien, maar zonder dat grachtengordelgepriegel dat we kennen van de toeristisch plaatjes. Betonnen bruggen zie je, viaducten, her en der een tunnel. Kunstwerken, in Rijkswaterstaatjargon. Op z’n best een beetje brutalistisch. Wie rondjes rijdt over de Ring krijgt het allemaal voorgeschoteld. De stad zoals is ie óók is: onopgesmukt, functioneel, niet per se charmant. Een plek zonder ruimte voor mensen, zo op het eerste gezicht.

Beeld Jonathan Herman

De grote verdeler

Hij heeft een imagoprobleem, zou je kunnen zeggen; de Ring verdeelt verkeer, neemt drukte weg uit de stad, maar krijgt daarvoor zelden de credits. Terwijl: zonder Ring zou alles vastlopen, zou de stedelijke bereikbaarheid kelderen. Toeterende auto’s, wanhopige automobilisten. Zonder Ring stonden niet alleen de Overtoom, de Middenweg en de hele Rivierenbuurt vast, maar zou driekwart van Amsterdam tot stilstand komen, fysiek, economisch, misschien zelfs cultureel.

De snelweg is onvermijdelijk. Welke kant je binnen de Ring ook opgaat, je komt hem altijd tegen. Je moet eronderdoor of eroverheen. Of erop natuurlijk. En als je pech hebt, als je geen liefhebber bent, dan fiets je erlangs, trap je een stukje op met auto’s die zoveel harder rijden. In de herrie en de uitlaatgassen.

Beeld Jonathan Herman

De Ring telt mee voor de Amsterdammer. Misschien niet meer zo pregnant als voorheen, maar toch: binnen of buiten de Ring maakt uit. Hoe ­dichter bij CS, hoe duurder het onroerend goed – in het algemeen. Aan de ene kant van de snelweg zijn de huizen duurder, aan de andere kant de kansen beperkter. Het is een obstakel, een verdeler in elke zin van het woord.

Dat de Ring niet altijd de waardering krijgt die hij verdient, is allesbehalve onbegrijpelijk: de A10 is zo op het oog al met al geen aantrekkelijk ding. Je moet er je best voor doen, je moet zin máken. Als je niet wil, is het niks tussen Ring en Amsterdammer en zal het nooit wat worden ook. Je zult moeten kijken voordat je het ziet.

Geluidswallen met littekens

Jonathan Herman (54) kijkt altijd goed. Logisch, hij is fotograaf en regisseur, kijken is zijn beroep. Herman keek naar de snelweg. Naar het asfalt, een beetje, maar vooral naar alles wat zich rond de ringweg bevindt. Hij keek naar het talud en naar overwoekerde elektriciteitshuisjes. Naar geluidswallen met littekens en oppiepende kleuren in het grauw. De rafelranden van de logistieke sector, pleisterplaatsen voor ontheemde reizigers. Herman keek en zag de Ring, hij zag ‘m echt.

Beeld Jonathan Herman

Het zijn zo’n honderdvijftig foto’s in totaal, waarvan hij er vooralsnog een stuk of vijftig koos in een eerste selectie. Een boek moet het worden, Herman is nog op zoek naar geld om dat te realiseren. Die eerste set vormt het verhaal van de Ring, een essentieel onderdeel van Amsterdam waaraan de Amsterdammer het liefst voorbijgaat.

Dat deed Herman dus niet, die stortte zich erin. Hij stapte op zijn fiets, nota bene, en toog richting de Ring. De camera, een ouderwetse Linhof Technika 4x5 inch, ging met het statief voor in de krat. Hij ging naar plekken waar iedereen weleens aan voorbijfietst, maar zelden iemand de moeite neemt te kijken wat het is dat hij ziet.

Schitterende foto’s levert het op, grootformaat in de meest letterlijke zin van het woord. Analoog. Echte fotografie die met geen mogelijkheid kan worden vergeleken met de sleutelgatplaatjes die je maakt met de camera van je mobiele telefoon. Een parkeerterrein van de McDonald’s met de snelweg op de achtergrond. Een felgele ‘M’ op een paal, een dun laagje sneeuw op de grond.

