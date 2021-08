Fotograaf ging in gevecht met alle 114 zakmessen van restaurantrecensent Johannes van Dam

Beeld Floris Kok

Wat valt er uit elkaar, de messen of de verzameling?

“Elk jaar wordt aan de winnaar van het Mes van Johannes, een culinaire prijs, een van de messen van Johannes van Dam uitgereikt door de Stichting Gastronomische Bibliotheek. Dus dat is elk jaar een mes minder in hun collectie. Ik zag drie jaar geleden tien, twintig van die messen op een foto in uw krant, en dacht: ho, stop, dat is precies wat ik doe. Ik fotografeer objecten die iets vertellen over de eigenaar.”

U kocht een filmrolletje, aan de slag?

“Ik die stichting googelen, mailen, bellen, of ik die messen mocht fotograferen. Na wat gesudder bleef het lang stil, tot ze daar een nieuw iemand in het bestuur kregen, die mailde: wil je ze nog? Nou en of, dolgraag. Vervolgens werden ze met een taxi gebracht.”

Bent u blij met uw resultaat?

“Erg tevreden. Ik heb me er een week ontzettend druk over gemaakt, twee dagen op mijn oude knieën gelegen, gefriemeld, me eraan gesneden, en de 114 zakmessen eerst als compositie en daarna ook nog los gefotografeerd. Het ging me om die compositie, dat was een gevecht, elk mesje moest een plek vinden. Toen het eruitzag alsof het heel gemakkelijk was gedaan, wist ik dat het goed was.”

Waar zien we uw foto’s?

“Op mijn website Floriskok.com. En als je er echt heel verliefd op raakt, kun je de foto’s ook bestellen.”

Wat vertellen de messen van Van Dam u over de eigenaar?

“Iets wat ik eigenlijk al wist: eet nooit een biefstuk met een zaagmes.”