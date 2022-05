Feta is een allemansvriend: ooit at ik zelfs geniaal zoutig feta-ijs als dessert

Samuel Levie verwondert zich over een ingrediënt dat in het seizoen is of dat hij is tegengekomen tijdens zijn culinaire speurtochten. Deze week stuit hij op feta.

Feta is een allemansvriend. De kaas heeft de romigheid en zoute kick die salades pimpen, groenten tot volwaardig maal maken en soepen pit geven. Ooit at ik zelfs geniaal zoutig feta-ijs als ­dessert. En sinds vorig jaar een filmpje viraal ging van pasta met gebakken feta, kwam er een heel nieuwe fetadimensie in mijn leven.

Gebakken feta is een geweldig idee. Feta is een witte kaas zoals je die ook wel treft in andere Baltische en zuidoost-Europese keukens, maar niet al die witte kazen kun je feta noemen.

Beeld Emma Levie

60 dagen rijpen

Sinds 2002 is de kaas in Europa beschermd en mag deze alleen nog feta heten als de kaas in Griekenland is geproduceerd en die productie voldoet aan de fetaregels. Zo moet de kaas onder andere minimaal zestig dagen rijpen in een pekelbad en van schapen- of geitenmelk gemaakt zijn.

Op deze manier beschermen de Griekse ambachtelijke producenten een belangrijk onderdeel van hun gastronomische erfgoed. Er is een einde gemaakt aan de witte koemelkkaas die grote Europese voedselgiganten maakten en die als feta werd ­verkocht.

Tegenwoordig vind je deze kazen onder namen als saladekaas, witte kaas en Apetina. ­Echte feta vind je meestal ook wel in de supermarkt of bij een kaaszaak. Een goed alternatief voor feta is beyaz peynir, de Turkse variant.

Er is ook een ambachtelijke Nederlandse optie. Die koop je onder andere bij een van de leukste kaaswinkels van de stad: Abraham Kef. De Skaepswit wordt net buiten Amsterdam gemaakt op boerderij Dikhoeve. Een mooi familiebedrijf dat driehonderd schapen laat grazen in de weilanden van Waterland. Het is geen echte feta, maar zeker de moeite waard om voor om te fietsen.