Fons vraagt zich af: wat gaan we nu eigenlijk betalen voor energie?

We laten ons niet inpakken door marketingtrucs, smoesjes en verkooppraat. Onze eigen ombudsman spreekt zich uit. Deze keer: het Wilde Westen van de energiemarkt.

Voelde een lichte bries door de kieren van mijn houten balkondeuren van de zomer nog heerlijk, in tijden van energiecrisis is het geen fijne bijkomstigheid. Kers op de taart van mijn slecht geïsoleerde huis is een guitig flexibel energiecontract en bijhorend flexibel energietarief – een dure combinatie.

Mijn nieuwe energietarief in januari 2023 is bekend: 73 cent per kilowattuur. Dat is gebaseerd op mijn analoge meter. Een slimme meter wil ik niet in huis zolang die dingen foute metingen doen: het horrorverhaal dat iemand een jaar lang voor een laadpaal op straat aan het betalen was omdat de slimme meter dacht dat het haar cv-ketel was, vergeet ik niet zo snel. Maar ja, bij een slimme meter betaal je een daltarief van 0,639 euro en een normaal tarief van 0,818 euro. Met een ana­loge meter heb je maar één tarief, hoger dan het daltarief. Lijkt me een stimuleringsregeling.

Vier tarieven

Toch ben ik getriggerd om te gaan zoeken naar een lager energietarief. Overstappen voelt niet als Russische roulette – genaaid ben ik sowieso. Ik zet drie vergelijkingswebsites aan het werk: gaslicht.com, PriceWise en Independer. Het energietarief is gebaseerd op postcode, verbruik en of je een slimme meter hebt. Overal vul ik hetzelfde in. Twee energieleveranciers komen in elk advies bovenaan: Budget Energie en Mega. Gaslicht.com geeft een enkeltarief van 0,6113 euro per kilowattuur voor Mega. Pricewise komt voor datzelfde bedrijf op 0,6785 euro. Independer presenteert voor Mega 0,7496 euro per kilowattuur. Drie totaal verschillende tarieven. Mega biedt op de eigen website een tarief aan van 0,6786 euro. Voor stroom van Mega blijken dus vier verschillende tarieven te bestaan. Zoveel keuze kan een millennial niet aan. Sterker nog, dit trekt niemand!

Ik mail gaslicht.com voor uitleg. Een dag later word ik gebeld. “Meneer, de tariefverschillen komen door de twee btw’s. De ene vergelijker past 21 procent toe, dat gaat in vanaf 2023. De ander gebruikt de 9 procent die dit jaar nog geldt.”

Maar waarom passen jullie 9 procent toe, vraag ik, als de btw over een maand alweer 21 procent is? Zo presenteren jullie misleidend lage tarieven, die tegen de tijd dat ik die stroom krijg al niet meer gelden. “We hebben twee uur geleden een tool op de website geplaatst om de verschillende btw’s te vergelijken,” klinkt het.

Het kan nog ingewikkelder. Sommige vergelijkingswebsites, maar ook de energieleveranciers zelf, hanteren wél het btw-­tarief van 21 procent, maar voegen de oude energiebelasting toe, Dat is 6,727 cent per kilowattuur, terwijl de nieuwe energiebelasting in 2023 12,6 cent gaat bedragen.

Mega meldt met kleine letters dat wordt gerekend met de tarieven van de dag waarop je je aanvraag doet. Daar heb je voor januari dus weinig aan. Budget Energie geeft aan dat ze hetzelfde tarief hebben dat PriceWise aanbiedt. Maar die laatste energievergelijker bevestigt dat ze nog de oude energiebelasting invoeren. Door mijn vragen, bericht Budget Energie me, gaan ze de informatie op de website aanpassen.

Geachte lezer, ik presenteer u hier het Wilde Westen van de energiemarkt. Ik hou mijn hart vast voor straks, als de leveranciers en vergelijkers ook nog het energieplafond moeten verwerken.

Verslaggever en RADAR-presentator Fons Hendriks baant zich een weg door reclames, claims en de kleine lettertjes – en haalt verhaal.