Fons vraagt zich af: waarom betalen vrouwen meer voor een pijnstiller?

We laten ons niet inpakken door marketingtrucs, smoesjes en verkooppraat. Onze eigen ombudsman spreekt zich uit. Deze keer: menstruatiepijnstiller Aleve Feminax.

Naproxennatrium is ont­wikkeld tegen reumatische gewrichtsklachten. Het heeft een pijnstillende ­werking, is koortsverlagend en behoort tot de groep niet-steroïde ontstekingsremmers, aldus apotheek.nl. Een middel dat multi-inzetbaar is bij verschillende pijnen, daar zou je meerdere gebruikers mee kunnen bedienen.

Zo dacht medicijnmerk Aleve er ook over, dus bracht het Aleve Feminax op de markt. Dat klinkt een beetje als een ­hormoonpil die je moet slikken als je in transitie bent, maar het is tegen menstru­atiepijn – toevallig ook een van de pijnen die met naproxennatrium verlicht kunnen worden. Dat is dan ook precies waar deze pil uit bestaat, in totaal 275 milligram, en niets anders. Het helpt tegen hoofdpijn, buikpijn en abnormaal vaginaal bloedverlies en kost bij Etos 4,49 euro (12 pillen). De drogisterij heeft ook een huismerk­variant met eveneens 275 milligram van dezelfde stof. Daarop staat niet ‘menstru­atiepijn’, maar ‘tegen spierpijn, spit en ­reumatische pijn’. Twaalf stuks voor 1,59 euro. Waarom zou je als vrouw 3 euro meer betalen voor exact dezelfde pijnstiller?

Ook tegen de kater

“Dit is misleidende marketing,” zegt Adam Cohen, emeritus hoogleraar klinische farmacologie. “Een man met een kater kan ook Aleve Feminax slikken. Het medicijn helpt net zo goed daartegen als tegen menstruatiepijn.” De potentiële bijwerkingen van het middel zijn ook hetzelfde bij vrouwen als bij mannen. “Het medicijn maakt geen onderscheid tussen geslachten. Aleve past een marketingtruc toe die vrouwen meer laat betalen voor dezelfde stof.”

Het opvallende is dat Aleve het niet houdt bij Feminax. Er is ook een Aleve Select tegen reumatische pijn (4 euro) en een Aleve Classic tegen koorts en pijn (3,60 euro). Allemaal met één ingrediënt: naproxennatrium. Oftewel: de werking van het middel wordt per pijnsoort gecommercialiseerd.

Europese regelgeving schrijft voor dat ­bijsluiters alle geregistreerde indicaties van een ­middel moeten vermelden. En dat doet Aleve niet bij Feminax. Je krijgt als vrouw de indruk dat naproxennatrium enkel te gebruiken is tegen menstruatiepijn.

Dat Aleve zich niet houdt aan de regels, is niet verrassend. Het is eigendom van de Duitse chemiereus Bayer, een wereldwijde marktleider in gewasbeschermingsmiddelen en zaden. Als we planten gezond kunnen maken, dan ook mensen, dacht men daar blijkbaar. Dat laatste is niet helemaal gelukt, want Bayer is tevens eigenaar van het omstreden Monsanto, de producent van Round­up, een kankerverwekkende onkruidverdelger waar 13.000 rechtszaken tegen lopen. Veel mensen zijn daar ziek van geworden en eisen een schadevergoeding. Bayer probeert te schikken – met geld dat ze hebben verdiend aan onder meer menstruatiepijn.

Ik vraag het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen of Aleve een multi-inzetbaar geneesmiddel doodleuk duurder mag vermarkten voor vrouwen. De reactie: “Onze voorkeur gaat uit naar het vermelden van algemene indicaties.” Ik hoor een echo. Welke partij heeft meer daadkracht? Inspectie Gezondheidszorg, let u even op? En in de tussentijd voor vrouwen met menstruatiepijn: u weet wat te doen.

Verslaggever en RADAR-presentator Fons Hendriks baant zich een weg door reclames, claims en de kleine lettertjes – en haalt verhaal.