Filosoof Lisa Doeland spreekt zaterdag op de A12-bezetting van Extinction Rebellion: ‘Ik heb wel momenten van paniek, ja’

In het nieuwe boek Apocalypsofie staat de Amsterdamse filosoof Lisa Doeland (40) hardop stil bij de mogelijkheid dat de wereld vergaat door klimaatverandering en milieuvervuiling. Zaterdag doet ze mee aan de bezetting van de A12 door Extinction Rebellion. ‘We moeten ons niet in de luren laten leggen door oproepen tot optimisme en hoop.’

De apocalyps, het einde der tijden, de ondergang van de wereld, de zondvloed. Het onderwerp van het boek van de Amsterdamse filosoof Lisa Doeland stemt niet bepaald vrolijk. Apocalypsofie noemt ze het, met een zelfbedacht woord. De achterliggende gedachte: zoals filosofen onze sterfelijkheid overpeinzen, zo moeten ze zich ook verdiepen in de mogelijkheid dat wij mensen kunnen uitsterven.

Thema’s als duurzaamheid, milieu en de opwarming van de aarde zijn Doeland niet vreemd. Ze promoveert op filosofisch onderzoek naar afval en ze geeft les aan de Universiteit van Amsterdam. Apocalypsofie staat vol abstracte bespiegelingen, daarvoor is het een filosofisch werk, maar het is ook een opgeruimd boek geworden van een schrijver die opgewekt kan vertellen over de opwarming van de aarde en alle dilemma’s die dat meebrengt.

Over haar afval thuis als moeder van een gezin in Betondorp, bijvoorbeeld. Ze beschrijft een proef met de recycling van poepluiers via drogisterijen en kinderdagverblijven – in 2019, net toen zij een baby had. Doeland zet de circulaire economie weg als een bedrieglijke fantasie over een wereld waarin geen afval meer bestaat omdat alles wordt opgelost met recycling. Tegelijk spaart ze zichzelf niet, want het eindeloos uitwassen van katoenen luiers werd thuis geen succes.

Net terug van vakantie – met een gehuurde auto naar Frankrijk – overdenkt ze de zomer. “Vroeger wist je: in Zuid-Frankrijk wordt het fijn warm. Nu kan het extreem warm worden of er is opeens een bosbrand. De vanzelfsprekendheid is weg en ik denk dat dit hartstikke goed is. Genieten wordt toch een stuk ingewikkelder na zo’n hagelbui als de kampeerders aan het Gardameer over zich heen kregen.”

Zaterdag is Doeland een van de sprekers bij de bezetting van de A12 door Extinction Rebellion. ‘Wanhoop doet leven’ is de titel van haar speech. Het is een boodschap die past bij de snelwegbezetters die de klimaatverandering zo naar de keel vliegt dat ze demonstreren door voor dood op de grond te gaan liggen en geen kinderen op deze wereld willen zetten. Hoe somber is ze zelf gestemd?

U heeft een broertje dood aan politici die waarschuwen dat het 5 voor 12 is. Waarom is dat?

“Daar zit de suggestie in dat er nog iets gedaan kan worden zodat het comfortabele leven dat veel mensen in het Westen leiden kan blijven zoals het is. Terwijl het voor andere diersoorten, ecosystemen en in andere delen van de wereld allang 5 over 12 is.”

Ik wil er geen woordenspel van maken, maar bedoelt u met de apocalyps het einde van de wereld?

“Het einde van de wereld zoals we die kennen. R.E.M. zong het al, leuk nummer!”

“De mens als soort gaat er uiteindelijk aan of verandert. Het woord apocalyps betekent letterlijk: onthulling. Nu wordt duidelijk wat er aan de hand is en hoe erg de klimaatcrisis is. Intussen gaat de uitsterving van soorten door. Als het te laat is, na twaalven, dan is de vraag niet meer of je kunt houden wat je hebt, maar hoe iets nieuws kan ontstaan op de ruïnes van ons kapitalistische systeem. Maar het klopt dat de apocalyps bij mij een beetje een rommelig begrip is.”

Het gaat niet zoals in de film...

“Daar is het een alomvattende gebeurtenis als een meteoriet of een pandemie. Ze maken het spannend en een beetje lekker. Problematisch, want zo wordt meteen een afstand gecreëerd.”

Daarmee vergeleken valt klimaatverandering best mee?

“Precies, je wordt een toeschouwer en beseft niet dat het allang begonnen is. Er zitten al pfas in mijn lichaam en microplastics. Extreem weer beukt op mijn lichaam en door de stijgende zeespiegel gaan onze dijken een keer door.”

Nou ja, als je het wetenschappers vraagt, gaat dat deze eeuw niet gebeuren.

“Dat is wel optimistisch. Schattingen over zeespiegelstijging blijken steeds te conservatief te zijn geweest. Misschien hebben we nog tien generaties te gaan voordat we half Nederland terug moeten geven aan de zee, maar dat is toch hartstikke kort?”

