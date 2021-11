First Dates-barman Victor: ‘Een café moet ontstaan, zoiets kun je niet bedenken’

First Dates-barman Victor Abeln: ‘Al die uitgestanste standaard­horeca is kraak noch smaak – geef mij maar karaktervolle, persoonlijke zaken.’ Beeld Nina Schollaardt

Mijn buurt

“De Spaarndammerbuurt is mijn buurtje. De Amsterdamse School-architectuur hier is supermooi. Het duurde heel lang voordat de gentrificatie inkickte, maar ik hou wel van dat lekkere stugge. Vroeger werd het de-moord-en-brandbuurt genoemd.”

Eerste keer in Amsterdam

“Ik moet acht geweest zijn. Toen ben ik met Arno, een jeugdmaatje van me, en zijn moeder, naar het Anne Frank Huis geweest. Daar heb ik bijzondere herinneringen aan; Arno is op zijn veertiende overleden aan een blindedarmontsteking.”

Café

“Ik heb op veel verschillende plekken in de horeca gewerkt, maar het langst bij Café de Wetering. Een fijne plek. Een café moet ontstaan, zoiets kun je niet bedenken. Bij dit café moet ik altijd denken aan de uitspraak ‘vernieuwen is een gebrek aan zelfbeheersing’. De Wetering heeft nog steeds geen muntthee, geen hippe bieren en geen pin. Ik hou daar wel van. Boven in de zaak is een open haard, superromantisch. Er is geen tafelbediening, dus mensen worden niet lastiggevallen. Je kunt daar gewoon heerlijk in elkaar duiken.”

Mooi van lelijkheid

“Pontsteiger is decadentie ten top. Ik zou er nooit gaan wonen, maar op een of andere manier vind ik dit gebouw wel ­kicken. Een kneitergroot ding met een supermooi uitzicht, vanuit alle hoeken van de stad kun je het wel zien. Goed gedaan, vind ik, omdat het voorbijgaat aan het Hollandse calvinistische. Af en toe mag je van mij ergens een sick bouwproject neerzetten.”

Lied over Amsterdam

“Ik kan blijven kijken van Peter Beense. Het is de tune van A’dam - E.V.A., een heel leuke serie. En een schitterend nummer.”

Standbeeld

“Nail House van Leonard van Munster, naast Paradiso. Ik word altijd heel vrolijk van dat beeld. De kunstenaar is enorm tof. Hij maakt kunstwerken in de publieke ruimte. Dit beeld heeft hij maar gewoon neergezet en de eigenaar vond het goed. De vragen erachter: wat gebeurt er met de stad, van wie zijn de stukjes restruimte? Het biedt een stukje verwondering.”

Terras

“Café International heeft buiten twee bankjes; eigenlijk nauwelijks een terras te noemen. Daar zie je alles en iedereen langskomen: mensen die naar de Wallen gaan, fietsers en auto’s die proberen een bocht te maken. Je kijkt daar echt je ogen uit. Het is mijn favoriete plek om een pint Guinness van de tap te drinken.”

Wil niet dood gevonden worden

“In alle uitgestanste standaardhoreca. Het is kraak noch smaak. Geef mij maar karaktervolle, persoonlijke zaken.”

Geheim adresje

“Kardesler Groente & Fruit, de groenteboer in mijn buurt. De eigenaar is een ontzettend lieve Turkse man. Ik heb alle groenten en fruit voor mijn cocktailboek daar gehaald. Alles is altijd vers en rijp en als je weggaat, krijg je een dadel mee. Ik heb medelijden met mensen die ik avocado’s zie kopen in de Appie om de hoek. Dan denk ik: ga nou naar Kardesler, dan kun je echt lekkere guacamole maken. En het is nog goedkoper ook.”

Beste plek om uit te gaan

“Vanaf de start was ik barhoofd bij Sexyland World. Daar ben ik opnieuw verliefd geworden op Amsterdam. Er gebeurt daar zo ontzettend veel om veel verschillende subculturen een podium te geven en met elkaar in aanraking te laten komen. Het is een geweldige plek. Ik heb er vier jaar gewerkt.”

Restaurant

“Morris & Bella. Ze hebben ooit een enorm goede recensie gekregen in Proefwerk, toen nog van Hiske Versprille. De gerechten zijn plantaardig en compleet zonder vlees of vis, dat vind ik echt vet. Ik heb mijn verjaardag daar een keer gevierd en dat was zo hartelijk. Je blijft gewoon lekker zitten en je laat het je aanleunen. Het is een heerlijke zaak, heel persoonlijk.”

Favoriete Amsterdammer

“Piet van Café Brel, een geweldige vent. Hij loopt altijd op cowboylaarzen en is ­ontzettend hartelijk in de ontvangst van zijn mensen.”

Een avond op stap met

“Joost van Bellen. Hij heeft net een boek geschreven, Nachtdier, waar ik benieuwd naar ben. Hij heeft Amsterdam meegemaakt in de tijd van de iT en de RoXY. Ik zou heel graag een avond lekker drankjes met hem willen doen en ouwehoeren. Zien hoe hij de stad ziet.”