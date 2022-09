Filmmaker vraagt Amsterdammers om één cent per dag voor basisinkomen

Filmmaker Finn Szumlas (43) vertoont zijn werk op straat en probeert zo een basisinkomen te generen.

Hoe ziet dat eruit?

“Ik duw een steekwagentje met daarbovenop een oude beeldbuistelevisie door de stad, een maand lang. Ik ben deze week begonnen door aan te bellen bij mijn buren in de Spaarndammerbuurt. Maar mijn nostalgische, monsterlijke meubel trekt sowieso veel bekijks. Dat levert leuke ontmoetingen op, waarbij ik vraag of mensen me willen steunen met één cent per dag. Ik hoop met drieduizend zogenaamde oogcontracten een basisinkomen te creëren.”

Hoe kwam je op dit idee?

“Ik heb eerder een korte film gemaakt met crowdfunding en die ervaring heeft me blijvend geïnspireerd. Er zijn veel loketten waar je subsidie kunt aanvragen, maar dat voelt vaak als bedelen om toestemming. Je leest beleidsstukken, werkt lang aan een document, stuurt het op, wacht drie maanden en dan maar hopen.”

Kom je wel rond?

“Mijn onderneming is een precair, onzeker ding. Ik probeer te leven van voltijd schrijven en regisseren. Artistiek gaat dat goed, mijn korte films waren succesvol, ik mag nu mijn eerste speelfilm schrijven, maar die subsidies raken alweer op. Natuurlijk, sommige kunstenaars gaan weer bij paps en mams wonen, maar ik ben getrouwd en heb drie kinderen. Dat kan niet meer.”

Hoe gaat het tot nu toe?

“Ik heb mezelf behoorlijk buiten mijn comfortzone geplaatst. De ontmoetingen zijn heel leuk, maar het vragen om geld gaat niet zonder ongemak. Ik ben nog maar net begonnen, het is echt spannend of het basisinkomen gaat lukken. Maar hoe dan ook: ik vind mezelf best wel dapper. En het is gewoon tof om een hele maand aan dit project te wijden. Het is eigenlijk een kunstwerk op zich.”