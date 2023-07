Fotoboek: erotische bomenfoto’s? Nee, een andere manier om naar de waarheid te kijken

Beeld Maarten Brinkman

Bilnaden, harde tepels, erecte piemels, druipende vulva’s, al dan niet behaard. Toch? Nee, niet! Dit zijn bomen in de bossen rondom Amsterdam. Beuken, om precies te zijn. Fotograaf Maarten Brinkman maakte Verbotenen Bäume | Forbidden Trees, een even opmerkelijk als grappig boek met erotische foto’s van bomen die ontstonden in coronatijd.

Twee jaar zwierf Amsterdammer Brinkman rond in het bos. Terwijl in het dagelijkse leven het lichamelijk contact niet meer mogelijk was, ontdekte hij in de natuur de beukenbomen in hun naaktheid; de erotische details van hun stammen, takken en bast. Soms, zegt Brinkman, hoef je de toeschouwer alleen maar op een andere manier naar de waarheid te laten kijken. “In mijn werk ben ik op zoek naar het moment waarin het alledaagse overgaat in kunst. Voor mij is dit punt magisch, omdat het de kracht van de verbeelding zichtbaar maakt.”

De beukenerotiek roept vragen op: wie of wat maakt de foto’s tot wat ze zijn? Is het de boom zelf, die zo gegroeid is? Is het de fotograaf die het vastgelegd heeft? Of is het de fantasie van de toeschouwer? Kan de toeschouwer na het zien van deze foto’s nog onschuldig door het bos lopen of is hij ongewild getransformeerd tot kunstenaar of gluurder?

Maarten Brinkman: Verbotenen Bäume | Forbidden Trees, Sinwel Verlag, Bern; €35, 64 blz.