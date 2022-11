Fine dining met Caribische twist bij Melba’s

Beeld Jennifer Gijrath

Paarse lichten, gouden lampen, houten barkrukken en grote tafels. Op de hoek van de Dappermarkt en de Mauritskade zit het net geopende restaurant Melba’s – een kruising tussen een knusse woonkamer en een exotische bar. De roots van chef en eigenaar Melvin Gits (42) liggen in Suriname, wat hij graag terug laat zien in zijn eten. “Ik wilde de Franse keuken aan de man brengen, maar dan met mijn eigen Surinaamse twist.”

Dat is ook terug te zien op de kaart. Bij de kalfsoester zit bijvoorbeeld een mangochutney en een cognac-roomsaus, en cheesecake eet je er met ingekookte passievrucht en Licor 43.

Gits draait nu zestien jaar mee in de Amsterdamse horeca. Zo kookte hij onder andere bij Dauphine en de Ysbreeker. Tijdens covid begon hij een nieuwe onderneming; gedurende de lockdowns verzorgde hij een ‘restaurantervaring’, inclusief wijn en uitleg. “Er was veel vraag naar private fine dining.” Hij ging ook koken voor bekendheden als André Onana en Rico Verhoeven. “Nu kunnen ze in Melba’s komen eten.”

Omdat de kring van Gits zich hierdoor had uitgebreid, durfde hij het aan om een nieuwe zaak op te zetten. Eerder kookte hij ook al met tv-kok London Loy, zegt hij.

Gits noemt zijn keuken ‘Caribische fine dining voor Amsterdammers’. Naast bitterballen (€7,90 voor zes stuks) vind je er Peking duck balls (€9,80) en Crispy Caribbean bites (€9,75). Als hoofdgerecht kun je gaan voor een traditioneel geroosterd piepkuiken (€21,50) of een Caribbean veggie curry (€18,90).

