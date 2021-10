Fotogalerie Bildhalle uit Zürich opent filiaal in Amsterdam: ‘Nederlanders zijn nieuwsgierig’

Bildhalle. Beeld Sophie Saddington

Hoe komt het dat de enige buitenlandse vestigingen van fotogalerie Bildhalle uit Zürich in Amsterdam zitten? Op de Willemsparkweg opende onlangs de tweede locatie van Bildhalle in iets meer dan een jaar. Operationeel manager Andreas Cavegn (58), zelf een Zwitser: “We zitten in Amsterdam omdat Nederlanders open en nieuwsgierig zijn. Ze vinden het niet belangrijk wat een kunstenaar eerder heeft gemaakt, maar kopen vanuit passie.”

In oktober van vorig jaar vestigde Bildhalle zich in de Hazenstraat, maar dat pand was van begin af aan niet groot genoeg. Toen deze zomer twee nieuwe kunstenaars, die met grote formaten werken, zich bij de galerie aansloten, gingen ze op zoek naar een nieuwe vestiging.

Als je door de ruimtes loopt, overheerst de leegte: er staan geen banken, stoelen of planten. Alle focus valt daarmee op de grote fotolijsten die over twee verdiepingen aan de spierwitte muren prijken. Elke zes weken hangt er een andere collectie, nu zijn dat zwart-witfoto’s van de Nederlandse fotograaf Bastiaan Woudt. Elke foto heeft een aantal formaten waarvan er per formaat ongeveer een tiental wordt gedrukt. Cavegn: “Hoe minder er over zijn, hoe hoger de prijs.”

Bij Bildhalle komen voornamelijk kunstliefhebbers die al langer klant zijn. Voor een foto betaal je al gauw een paar duizend euro, maar dan komt Cavegn die wel bij je ophangen – mits hij niet in Zürich is.

Bildhalle Willemsparkweg 134h

