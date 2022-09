Fons Hendriks duikt in consumentenkwesties: ‘Ik wil weten waar zo’n prijsverschil vandaan komt’

Fons Hendriks. Beeld Marjolein van Damme

Hendriks werd geboren in Rotterdam, waarna hij naar eigen zeggen ‘overal en nergens’ woonde, tot hij in 2006 naar Amsterdam verhuisde. Hij studeerde politicologie, maar koos na twee jaar voor de media. Hendriks presenteerde onderzoeksprogramma Rambam van BNNVARA en werkte onder andere voor AT5 en NH Nieuws. Nu is hij mede-presentator van consumentenprogramma Radar.

Wat kunnen we van de nieuwe rubriek Fons vraagt zich af verwachten?

“Ik schrijf vanuit mijn perspectief over consumentgerelateerde onderwerpen. Ik wil onrecht aan de kaak stellen en het zou mooi zijn als ik soms voor reuring kan zorgen. Ik schrijf bijvoorbeeld over de gemeente Amsterdam die in mijn ogen iets verkeerd aanpakt. Of ik benoem wat me opvalt in de supermarkt.”

“Zo gaat de eerste editie over kindershampoo. Ik zag dat de jongensshampoo van Andrélon bij de Albert Heijn duurder is dan de meisjesvariant. Op het ene flesje staat een autocoureur en op het andere een prinses, maar de inhoud bleek exact hetzelfde. Ik wil dan weten waar zo’n prijsverschil vandaan komt.”

Anderen pakken een shampoofles en lopen door naar het volgende schap. Waarom wil jij er induiken?

“Ik heb een tic om op zulke dingen te letten. Ook al vóór mijn werk bij Radar. Misschien heeft het te maken met het nest waar ik uitkom. Mijn ouders werken allebei voor het UWV, waar ze verhalen horen van mensen die in vreselijke situaties zitten. Deze mensen hebben vaak het idee dat ze daar nooit meer uitkomen. Ik leerde van mijn ouders dat er altijd iets mogelijk is, als je maar alert bent. Wanneer ik onrecht bespeur, wil ik daar iets aan doen. Nu klink ik als een ontzettende deuglul, hè? Nou ja, dat ben ik misschien ook wel.”

Hoe ga je vervolgens te werk?

“Ik ben een goede beller, al zullen mijn familie en vrienden zeggen dat ik nooit bereikbaar ben. Privé heb ik er een hekel aan, dan ga ik liever even langs, maar bellen met deskundigen doe ik graag. Ik ken dan geen enkele gêne.”

Marketeers kunnen hun borst nat maken?

“Ik wil dat ze húíveren. Haha nee, producenten willen ook maar gewoon geld verdienen. Ik zeg niet dat marketeers verantwoordelijk zijn voor al het onrecht in de wereld. En ook niet dat ze de consument misleiden. Misleiding zou zijn als er helemaal geen shampoo in de flesjes zou zitten, maar water.

Het merk is in dit voorbeeld eerlijk, de keus om het wel of niet te kopen ligt bij de consument. Dáár wil ik mensen bewust van maken: het is niet altijd goed om op je eerste gevoel af te gaan. Kijk eerst verder en maak daarna je keuze.”

Je wil de onderwerpen ‘vanuit jouw perspectief’ beschrijven. Hoe gaan we dat merken?

“Ik zoek van alles uit, maar daarnaast is er ruimte voor mijn eigen mening. Ik vind het leuk om de luchtigheid erin te houden en schrijf soms met een ironische toon. Het wordt zeker niet ‘kijk eens hoe interessant mijn leven is’ – totaal niet boeiend namelijk. Maar ik schrijf wel over wat ik in mijn leven tegenkom.”

Zoals?

“Door mijn werk voor Radar zie ik bijvoorbeeld dat de ACM, Autoriteit Consument en Markt, te weinig gedaan krijgt. Deze toezichthouder zou de consument moeten beschermen tegen allerlei wanpraktijken, maar ik zie al jaren veel misgaan. In deze column kan ik zulke ervaringen delen. De lezer komt erachter wat mijn interesse wekt, maar het zijn altijd zaken die ons allemaal aangaan.”