Beeld Jonathan Herman

Of die van de oprit van de snelweg vanaf de Europaboulevard. Herman is er tegen het talud opgeklommen en heeft net zo lang gewacht tot er géén auto langsreed. De onderste helft van de foto is asfalt en vangrails, daarbovenuit piepen de letters ‘Park’. Wie heeft dit bedacht, deze tekst op deze plek? Herman heeft geen idee, snapt niet welke marketinggedachte er schuilgaat achter de vier letters.

Mens als decorstuk

Herman dwingt de kijker om even rust te nemen, zoals hij zelf ook zichtbaar de tijd heeft genomen om het beeld vast te leggen. Niet een trits foto’s maken en achteraf zeggen: hé, dat is toevallig, er zat een leuke bij. Een uur doet hij er vaak wel over. Welke kant fotografeer ik op? Met het licht mee – vloeken in de fotografenkerk – heeft vaak zijn voorkeur. Maar hij wil vooral véél vastleggen, niet van dat benauwde. Uit­eindelijk drukt hij af, zijn hoofd onder een doek zodat hij precies ziet wat er straks te zien zal zijn voor iedereen die er maar echt naar kijken wil. De Ring dus, precies zoals ie is.

Op bijna geen van Hermans foto’s zijn mensen te zien. En als ze erop staan, zijn ze ver weg, heeft de fotograaf afstand gehouden. Soms loopt er een voetganger in beeld, maar daarop heeft hij niet scherpgesteld: de mens is wazig, onderweg, een decorstuk. Het gaat hier niet om mensen, zegt hij.

Beeld Jonathan Herman

Herman waardeert de Ring. Niet omdat ie mooi zou zijn van lelijkheid, dat is ook weer zo’n cliché. Zijn doel is: schoonheid vinden op de lelijkste plekken die er zijn. Hoewel hij dat later corrigeert, want op en om de Ring is alles dus niet per se lelijk. Allesbehalve. Er zit een idee achter elk object, een poging tot esthetiek. Precies op de plekken waar je het niet ­verwacht.

Neem die rare doodlopende weg in Oost, evenwijdig aan de snelweg, verstopt achter een metershoge geluidswal. Zelden passeert hier een auto, of het moeten mensen zijn die op weg zijn naar een volks­tuinencomplex of een hockeyvereniging. Iemand heeft bedacht er ijzeren rasters op te monteren. Zodat al het aluminium ooit wellicht schuilgaat achter groen.

Beeld Jonathan Herman

Typografie

Aan de andere kant van de stad prikt de snelweg onder het Noordzeekanaal door. Op de achtergrond het cruiseschip waar Oekraïeners hun dagen slijten, ver weg van alles. Even verderop een transfor­matorhuisje met de precieze locatie, de hectometeraanduiding, in een meer dan verzorgde typografie. Ernaast een rattenval, kennelijk is dat nodig.

Beeld Jonathan Herman

De snelweg wordt in zijn foto’s uit­gekleed, zegt Herman, dat was althans de bedoeling. En daar is hij in geslaagd. Geen opsmuk, want wat je ziet is wat je krijgt. Herman wilde zijn eigen gevoel voor esthetiek langs de meetlat leggen. Emotioneren in alle simpelheid. Het kwam regelmatig voor dat hij zag wat hij had gemaakt en dat hij geëmotioneerd raakte. Ontroerd door het schouwspel.

Eenzaamheid ervaren door naar een plaatje te kijken, troosteloosheid soms zelfs. Het gaat ook niet om lelijk of mooi, het gaat om precies dat: iets voelen bij iets wat je ziet. Tegen alle geldende esthetiek een foto maken en dan toch iets voelen, iets teweegbrengen. Dan ben je op de goede weg, zegt hij.