Filosoof Lammert Kamphuis pleit voor meer begrip voor andersdenkenden: ‘Jouw opvattingen kunnen ook je oogkleppen zijn’

Filosoof Lammert Kamphuis (40) ziet het zwart-witdenken in de samenleving toenemen. In zijn boek Verslaafd aan ons eigen gelijk stelt hij een alternatief voor: perspectivistische lenigheid. ‘Het is onwaarschijnlijk dat jij in een discussie voor 100 procent gelijk hebt.’

Lammert Kamphuis is op De Hoorneboeg in Hilversum, een beboste buitenplaats aan de rand van een uitgestrekte, in bloei staande heide. Hij organiseert er via The School of Life, waar hij werkzaam is als docent, een filosofische retraite. Het is twee uur ’s middags, de deelnemers hebben in de ochtend filosofische teksten gelezen en besproken en zijn nu aan het mountainbiken. Kamphuis heeft even vrij. Vanavond staat het voeren van socratische gesprekken op de planning.

Dat lijkt Kamphuis op het lijf geschreven, want wie hem ooit gesproken heeft, weet dat hij liever vragen stelt dan ze beantwoordt. Natuurlijk, hij laat zich graag interviewen over zijn nieuwe boek, maar kan tegelijkertijd moeilijk verbergen dat hij óók heel erg in zijn gesprekspartner geïnteresseerd is.

Ook een zijpaadje is zo ingeslagen. Terwijl we over de felpaarse heide lopen, komt Foucault voorbij. Dan Rousseau. En dan nog even Heidegger, waarop Kamphuis is afgestudeerd en – zo te horen – uren over kan praten.

“Ken je dat stuk van hem over dat landweggetje?” vraagt hij. “Dat laat ik weleens lezen aan studenten. Om de fenomenologie tastbaar te maken. Je kunt technisch naar een landweg kijken, maar ook, zoals Heidegger deed, proberen te ervaren hoe het aan je verschijnt, denken aan alle boeren die door de eeuwen heen daar gewandeld hebben, en hoe jij je verhoudt tot die traditie. Zo’n landweg gaat dan leven. Soms lukt het me even om door die bril naar de wereld te kijken.”

Maar het draait vandaag niet om Heidegger, maar om het nieuwe boek van Kamphuis: Verslaafd aan ons eigen gelijk. Daarin stelt hij dat we in gepolariseerde tijden leven, er weinig aandacht is voor nuance en steeds minder begrip voor andersdenkenden.

U bent opgegroeid in een streng religieus milieu. Dat vormt de basis voor uw boek.

“De kerk waarin ik opgroeide, ging uit van het idee dat Jezus zegt: wie niet voor mij is, is tegen mij. Mensen die niet aan de goede kant van het geloof zaten, werden buiten de leefwereld gehouden. Dat betekende dat wij eigen basisscholen en middelbare scholen hadden, eigen studentenverenigingen, een eigen krant en een eigen politieke partij. Ik heb tot mijn 29ste nooit vrienden gehad buiten de kerk. Daar waren we ook trots op. De laatste jaren zie ik dat de samenleving steeds meer op die kerk gaat lijken, waar ik juist aan ontsnapt ben.”

Hoe heeft u zich daaraan ontworsteld?

“Op mijn 18de ging ik in Kampen theologie studeren met als doel dominee te worden. Na een paar jaar werd ik nieuwsgierig naar hoe er buiten de kerk werd gedacht over de zin van het leven en de dood. Dus ging ik filosofie studeren in Utrecht. Na het eerste college ging ik naar de docent en vroeg: ‘We hebben allemaal dingen besproken, maar hoe zit het nu? Wie heeft er nou gelijk?’ Hij antwoordde dat ze in de filosofie meer van het stellen van vragen waren. Ga er deze week maar eens lekker op kauwen, zei hij. Ik dacht: Nouuu… hè! Hoe kan je leven vanuit vragen? Ik kon me daar niets bij voorstellen.”

Was dat niet eng? Uw wereldbeeld brokkelde langzaam af.

“Het was heel eng. Het was, achteraf bezien, alsof ik twee levens aan het leiden was. Een in de gereformeerde traditie en een op de universiteit in Utrecht, waar ik anders was gaan leren denken. Ik kampte in die tijd met slapeloosheid, paniekaanvallen. Het was mentaal de zwaarste periode uit mijn leven, die ongeveer anderhalf jaar duurde, totdat ik besloot uit de kerk te stappen.”

Hoe was dat voor uw ouders?

“Voor mijn vader is het allerbelangrijkste wat er is de liefde voor Christus, voor God, en al het andere doet er toe via die liefde. Door mijn vertrek stapte ik uit alles wat voor hem belangrijk was. Ik ben later beter gaan begrijpen hoe ingewikkeld het voor hem is. Alleen al zijn zorgen over waar ik na mijn dood naartoe ga. Het was een moeizaam proces, maar we hebben inmiddels wel weer contact.”

