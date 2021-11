Five Clinics op de Zuidas wil met kleine cosmetische ingrepen een ‘frisser uiterlijk’ creëren

Five Clinics, met links Rob Heilbron en rechts de receptioniste. Beeld Sophie Saddington

Elk gezicht is anders en dient als basis voor de behandelingen van Five Clinics. Cosmetisch arts Marwah Doestzada (29): “Wij kijken naar de contouren van het gezicht en waar de rimpels zitten. Volle lippen staan bijvoorbeeld niet iedereen en dat zeggen wij dan ook.”

Five Clinics is in handen van haar broer Safa Doestzada (22). Anders dan bij zijn vader en zussen bleek de studie geneeskunde niks voor hem. Ondernemen, dat is wat hij wil. Een cosmetische kliniek is geen willekeurige keuze. “Daar ligt, mede dankzij mijn zus, mijn interesse. Daarnaast is het gebruik van botox en fillers een trend. Er wordt veel opener over gepraat op bijvoorbeeld Instagram en in vlogs. Op die trend wil ik inspringen.”

De jonge eigenaar heeft niet veel ervaring als het gaat om ondernemen, maar het nodige advies komt van bovenbuurman Rob Heilbron (75). De oprichter van onder andere O’Neill en Sapph kent de fijne kneepjes van het vak en ziet in Five Clinics potentie. Als marketingadviseur deelt hij nu zijn jarenlange ervaring met Safa.

De kliniek biedt verschillende behandelingen, zoals het wegwerken van rimpels met botox (vanaf €125) of herstel van de kaakvorm door middel van fillers met hyaluronzuur, een lichaamseigen stof (€495). Niet tevreden over een eerdere ingreep? Ook voor herstelbehandelingen kun je er terecht (€195).

Voor elke behandeling wordt gekeken naar wat het beste werkt voor een zo natuurlijk mogelijk resultaat. Marwah: “Geen maakbare of zo jong mogelijke gezichten, wij willen met kleine ingrepen een iets frisser uiterlijk creëren.”

