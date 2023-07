Fons vraagt zich af: krijg je niervergiftiging van lenzenvloeistof?

We laten ons niet inpakken door marketingtrucs en verkooppraat. Verslaggever en RADAR-presentator Fons Hendriks baant zich een weg door reclames, claims en kleine lettertjes – en haalt verhaal. Deze week: viezigheid in je oog.

Het was een van de eerste scoops van misdaadverslaggever Kees van der Spek: glassporen in lenzenvloeistof. Er vielen geen dodelijke slachtoffers, oogirritatie was de eenvoudige klacht. Het ging om een productiefout en de vervuilde producten werden uit de schappen gehaald. Hier bleef het niet bij. Twee jaar geleden riep Bausch + Lomb zijn lenzenvloeistof terug omdat bacteriële besmetting van ogen niet uit te sluiten was. En Opticare lenzenvloeistof zou zulke zware metalen bevatten dat je met loden ogen de dag doorkomt.

Drie voorbeelden die aantonen dat -lenzenvloeistof niet zo onschuldig is als het lijkt. Ongeveer 2 miljoen mensen in Nederland reinigen er dagelijks hun lenzen mee, maar weten ze wel wat erin zit? De substantie bevat meer dan het vocht en zout in onze tranen: volgens RTL Nieuws kunnen kinderen er prima slijmballen van maken met lijm, scheerschuim en soda. Wil je dat spul wel in je ogen?

Oogontsteking

Oogarts Robert Wisse werpt een kritische blik: “De bestanddelen zijn natrium-chloride, oppervlakte-actieve stoffen die bevochtiging optimaliseren en een conserveermiddel om de inhoud te desinfecteren na blootstelling aan de buitenlucht.” Dan nog een katalysator (EDTA) die de werking van het conserveermiddel versterkt en we hebben de perfecte samenstelling van lenzenvloeistof. De oogarts waarschuwt: “Van die bestanddelen is het conserveermiddel de grootste veroorzaker van klachten.” Dan hebben we het over irritatie, pijn en oog-ontsteking. Volgens Wisse bestaat er geen lenzenvloeistof die voor iedereen geschikt is. “Het is raadzaam advies in te winnen bij je oogarts.”

Maar dat advies is nergens te lezen in drogisterijen of webshops. De gemiddelde lenzenvloeistof kost 9 euro voor 350 ml en de indruk wordt gewekt dat iedereen het zou kunnen gebruiken. Het merk Eyefresh valt direct op door de tekst ‘alles-in-een’ op het etiket en de lage prijs: 6,50 euro voor 360 ml. De substantie zou extra zacht zijn voor gevoelige ogen. Toch staat er een waarschuwing bij. ‘Neem contact op met een oogspecialist in het geval van oogirritatie.’ Goh, ik had de darmspecialist al op speeddial staan.

We leggen de bestanddelen onder een vergrootglas, want u weet: een gewaarschuwd mens telt voor twee. Eyefresh bevat Poloxamer 407, een ingrediënt dat ook in cosmetica en mondwater zit en -volgens onderzoek van het ANZAC-instituut in Sydney niet erg gezond is. De stof bedekte levercellen van proefdieren, waardoor hun cholesterol vertienvoudigde, en leidde soms tot niervergiftiging. Ook het Amerikaanse instituut NIH waarschuwt voor middeltje 407 in mondwater en lenzenvloeistof. Waarom zit die stof er dan in?

Poloxamer 407 verwijdert het laagje lipiden van de lens, vettigheden. Nood-zakelijk om bacteriën geen kans te geven zich te nestelen in je oog. De dosis 407 zou zo laag zijn dat je er geen acute niervergiftiging van krijgt. Maar waarom gebruikt de producent van Eyefresh zo’n dubieus ingrediënt, terwijl er ook andere mogelijkheden zijn? Kees, kom er maar in.