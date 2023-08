Floor Korte geeft tips met haar Moestuinagenda: ‘Mensen zijn bang te falen, dus beginnen is de grootste stap’

Floor Korte (33) over balkontuinieren: ‘Denk eens aan planten die de hoogte in gaan, tomaten, komkommer, boontjes: dan worden je vijf vierkante meters ineens vijf kubieke meters.’

Moestuinieren op 5 vierkante meter, kan dat?

“Het kan al met een enkele pot. Dus ja, en denk dan eens aan planten die de hoogte in gaan, tomaten, komkommer, boontjes: dan worden je 5 vierkante meters ineens 5 kubieke meters.”

Hoe begint de nieuwbakken moestuinier?

“Mensen zijn bang te falen, dus beginnen is de grootste stap. Vaak is het gewoon een kwestie van zaaien en wachten. Kies planten die het altijd doen en die je graag eet, zoals spinazie, krulsla, rucola, of kruiden. Of aardbeien, ook heel makkelijk en ziet er nog leuk uit ook, het oog wil ook wat.”

Welke tijd van het jaar is het best om te starten?

“Zeker op het balkon kan dat op elk moment. Voor deze week adviseer ik in de agenda om terracotta insectenhotelletjes te maken, want zonder beestjes geen plantjes. Ideaal is vooronderzoek in december en beginnen met zaaien in februari, maart.”

Is moestuinieren duur, qua potten, zaden, planten, aarde en mest?

“Zo duur als je wilt. Potten kun je tweedehands kopen, en besef dat hout leuk staat, maar verteert. Potgrond kan wat kosten, maar compost kun je zelf maken. En voor zaden bezoek je zadenruildagen. Ga naar de plantenbieb. Heb je wat over, bied het dan aan op een advertentiebord in de supermarkt.”

De eeuwige tuiniersklacht: zit je dan met je veertig courgettes maar nul paprika’s.

“Dan is je courgetteoogst in elk geval gelukt! Dan moet je wat van je courgetteplanten weggeven en meer experimenteren met je paprika’s. Zet er een doorzichtige plastic bak omheen, als een kasje, zet ze in de vensterbank, probeer wat.”