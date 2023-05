Fons vraagt zich af: waar blijft die waarschuwing op zonnebankcrème?

We laten ons niet inpakken door marketingtrucs, smoesjes en verkooppraat. Onze eigen ombudsman spreekt zich uit. Deze keer: nóg meer zonnebankgevaar.

In Glanerbrug werd in maart een naakte, verwarde man aangehouden die vertelde dat hij nog onder de zonnebank wilde. Mogelijk besloot de politie hem te behoeden voor een verhoogde kans op huidkanker, dat stond niet in het nieuwsbericht. Het zou in ieder geval een verstandige reden zijn geweest, aangezien veel dermatologen waarschuwen voor de hittebank. Zo ook Thomas Maselis in het AD: ‘Vóór 2000 dachten we nog dat dit soort licht niet schadelijk was. Maar inmiddels weten we dat de stralen van een zonnebank de meest schadelijke van allemaal zijn. Ze zijn kankerverwekkend en zorgen voor een versnelde veroudering.’

Je kunt mensen ervoor waarschuwen tot je een ons weegt, het blijft een vrije keuze om onder de zonnebank te gaan. Maar een product op de mark brengen dat de kans op huidkanker verhóógt is kwaadaardig te noemen. Zo heeft zonnebrandmerk Australian Gold een zonnebánkcrèmelijn, bedoeld om het bruiningsproces te versnellen. Het product Dark Tanning Accelerator zou wereldwijd de favoriete basislotion (à 24,95 euro) zijn. Australian Gold stelt dat een droge huid uv-licht reflecteert, terwijl een goede zonnebankcrème voor een soepele, vochtige huid zou zorgen en daardoor sneller dat zongebruinde kleurtje oplevert.

Psoriasistherapie

Je veelvuldig insmeren met crème klinkt heel veilig, maar de stof coumarine – die in Dark Tanning zit en je bruiner maakt – is geen fijn spul. “Coumarine maakt je gevoeliger voor uv A-licht, ultraviolet,” zegt Petra Dikrama, dermatoloog in het Erasmus MC. “Dit kennen we in de der­matologie van de PUVA-behandeling, een therapie voor mensen met psoriasis. Het bestaat uit een behandeling met uv A-­

licht plus het medicijn psoraleen. Je wordt dan inderdaad veel sneller bruin, maar vergroot tegelijkertijd de kans op huid­kanker.” Wat 1 op de 5 Nederlanders naar verwachting sowieso krijgt, dus Dikrama raadt het product sterk af. “Zeker voor mensen met een lichte huid.”

Hoe kan dit product verkocht worden als een gummibeertje terwijl het eigenlijk een agressieve grizzly is? Op elk pakje ­sigaretten staat een waarschuwing over de verhoogde kans op kanker, dus waarom waarschuwen producenten van zonnebankcrème de gebruiker niet voor de risico’s ervan?

Een belletje naar de enige officiële ­Australian Gold-webshop in Nederland brengt me niet verder. Ik laat mijn telefoonnummer en mailadres achter, maar krijg geen reactie. Achter de webshop zit Bradford & Hamilton, de exclusieve importeur van Australian Gold, gesta­tioneerd in Roosendaal.

Op hun website prijkt het logo van KWF Kankerbestrijding – ‘Wij zijn zakenvrienden’. Wat betekent dat in vredesnaam? Een woordvoerder van KWF: “Onze zakenvrienden investeren in een specifiek onderzoeksthema, zoals darmkanker. Zo dragen ze bij aan het terug­dringen van kanker, inspireren ze hun directe omgeving en geven ze een gevoel van steun aan patiënten.”

Dit is geen greenwashing, maar science­washing.

Verslaggever en RADAR-presentator Fons Hendriks baant zich een weg door reclames, claims en de kleine lettertjes – en haalt verhaal.