U verwachtte terecht te komen in een vrije wereld vol grijstinten, maar dat bleek tegen te vallen.

“Ik kwam al vrij snel op een feestje een polyamoreus stel tegen – vrije geesten, dacht ik – die over mensen in een monogaam huwelijk praatten zoals de dominee vroeger over ongelovigen sprak, namelijk dat mensen in een monogaam huwelijk allemaal bang waren, angstig, en dat zij nooit zullen weten wat echte liefde is, terwijl zij dat wel ervaarden. Dat is slechts een voorbeeld, maar daardoor realiseerde ik me wel dat er in de samenleving ontwikkelingen zijn die bijdragen aan dat zwart-witdenken.”

Zoals?

“Ik heb het vermoeden dat er een zware verantwoordelijkheid op ieder individu ligt om zelf iets van je opvattingen te maken. We kunnen minder dan voorheen leunen op een gemeenschap waarin we opgroeien en volgens mij houden we daarom met meer krampachtigheid vast aan onze meningen, omdat we zelf onze identiteit moeten vormgeven, zelf moeten zoeken naar betekenis. Ik zie polarisatie dan ook wel als een copingsmechanisme voor omgaan met onzekerheid. Hard oordelen kan houvast geven, overzicht. Dit is goed, dat is slecht. En daarom gaan we in tijden van onzekerheid – de meervoudige crises van nu – meer rigide denken.”

“Er is natuurlijk ook een aantal praktische verklaringen, zoals het steeds homogener worden van onze sociale netwerken. Of neem het psychologische gegeven dat wanneer we eenmaal iets vinden, we geneigd zijn alleen maar dingen te zien die ons bevestigen in ons oordeel.”

“Uit recent onderzoek blijkt ook dat als we iets lezen dat ons bevestigt in een mening die we al hebben, er een klein shotje dopamine loskomt. In die zin zijn we letterlijk verslaafd aan ons eigen gelijk.”

U introduceert in uw boek, als een soort medicijn, ‘perspectivistische lenigheid’. Wat bedoelt u daarmee?

“Het is een levenskunsthouding. Het draait om steeds bewust proberen te blijven van hoe je denkt over anderen of een situatie, dat dat ook maar één perspectief is dat niet gelijkstaat aan de ultieme waarheid. Ik ben gecharmeerd van wat de Nigeriaanse filosoof Sophie Oluwole daarover zegt: ‘Wijsheid is de mogelijkheid iets op een andere manier te zien.’ Ik denk dat je jezelf kunt uitdagen om los te breken uit die tunnelvisie waarin we vaak vastzitten.”

Kun je dan nog wel een sterke mening hebben?

“Het gaat er niet om dat je je opvattingen moet loslaten. Eerder dat je je realiseert dat jouw opvattingen tegelijkertijd ook je oogkleppen kunnen zijn. Volgens mij kun je alleen lenig zijn als je ergens voor staat, maar ook moeite doet om naar de argumenten van de ander te luisteren.”

Er zit ook een gevaar in altijd maar genuanceerd zijn.

“Dat bedoel ik er niet mee. Ik vind het niet sterk om andersdenkenden weg te zetten als gekken. Ik denk dat het beter is om te laten zien dat je luistert naar andersdenkenden, ze probeert te begrijpen en vervolgens laat zien waarom jij toch bij jouw standpunt blijft.”

Aan de andere kant: activisten die er met gestrekt been ingaan, blijken vaak onmisbaar om verandering in gang te zetten.

“Naar mijn idee zijn de activisten die door de eeuwen heen het meest bereikt hebben, degenen geweest die zich heel goed konden inleven in het perspectief van de mensen wier denken ze wilden veranderen.”

Hoe kun je die perspectivistische lenigheid trainen?

“Een simpele oefening is zoveel mogelijk positieve punten bedenken over iemand die je eigenlijk niet zo mag. In een discussie kun je proberen om, als er één procent is waarbij de ander gelijk zou kunnen hebben, te formuleren om welk punt dat dan gaat. Want het is onwaarschijnlijk dat jij voor 100 procent gelijk hebt, en de ander voor 100 procent ongelijk.”

Zitten mensen hierop te wachten? Of gaan ze zich de komende jaren alleen maar dieper ingraven?

“Ik ben een beetje bang voor dat laatste. Ik zie de beweging nu meer richting hardheid ontwikkelen dan naar het minder veroordelen van andersdenkenden. Al merk ik ook dat steeds meer mensen dat zwart-witte denken zat beginnen te worden.”

Lammert Kamphuis: Verslaafd aan ons eigen gelijk, De Bezige Bij, €18,99