VN-klimaatpanel IPCC vindt dat we niet zo alarmistisch moeten doen over de gevaren van klimaatverandering.

“Dat klinkt toch als: gaat u maar rustig slapen… We moeten ons niet in de luren laten leggen door oproepen tot optimisme en hoop. Het is goed om stil te staan bij de paniek en de wanhoop. Die hebben ons iets te vertellen. De klimaatcatastrofe is de realiteit waar we mee te maken hebben, dus laat het tot je doordringen. Ik heb wel momenten van paniek, ja. Ik doe daar nog te weinig mee.”

Toch waarschuwt u ook voor fatalisme.

“Dat moeten we voorkomen, want dan klampen mensen zich in een paniekreactie vast aan valse hoop. Of ze worden apathisch vanuit de gedachte dat ze er toch geen invloed op hebben en dat het niet meer uitmaakt wat ze doen. Zo van: andere mensen vliegen toch ook?”

Een beter milieu begint niet bij jezelf?

“Een beter milieu begint bij het veranderen van het systeem. Maar dat moet je nog altijd zelf doen, samen met anderen.”

Dat heeft u gemeen met Extinction Rebellion, evenals de angst voor klimaatverandering. Maar de wetenschap voorziet nog niet het uitsterven van de mensheid.

“Wat we zeker weten is dat de uitsterving van soorten al aan de gang is. Je kunt geen definitief antwoord geven op de vraag of dat ook met mensen gaat gebeuren en wanneer. Dat hangt er ook van af wat we gaan doen en laten.”

U noemt het streven naar groene groei van de economie een gevaarlijke fantasie. Veel mensen hebben daar hun hoop op gevestigd.

“Tuurlijk, want dan kunnen ze houden wat ze hebben. Maar de energietransitie heeft ook een prijs, zoals de winning van aardmetalen die ten koste gaat van mensen, dieren en ecosystemen. Groene energie is een gevaarlijke abstractie.”

Ook het ideaal van een circulaire economie vindt u gevaarlijk. Waarom?

“Als zoveel bedrijven zeggen dat het ons gaat redden, word ik achterdochtig. Ze beweren dat de kringloop sluitend te krijgen is, maar steeds blijkt dat dingen worden weggemoffeld, zoals de giftige bodemas uit afvalverbranders die ingepakt wordt gebruikt als bodemversteviger onder snelwegen. Er wordt altijd iets onder het tapijt geveegd.”

Hoe kijkt u naar de afvalverwerking in Amsterdam?

“Het voelt heel raar om biologisch afbreekbaar materiaal waar andere organismen nog wat mee kunnen in één zak te stoppen met plastic en dat dit eindigt in de verbrandingsoven. Heel pijnlijk hoe ik in Amsterdam met afval moet omgaan. Tegenwoordig heb je gelukkig op veel plekken wormenhotels zodat je als buurt zelf kunt zorgen voor je afval.”

U vreest dat de circulaire economie niet te verenigen is met bedrijven die winst willen maken?

“Aan het voorkomen van afval valt niets te verdienen. De toegenomen efficiëntie door recycling wordt niet gebruikt om te minderen, maar om méér te produceren met evenveel grondstoffen.”

Voor het klimaatbeleid heeft de gemeente precies doorgerekend hoeveel broeikasgassen we nog mogen uitstoten.

“Dat is een papieren werkelijkheid. Er is weinig oog voor de vraag of de lasten eerlijk worden verdeeld. Verder heeft de gemeenteraad nog steeds niet besloten om de Lutkemeerpolder te bewaren. Hoe groen ben je dan? Al die spreadsheets om klimaatneutraal te zijn in 2050, hartstikke leuk, maar als je vanwege oude afspraken blokkendozen gaat neerzetten in een groene polder, heb je de klimaatcrisis niet begrepen.”

Sommige klimaatactivisten willen vanwege hun bezorgdheid over de opwarming van de aarde geen kinderen. U heeft ze wel. Wat zegt dat?

“Dat is wel een indicatie voor het hebben van hoop, al stel ik me soms voor dat mijn dochter op een dag komt vragen waarom ik die keuze maakte. Ik wist toch hoe erg het ging worden? Maar ik weet het natuurlijk niet. De toekomst staat niet vast. We dragen allemaal op eigen wijze een verantwoordelijkheid voor hoe het verder gaat.”

“Probeer je voor te stellen hoe allerlei manieren van doen en samenleven zijn afgebrokkeld en er toch een aardige toekomst mogelijk is. Ik denk dat dat kan. Een wereld die mijn dochter aanspoort om eens in de zoveel weken naar H&M te rennen voor een nieuwe collectie, dat is een wereld waarvan ik hoop dat die snel vergaat.”

Apocalypsofie. Over recycling, groene groei en andere gevaarlijke fantasieën, Lisa Doeland, Uitgeverij Ten Have, €20,99.