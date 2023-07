Fons vraagt zich af: hoe levenslang is de korting van HBO Max?

We laten ons niet inpakken door marketingtrucs en verkooppraat. Verslaggever en RADAR-presentator Fons Hendriks baant zich een weg door reclames, claims en kleine lettertjes – en haalt verhaal. Deze week: het leven is kort(ing).

Bij de woordcombinatie ‘levenslange korting’ kan geen enkele zichzelf respecterende Nederlander nog rustig op de bank zitten. Daar moeten we gebruik van maken, ongeacht het product of de dienst. Streamingdienst HBO Max weet dat en kwam in 2022 met een populaire actie. Als je voor 1 april abonnee werd van het Amerikaanse videokanaal, kreeg je een levenslange korting van 50 procent. Landgenoten vielen met bosjes flauw, dit kon men niet negeren. Maar hoe eerlijk is deze ‘levenslange korting’?

Het woord ‘korting’ heeft een conno­tatie van tijdelijkheid. In een aangegeven tijdsbestek wordt de originele prijs aangepast; na verloop van tijd zal die weer ‘hersteld’ worden, anders verdient een bedrijf immers niet genoeg aan de verkoop. Het woord ‘levenslang’ maakt de actie dus een contradictie van jewelste. Iets tijdelijks kan niet levenslang zijn. Daarnaast, welk leven wordt bedoeld? Dat van de klant of van diens cavia? Dat zou een korte levenslange korting kunnen zijn. Mogelijk heeft HBO Max het over zijn eigen levensvatbaarheid. Het staat in ieder geval nergens in de voorwaarden vermeld. Ik gok toch het laatste, de abonnees zijn namelijk onrustig geworden na het laatste bericht van de streamingdienst.

Gefrustreerde abonnee

In 2022 fuseerde de eigenaar van HBO Max, Warner Media, met die van streamingdienst Discovery Plus. Het nieuwe moederbedrijf Warner Bros Discovery doopte de twee samengevoegde diensten, heel verrassend, Max. Als abonnee krijg je nog meer content te zien, maar er zullen ook titels wegvallen. In de VS is de wijziging afgelopen mei doorgevoerd, in Nederland wordt dat 2024. De belangrijkste vraag van abonnees: behoud je de levenslangs korting van HBO Max als de naam van de dienst verandert? Het scheelt nogal: met korting betaal je 3,99 euro per maand voor een standaardabonnement, zonder 7,99.

Op Twitter reageerde de streamingdienst op een gefrustreerde abonnee dat er ‘op dit moment geen plannen zijn om iets aan de 50 procent korting te veranderen’. Maar dat bericht is inmiddels zeven maanden oud en werd getweet door HBO Max.

Ik vraag het aan HBO-woordvoerder Carien Vugteveen. ‘Meer details worden onthuld bij de lancering.’ Klinkt onheilspellend. Wanneer is die lancering? ‘De lanceerdatum is onbekend, behalve dat het in 2024 is.’ We komen geen millimeter verder.

Kan een streamingdienst de voor­waarden van een ‘levenslange korting’ aanpassen als hij van naam wijzigt? Onze nationale handhaver, de Autoriteit Con­sument & Markt, laat weten niets te kunnen zeggen zo lang de nieuwe voorwaarden nog niet bekend zijn. Maar theoretisch gezien? ‘We laten het hier graag bij.’

Plots krijg ik een algemene mail van HBO Max: ‘Je gebruikersvoorwaarden gaan veranderen.’ Ik spit die gebruikersvoorwaarden door en één zin valt me op. ‘Wij bepalen naar eigen goeddunken of u in aanmerking komt voor een promotieaanbieding en behouden ons het recht voor om een promotieaanbieding in te trekken indien wij van mening zijn dat u niet in aanmerking komt.’

We hebben een antwoord.