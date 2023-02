Fons vraagt zich af: hoe lang kun je doen met een koekenpan?

We laten ons niet inpakken door marketingtrucs, smoesjes en verkooppraat. Onze eigen ombudsman spreekt zich uit. Deze keer: de levensduur van een koekenpan.

Een stel kreeg ruzie over huishoudelijke zaken, waarna de vrouw haar partner te lijf ging met een koekenpan. De man heeft het met zijn leven moeten bekopen; het resulteerde in de zogenoemde Puttense koekenpanmoord. Het lijkt me aannemelijk dat de vrouw boos werd omdat de eieren weer eens bleven plakken aan de bodem van de koekenpan. Een frustratie die mij ook zeer bekend is. Al heb ik nog niet de behoefte gevoeld om de koekenpan anders in te zetten dan voor bakken.

Hoe lang kun je met een koekenpan doen voordat ie moordneigingen opwekt? Ik neem toch aan langer dan anderhalf jaar. Exact zo kort geleden kocht ik zelf een koekenpan van Royal van Kempen & Begeer. Roestvrij staal, vaatwasserbestendig, voor alle warmtebronnen te gebruiken en met pfasvrije antiaanbaklaag. Pfas is een verzamelnaam voor chemische stoffen die ervoor zorgen dat producten water- en vetafstotend zijn. Dat goedje komt vaak negatief in het nieuws omdat het schadelijk kan zijn voor de gezondheid en een rits aan ellendige bijwerkingen heeft.

Het RIVM raadt dan ook aan om minder producten te kopen met pfas. Daarom zijn pannenproducenten massaal gaan inzetten op de koekenpan met een antiaanbaklaag zonder pfas. Zoals mijn Royal dus. Die kostte 99,95 euro, maar na anderhalf jaar komt er al geen heel gebakken omelet of pannenkoek meer uit.

Fabrieksgarantie

Van een televisie of koelkast kun je de gemiddelde levensduur checken aan de hand van een fabrieksgarantie. De koper mag ervan uitgaan dat het product minstens zes jaar meegaat – zo niet, dan moet de verkoper het product repareren of vervangen. Bij een koekenpan is dat onduidelijk. Je moet maar hopen dat de verkoper goedgemutst is en je een nieuwe koekenpan aanbiedt na anderhalf jaar gebruik. Van een roestvrijstalen koekenpan mag je trouwens meer verwachten, want die heeft volgens consumentenprogramma Radar een van de beste antiaanbaklagen zonder pfas en gaat levenslang mee.

De internationale verkoper van Royal van Kempen en Begeer is niet bereidwillig om mij te woord te staan. Na drie onbeantwoorde mails en twee telefoontjes krijg ik een korzelige telefoniste van de klantendienst te pakken. Hoe lang mag je zonder klachten met een Royalpan bakken? “Dat is persoonlijk.”

“Het is nogal lastig om een concrete schatting te geven,” zegt woordvoerder Joyce Donat van de Consumentenbond. De vereniging onderzoekt elk jaar welke koekenpan het beste is. Sinds vorig jaar nemen de onderzoekers in hun test geen pannen met pfas meer mee.

Keramisch

Volgens Donat zijn er meerdere factoren die ervoor kunnen zorgen dat een antiaanbaklaag – ofwel teflonpan – sneller slijt: “Als je de pan vaak in de vaatwasser doet bijvoorbeeld, of als je de hete pan plots onder een koude kraan zet.”

Vaak komen keramische antiaanbak­lagen als beste uit de test. “De vuistregel: verwacht van pannen onder de dertig euro geen goede kwaliteit.”

Over welke antiaanbaklaag de koekenpan beschikte die gebruikt is in de koekenpanmoord is nooit duidelijk geworden. Ik denk toch een niet-keramische.

Verslaggever en RADAR-presentator Fons Hendriks baant zich een weg door reclames, claims en de kleine lettertjes – en haalt verhaal.