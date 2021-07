Festival Klassiek op het Amstelveld verhuist tijdelijk naar Noord

Beeld Shutterstock

U verhuist het festival tijdelijk ’t IJ over.

“Dat klopt. Gewoonlijk is het natuurlijk op het Amstelveld. Maar vorig jaar moesten we vanwege corona een digitaal programma samenstellen. Dat deden we in Studio 150 in de Bethlehemkerk in Noord. Dit jaar moest en zou het festival wat mij betreft doorgaan, dus kozen we voor een kleiner publieksaantal op de locatie die ons vorig jaar zo goed is bevallen.”

Waarom was het zo belangrijk voor u dat het festival doorging?

“Er komen jonge musici vanuit de hele wereld samen in Amsterdam om te spelen voor een publiek van duizenden mensen. Jonge musici inspireren is mijn doel: ze naar bijzondere plekken brengen, op laten treden en in contact brengen met grote meesters. Door de crisis zijn veel ­jonge muzikanten gedemotiveerd geraakt. Daarom zijn we naast het gebruikelijke programma dit jaar ook begonnen met het Spotlight ­Concours. De zes jonge winnaars treden tijdens het festival op met het Concertgebouw Kamerorkest onder leiding van Michael Waterman.”

Hoe dragen bijzondere plekken bij aan iemands muzikale ontwikkeling?

“Ik vraag mijn leerlingen altijd vanuit hun hart te spelen. Door ze bijzon­dere plekken te laten zien en mee te voeren naar de tijd waarin de componisten leefden, voelen ze de muziek beter.”

Waar kopen we een kaartje?

“Via de website klassiekophetamstelveld.nl. Wie erbij is, 10 t/m 12 sep­tember, geniet van een uitgebreid programma met jonge parels die ­samenspelen met grootheden als ­Daniel Rowland, Maja Bogdanovic en Anna Fedorova.”