Fons vraagt zich af: waarom wordt havermelk extra belast?

Beeld Ted Struwer

Volgens de kop van het AT5-­artikel dat ik lees, is ‘hip Amsterdam in paniek’ vanwege de belastingverhoging op havermelk. Staatssecretaris Van Ooijen ziet havermelk als frisdrank en daarom wordt de verbruiks­belasting verhoogd met 196 procent. Hoewel ik ­niemand in een leren broek hysterisch door de grachtengordel heb zien rennen, schreeuwend om goedkopere havermelk, wil ik benadrukken dat torenhoge frisdrankbelasting niet alleen ‘hip Amsterdam’ zal treffen. Mensen met een koemelk­allergie en volwassenen die lactosemoe zijn omdat ze al volgroeid zijn, maken zich ernstige zorgen over of hun havermelkzucht betaalbaar blijft.

Die zorg lijkt reëel, want de overheid is niet de enige die havermelk als een vette melkkoe ziet. Het Amerikaanse foodservicebedrijf HMS Host verdient net zo grof aan havermelk in Nederland. Waarom is de havermelk bij dat bedrijf duurder dan zuivel?

Pus in uiers

Het plantaardige goud met de noodzake­lijke dosis cafeïne haal ik doordeweeks bij De Broodzaak op Amsterdam Centraal, een van 120 horecatenten die in handen is van HMS Host. Voor een cappuccino met koemelk betaal je 2,70 euro. Kies je voor havermelk, dan betaal je 2,95. Je bent dus een dief van je eigen portemonnee als je plantaardig kiest – maar zuivel in mijn koffie heb ik afgezworen sinds ik hoorde dat koeien uierontsteking kunnen krijgen van het vele getouwtrek aan hun tepels, met pus als restproduct dat de melk rijker van smaak maakt. Zum kotzen.

“Het pusverhaal is een broodje aap,” zegt Christian Scherpenzeel, dierenarts rundvee, in wetenschapsblad Quest. Melkveehouders zouden alleen gezonde koeien melken. Scherpenzeel: “Het klopt wel dat er lichaamscellen van een koe te vinden zijn in melk.” Precies; ik neem de 25 cent extra voor lief om koecelvrij koffie te kunnen drinken.

Maar De Broodzaak maakte het vorige week bonter: plantaardige melk is nu 35 cent duurder dan koemelk. Ik bel naar het HMS Hosthoofdkantoor. “Meneer, hartstikke vervelend voor u en uw havermelk, maar ik klap m’n laptop net dicht. Morgen bent u weer aan de beurt.” Het is 14.30 uur. ’s Avonds krijg ik onverwacht bericht van Cathy Jongens, directeur communicatie van HMS. ‘I’m looking into your question.’ Tussen neus en lippen door laat Jongens weten dat ze een ‘big fan’ is van havermelk.

De volgende ochtend bestel ik bij De Broodzaak wederom een cappuccino met havermelk. 2,70 euro. Zie ik het goed op de bon? Ja: zonder de 35 cent opslag voor havermelk. Een telefoontje van Jongens volgt later. “We hebben sinds februari een zero cost-beleid uitgerold voor alternatieve melk. We willen het zo makkelijk mogelijk maken voor onze klanten om plantaardige keuzes te maken.” Maar we leven in april. “Door jouw telefoontje zijn we erachter gekomen dat er een menselijke fout is gemaakt en in plaats van nul werd de havermelk juist duurder.” Dat heeft HMS Host 500 euro extra opgeleverd. Ze verdubbelen dit bedrag en schenken het aan een goed doel.

Mensen, ik bel volgende week Shell!

Verslaggever en RADAR-presentator Fons Hendriks baant zich een weg door reclames, claims en de kleine lettertjes – en haalt verhaal.